Mai mult, experții ne avertizează că noile variante ale virusului au suferit deja 30 de mutații, fapt pentru care vaccinul clasic este depășit. Nu vreau să intru pe terenul minat al teoriilor conspirației, dar parcă prea se leagă una de alta. Numai de asta nu avea nevoie omenirea și, mai ales, România acum. Cu tensiuni tot mai mari în zonele fierbinți ale lumii, cu un război care a dat peste cap noua ordine globală și cu fenomenele meteo extreme care lovesc fără milă parți tot mai însemnate ale planetei, viitorul nu se vede prea clar. Dar să nu disperăm. Cred că ne-am maturizat și, dacă am învățat ceva din primele valuri ale pandemiei, este că nu trebuie să ne mai panicăm. Frica este cel mai mare inamic al nostru și ne face să luăm decizii care pot provca mai mult rău. Ce urmează pentru România? Ei bine, nici cei mai reputați analiști nu pot prevedea. Trăim niște vremuri în care nu mai există predictibilitate și trebuie să abordăm fiecare zi așa cum vine ea. Cu provocările și bucuriile ei. Dar nu trebuie să stăm cu mâinile în buzunare, în așteptarea unei minuni care să aducă lumina peste întunericul care ne acoperă din toate părțile. O vorbă spune că, pentru fiecare problema există cel puțin trei rezolvări. Așadar, soluții sunt. Ține doar de noi să pornim la treabă, cu seriozitate și cu credință tare că împreună putem răzbi să găsim drumul bun, pe care să-l urmăm pentru o zi de mâine senină. Suntem în război permanent. Cu incompetenții care ne tratează cu indiferență, cu mafioții corupți care calcă pe cadavre și dau foc la țară doar ca să își umple conturile cu miliarde, cu Big Pharma, cu lorzii drogurilor care ne condamnă la moarte. Și nu în ultimul rând, cu Putin și frăția dictatorilor care vor să răstoarne lumea pe dos, doar pentru a o conduce după bunul plac. Așadar, să nu fim în război și cu noi înșine sau noi între noi! Asta este și planul celor care trag sforile în această țară: să ne dezbine, pentru că se tem de un popor unit.

Și vedem că, între timp, întrebările fără răspuns se adună la Crevedia! Printre epavele cisternelor care au cauzat dezastrul zace și cea a unui rezervor galben de combustibil. Conform unor informații pe surse, cisterna ar fi conținut motorină subvenționată, destinată pentru agricultură. Practic, una dintre firme ar fi avut ca obiect de activitate și activitățile agricole, motiv pentru care ar fi primit combustibil la costuri suportate parțial de către stat. Imperiul creat de baronul Doldurea are tentaculele întinse pe aproape tot teritoriul României și ies la iveală noi detalii și încrengături la nivel înalt. Se pare că Flagas cumpăra o parte uriașă din producția Rompetrol Gas. Și, atenți, vorbim despre cantități imense. Pe care le “înmulțea” prin manevre periculoase și combinații chimice periculoase între substanțele inflamabile. Deocamdată, aceste informații sunt pe surse. Sper ca magistrații să își facă treaba în acest caz și să dea o lovitură cumplită mafiei care nu are scrupule și respect față de viața și bunurile românilor. Dovada supremă a incompetenței și a lipsei de empatie ne-o dă edilul care a spus că "nu știe și nu a văzut nimic", deși stația GPL funcționa ilegal în ochii tuturor. Nesimțiți! Așa îi califică primarul din Crevedia pe jurnaliștii care își permit să-l ia la întrebări! Sătul ca presa să intre peste el, acesta a avut o atitudine agresivă la adresa echipelor de filmare. Asta în timp ce oamenii din Crevedia trăiesc, de două săptămâni, un adevărat coșmar iar situația lor devine din ce în ce mai dificilă. Containerele de locuit promise de primărie în urmă cu aproape o săptămână întârzie să apară. Oamenii își pregătesc curțile pentru cutiile de metal pe care le vor numi casă, asta deși nu le-a arătat nimeni cât de mari ar fi containerele sau de cât loc e nevoie. Cererea pentru aceste containere a ajuns abia astăzi, la aproape două săptămâni de la tragedie, la prefectură. Sunt întrebări legate și de moartea misterioasă a colonelului ISU, martor-cheie în acest caz. Fostul șef de pompieri a luat cu el în mormânt secretele baronului Doldurea, poate și din cauza presiunii la care se simțea supus. Camorra protejată de greii de la nivel înalt sugrumă această țară și nu o lasă să se dezvolte așa cum trebuie. Vedem că și colonelul care a ucis o femeie de ziua ei cere să fie liber. Miroase a mușamalizare și în acest caz. De partea cealaltă, Vlad Pascu riscă închisoare pe viață, după ce a ucis doi studenți în timp ce era drogat cu un cocktail de șase substanțe. În cele două săptămâni de la accident, părinții beizadelei nu l-au vizitat niciodată în arest, ba chiar s-au făcut nevăzuți. Tatăl său a părăsit teritoriul țării, în Olanda a fugit, se pare; în timp ce mama acestuia s-a mutat din casa în care locuiau. Acești oameni nu au dorit să dea ochii cu presa și nici cu familiile tinerilor uciși. S-au limitat la a da un comunicat de presă superficial, iar după aceea, ambii și-au schimbat numerele de telefon și au dispărut din spațiul public. Fenomenul drogurilor trebuie limitat cât mai mult, de stopat este clar că nu se poate. Dar trăim în țara în care fiecare face ce vrea, pentru că nu mai există respect pentru nimic, mai ales pentru lege. Exemplul concret este interlopul din Cluj aflat în arest la domiciliu pentru trafic, care a fost prins de autorități, atenție, că vindea din nou substanțe psihoactive. Mai mult, bărbatul a ieșit din casă de mai multe ori deși îi era interzis acest lucru. Dar când până și polițiștii se droghează și fac ravagii pe șosele, de ce nu ar face-o tinerii din această țară. Una dintre cauze este penuria de valori reale care să ghideze noua generație. Va spuneam de luni ca ma pregătesc sa ies in strada, printre telespectatorii mei. Voi începe cu Bucureștiul, cu fiecare cartier din fiecare sector! Am sa vin sa filmam acolo unde telespectatorii ne cheamă și, bineînțeles ca vom lansa invitația și primarilor și prefectului sa vina la fata locului, sa rezolve problemele ridicate de dumneavoastră. In aceste zile, cât am mers pe jos printre oameni, am avut nenumărate discuții cu bucureștenii și toate au ceva in comun: teama ca sunt siguri pe străzile din capitală! Mizeria, mirosurile urate, drogații, oamenii fără adăpost, hoții, cerșetorii! Off, nu îmi ajunge timpul sa enumăr toate problemele, dar va veni și momentul asta curând. Mulți, foarte mulți o regreta pe doamna Firea și ma bucur sa aud și lucruri bune, ca destul a fost atacată linșată mediatic fără sa se țină cont ca e mama și copiii suferă!! Nu scopul lor de a scapa de Gabriela firea le-a scuzat mijloacele! Iată ca timpul a trecut dovezile nu au mai apărut! Oamenii au văzut și s-au solidarizat cu ea Ba mai mult vor un om gospodar ca ea care poate reda Bucureștiului strălucirea! Pana de Crăciun poate că cei ce au premeditat și organizat tot atacul își vor cere iertare pentru tot răul cauzat! Nu trebuie sa fie public, în final este pentru sufletul vostru! În schimb, pentru mine e clar: unii iubiți mai mult trădarea decât orice în lumea asta! Și e mare păcat, ca nu va lepădați de boala asta nici acum, în prag de alegeri. Ne-ați promis patriotism economic tuturor celor care trăim, muncim și plătim taxe aici, în România. Și ne-ați livrat gogoși. Ați săgetat cum v-ați priceput mai bine sa credem ca faceți și v-am crezut. Și ați făcut, dar nu pentru noi, romanii. Ați făcut pentru ei, pentru ei- străinii. Ați ajutat bancile sa își crească profitul cu 70%, ați ajutat fermierii sa fie in prag de faliment, asta spun 70% dintre ei. Ați ajutat multinaționalele sa aducă toate gunoaiele aici și ați ajutat romanii sa mănânce prost dar scump. Dacă nu puteți, de ce nu lăsați loc altora? Doar de la Dumnezeu putem avea așteptări, căci el nu ne dezamăgește niciodata. Politicienii da. De ce nu vreți sa va luptați cu traficanții de droguri, cu mafioții, cu interlopii? De ce nu vreți să puneti stop corupției și să o justiție liberă, obiectiva, eficientă? Vreți totul doar pentru voi și ai voștri! Ii îndobitociți pe ai noștri. Îi țineți fără școală, in sărăcie și ii îmbogățiți pe altii străini și va bucurați ca va dau comisioane din ce? Din resursele țării! Știți vorba aia: munții noștri aur poarta voi ne trimiteți sclavi din poarta in poarta! Avem treaba, nu gluma! Nu mai e loc de compromis. S-a pierdut prea mult și s-a ajuns prea departe! Suverani sau datori pe viața? Stăpâni sau sclavi? Demni sau cameleoni? Hotărați sau schimbatori? 2024 este aproape. Sunt Alexandra Păcuraru și vă invit, ca de obicei, să ne dăm cu demnitate mâna pentru a face România suverană!

Un editorial semnat de Alexandra Păcuraru și Adrian Dragomir