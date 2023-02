Pentru ca doleanțele noastre să fie ascultate, poporul trebuie să vorbească pe aceeași voce. Însă, ultimele decenii nu au făcut altceva decât să acutizeze diferențele dintre noi, iar aici nu mă refer doar la poporul român, ci la întreaga omenire. Asistăm, la fel ca la finalul anilor 1920, la ascensiunea unor „mesia” falși care promit salvarea, dar care se transformă în dictatori ce își aruncă popoarele în abisul disperării. Democrațiile sunt tot mai slabe, lumea liberă pare să fie cucerită nu neapărat militar, ci ideologic. Oamenii au ajuns să creadă orice, nu mai analizează informațiile care li se prezintă, iar teoriile conspirației sunt cele care câștigă din ce în ce mai mult teren. După pandemia de coronavirus, iată că suntem afectați grav de războiul din Ucraina. Chestiunea obiectelor zburătoare neidentificate, care au survolat SUA, Canada și, mai nou, China - au trezit tot felul de ipoteze, care mai de care mai năstrușnice. Cea mai plauzibilă este că cele mai mari puteri ale momentului, adică SUA și China, caută să obțină un avantaj informațional asupra celeilalte, iar toate acestea nu sunt altceva decât pretexte pentru escaladarea conflictului dintre ele. Pentru că tot vorbeam de conspirații, la fel e și teoria conform căreia elitele lumii l-au pedepsit pe Erdogan, provocând cutremurele care au ucis peste 38.000 de oameni. Și este încă un bilanț provizoriu pentru că cifrele sumbre cresc pe zi ce trece, iar specialiștii spun că numărul deceselor va depăși 50.000. Chiar acum se dau lupte contracronometru pentru cei 90.000 de răniți care nu mai au loc în spitale. La o săptămână de la cutremurul de 7,8 pe scara Richter, plăcile continuă să se zguduie și acum, oră de oră. Ruinele clădirilor devastate se prăbușesc peste salvatori, iar alte echipe înaintează cu greu din cauza infrastructurii distruse. Vă spun toate acestea, dragilor, pentru că trebuie să revenim cu picioarele pe pământ, în realitatea pe care o trăim. Ba chiar ne isterizăm și îi agităm și pe cei din jurul nostru, cu efecte grave. Ați văzut ce s-a întâmplat la Constanța, în weekend, acolo unde zeci de români s-au panicat de teama unui cutremur care urma să lovească zona. Oamenii s-au anunțat între ei că urmează un seism devastator și au ieșit din locuințe. După ce unii dintre ei au sunat la 112, la fața locului s-au deplasat echipaje de poliție și pompieri, care au reușit să îi liniștească pe locatarii din cartierul respectiv. Grav este că panica s-a extins și în alte patru localități din aproprierea Constanței. Rețelele sociale au luat locul surselor oficiale de știri, iar mulți nu se mai obosesc să verifice informațiile primite. Iată cât de ușor se poate păcăli un popor bombardat, chiar de la tribuna parlamentului uneori, cu tot felul de fakenews-uri pe care mult prea mulți au ajuns să le creadă fără a le discerne. Să filtrăm gălăgia de știri și să construim pe ceea ce este într-adevăr important, urgent și vital. Panica nu ajuta, dar nici indiferența autorităților! Vroiam sa văd autorități mai active care să ne informeze ce facem în cazul unui cutremur major. Dacă străzile vor fi blocate, cine ne va salva? Cum vor ajunge salvatorii la noi? Astea sunt subiecte urgente pe ordinea de zi, nu cormoranii! Mai ales că astăzi am asistat muți la un cutremur neobișnuit în România de 5,2 pe Richter. E drept că suntem orbiți de propriile griji, care ne copleșesc din ce în ce mai tare. Însă tot ce se întâmplă în jurul nostru ne afectează cumplit. Suntem parte a acestui imens puzzle care se zguduie zilnic și reașază piesele în funcție de interesele puternicilor vremii. În timp ce oamenii mor, fie de viruși scăpați din laboratoare, de bombe căzute peste nevinovați, de clădiri prăbușite din cauza seismelor, iar românii pur și simplu de foame... ai noștri dorm duși. În loc să declare război sărăciei, parlamentarii români dezbat o lege propusă de ministrul Petre Daea, care ar trebui să permită vânarea cormoranilor pe toată perioada anului. Asta e marea noastră problemă, stimați doamne și domni de la putere? Aveți acces la butoanele care pot mișca această țară în orice direcție vreți voi, dar ne duceți cu seninătate către o coliziune iminentă cu dezastrul pe care nu îl vom mai putea repara. Mai bine v-ați ocupa de giganții care fac ce vor ei în România, dragi politicieni! Conform celor de la Ziarul Financiar - OMV, cel mai mare acționar al Petrom care are în spate statul austriac, urmează să împartă dividende de 1,2 miliarde de lei din cel mai mare profit net raportat vreodată de o companie din România, cel de circa 10 miliarde de lei. OMV ia 12%, statul român 5%, iar viitorii pensionari prin Pilonul II iau 3%. Cu toate acestea, austriecii sunt scutiți de impozitul pentru dividendele record și au anunțat, în repetate rânduri, că nu vor plăti nici taxa de solidaritate. Străinii fac profituri de miliarde, pe care le exportă la ei, în timp ce nouă ne lasă mărunțiș. Facem în această seară calculele exacte și vă dezvăluim amploarea noului jaf pregătit chiar de cei care ne lasă să zgâriem la porțile Schengen. Asta în timp ce noi ne facem pe deplin datoria față de nenorociții sorții. Și o arată și cifrele oficiale: Autoritatea Vamală Română arată că tranzitul de cereale ucrainene prin țara noastră a crescut de 68 de ori în 2022 față de 2021, iar importurile de produse pe piața românească, de 815 ori. Susținem, precum SUA - marele arsenal al democrației în ultima conflagrație mondială, efortul de război al lumii libere și al regimului de la Kiev. Exporturile României de combustibili către Ucraina au crescut anul trecut de 30 de ori și au ajuns la aproape 1 milion de tone în timp ce alte peste 251 de mii de tone au tranzitat România spre Ucraina. Așadar, țara noastră și-a dovedit importanța strategică pe flancul estic și face eforturi, care afectează întreg poporul, pentru ca mărețul Apus să își păstreze principiile și valorile. Este crucial să privim către răsărit, acolo unde Chișinăul-frate a devenit ținta unei lovituri de stat. Nu putem sta cu mâinile în sân, în timp ce Moscova aduce violența tot mai aproape de România. Putin vrea haos în Moldova și mizează pe coloana a cincea, care are ordin să destabilizeze țara. Deocamdată, planurile țarului însângerat au fost dejucate, dar pericolul este iminent și cât se poate de real. Instituțiile de forță ale fraților de peste Prut se repliază, iar Maia Sandu colaborează cu un nou premier, după demisia Nataliei Gavriliță. Putem asista la astfel de lovituri și la București, dacă nu înțelegem că nu cormoranii sunt marele nostru inamic. Cu toate acestea, ocupați cu împărțirea puterii, aleșii patriei nu văd pericolul care se abate peste noi, dar și peste ei. La noi în coaliție e loc de scandal. Rocada guvernamentală încinge spiritele. Sunt voci care spun că rotația premierilor ar putea avea loc abia la toamnă. Unul dintre motive ar fi războiul dus de Putin în Ucraina. Acesta este cel mai recent scenariu lansat pe scena politică din România. Situația din Ucraina ar putea da peste cap planurile de schimbare a Guvernului. Este așteptată o nouă fază a războiului, care va fi mai dură decât până acum. O astfel de decizie ar putea fi luată pentru a evita nebunia inerentă din cadrul Guvernului, în timpul schimbării de putere. Totuși, șeful PSD se ține tare. Vedem în minutele care urmează întreg scenariul și analizăm discuțiile care apar pe scena politică. Sper ca, orice decizie s-au lua și orice mișcare ar face aleșii noștri, să fie în favoarea noastră, a tuturor românilor aflați atât între granițele țării, cât și peste hotare. Am privit cu ochi buni recomandarea Băncii Mondiale de a scapă bugetul de povara pensiilor speciale, dar am rămas surprinsă de ieșirea nervoasa a domnului Ciolacu și a domnului Budai, care spun ca nu au cum să elimine pensiile speciale! Țin cu poporul la televizor în timpul mandatelor, fac scandal să-și justifice incompetența. Timpul trece, leafa merge și romanul sărăcește! Dacă a fost promisiune electorală, acum de ce nu reglați problema inechităților și îi aduceți pe toți acei speciali în rând cu noi toți muritorii, astfel încât să nu aibă pensii mai mari decât salariul. Și totuși refuz să cred că vom sta cu mâinile încrucișate și vom asista la falimentarea naționala! Bine că este bătaie mare pe rotativă! Asta da preocupare sănătoasă de la o clasă politica ce vrea sa prindă rădăcini la conducere. Vă întreb, stimați aleși, cum umplem galantarele cu produse românești sănătoase și accesibile romanilor? Cum sprijinim producătorii, antreprenorii, agricultorii să nu pună lacătul pe afaceri pentru că afacerea nu le e profitabilă - din cauză că încasările sunt mici, iar costul producției este uriaș. Știu ca unii dintre voi mă luați în râs că nu avem nici centre de colectare, nici voința, nici viziune sau strategie. Dar vom discuta totul în minutele care urmează. Sunt Alexandra Păcuraru și vă invit, stimați telespectatori, să facem România suverană.

Un editorial scris de Alexandra Păcuraru și Adrian Dragomir.