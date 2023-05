Din cauza lor nu avem resurse, din cauza lor sute de copii adorm flămânzi, din cauza lor abia ne mai ajung banii de la o lună la alta, ori măcar de un covrig în drumul spre serviciu. Dar v-ați uitat vreodată în oglindă, dezbrăcați de masca ipocriziei, stimați aleși? Nu toți, evident, dar o mare parte dintre voi? Când repeți la nesfârșit o minciună, ea devine adevăr. Dar vă asigur că adevărul va ieși mereu la lumină. Adevărul nu are nevoie să fie îmbrăcat în cuvinte și acțiuni țipătoare, menite să ne distragă atenția. Așa cum faceți voi, mai ales când poporul începe să realizeze mediocritatea și trădarea care vă reprezintă! Mai aruncați o perdea de fum, câte o grenadă cu circ în Parlament, în afara lui, ori pe la televizor. În loc să puneți mâncare în farfuriile românilor, le mai dați să ronțăie câte un scandal inventat, precum cazul de la Românii au talent! Astea sunt problemele țării? Garantat, nu! În timp ce rocada puterii se negociază pe viață și pe moarte, iar oameni-cheie din Guvern sunt la Bruxelles să discute plafonul pentru pensii din PNRR, țara se confruntă cu cea mai mare problemă de până acum. Se vorbește mult prea puțin despre ea, pentru că atenția noastră este distrasă de chestiuni fără rost și fără sens. Datoria publică urcă vertiginos, a depășit 50% din PIB, iar experții nu vin deloc cu vești bune. Vedem că războiul din Ucraina se reaprinde iar. Această povară pe economiile mondiale este imensă, dar stringentă pentru țările de pe flancul estic al NATO, mai ales pentru România. Să nu ne păcălim cu mirajul că falimentele bancare din SUA nu vor traversa oceanul! Același lucru s-a petrecut și în 2008, iar instituțiile care azi pun lacătul pe ușă, aruncând în aer agoniseala de-o viața a oamenilor, depășesc cu mult valoarea celor care au falimentat atunci. În România însă, politicienii de cursă lungă, ori cei de stadion, au alte preocupări. În loc să se așeze la masa dialogului, în interesul acestei națiuni, mulți dintre ei au furat startul și au început deja campania electorală. Poate că sună sinistru ce voi spune, dar este ca și cum s-ar bate pe trupul unui muribund. Și se gândesc ce să apuce cât mai repede din ce are acesta. Coaliția a sărit în aer azi, ne-au arătat că fac guvernarea împreună, dar comunică separat. Mariajul în trei ba se destramă, ba ni se spune că funcționează și că va curge lapte și miere pentru toți românii. Doar să avem puțină răbdare! Câtă, stimați decidenți? Nu avem de mai bine de 30 de ani? Și cum să primim vestea că se reiau negocierile între PSD și PNL pe împărțirea ministerelor? Ba mai mult, social-democrații ar vrea să reducă viitorul cabinet și cer să dispară mai multe ministere din Guvern. De partea cealaltă, liberalii vor să se respecte protocolul încheiat inițial între partide. Până în acest moment, nu se știe dacă UDMR va mai rămâne la guvernare și cu ce ministere va mai rămâne. Toate aceste decizii au fost luate după ce liderii PSD și PNL au avut ședințe paralele. Adică separate! Ei își negociază puterea, iar poporul de rând își împarte sărăcia. Sursele noastre ne spun că mai mulți liberali, printre care și fostul premier Florin Cîțu cer ruperea căsniciei forțate cu social-democrații. Și cer, pe deasupra, garanția că AUR să nu intre în noul cabinet. Ciolacu vine cu propriul program de guvernare care, deși are multe măsuri bune, pare că a fost lansat pur în scop electoral. Iar poporul s-a săturat de aceste discuții fără finalitate între liderii țării. Primii care dau semnalul sunt dascălii, părinții oricărei națiuni. Profesorii nu vor mai preda mâine între orele 11 și 13, aceasta fiind prima măsură la care recurg pentru a fi luați în serios de cei care țin frâiele țării în mâini. Salariile mici, măsurile de austeritate, condițiile de securitate din școli, sunt doar câteva dintre motivele pentru care dascălii se revoltă. Sindicaliștii au demarat și o strângerea de semnături, iar greva generală ar putea fi declanșată chiar de la începutul săptămânii viitoare. Asta înseamnă că anul școlar ar putea fi înghețat, iar examenele vor fi amânate, ceea ce reprezintă o lovitură grea pentru elevii care și-au pierdut doi ani de studii din cauza pandemiei. Pentru că trebuie să recunoaștem că măsurile de separare socială și cursurile de la distanță au afectat profund sistemul de educație. Oricât am încerca, mă tem că am pierdut hățurile acestei generații de tineri, de la care așteptăm să ducă țara pe drumul pe care noi nu părem a fi în stare. Instituțiile de învățământ au devenit arene de luptă, acolo unde bullyingul capătă noi chipuri monstruoase în fiecare zi. Generația TikTok îi are drept modele pe frații Tate, ori pe alții care nu știu să lege trei cuvinte, dar îndeamnă la bătăi, la bani făcuți prin șmecherie, la ură și misoginism, iar lista poate continua. Ca mamă, vă mărturisesc din suflet că sunt înspăimântată de toate acestea. Și, mai ales, de faptul că masacrele sângeroase din Serbia ar putea traversa granița. Semințele răului au fost plantate iar rodul lor crește fără ca nimeni să încerce să îl secere din rădăcini. Ați văzut și astăzi, la Sovata, un elev de clasa a XII-a a venit la școală cu un pistol de tip airsoft, același gen de armă cu care s-a sinucis celebrul medic ginecolog de la Spitalul Polizu. Aceste arme pot provoca răni letale iar pericolul este cât se poate de real. Ce faceți stimați aleși ca să preveniți aceste violențe? Auziți măcar această întrebare? Dragii mei români, când doi se ceartă, al treilea pierde. În această ecuație, poporul este cel care va deconta din plin incompetența, mediocritatea, huliganismul, celor aflați azi la butoanele de comandă. Dar sunt și mulți care profită de acest vid de putere din țara noastră. Cine oare? Evident șmecherii care își umflă conturile pe lacrimile și din sărăcia acestei națiuni. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a amendat 11 bănci care ar fi escrocat românii. În urma controalelor s-au găsit mai multe nereguli cu privire la modul în care erau calculate dobânzile. Este un prim pas, dar sper ca anchetele să nu se oprească aici. O amendă de 550 de mii de lei reprezintă doar o picătură într-un ocean de nereguli, pe care și noi le-am semnalat de-a lungul timpului. Dramele provocate de tâlhăriile bancherilor sunt uriașe, mii de familii sunt destrămate din această cauză, iar mulți români au ajuns chiar să doarmă sub cerul liber din cauza șmecherilor care nu au niciun Dumnezeu, în afară de profit. Am citit câteva comentarii după emisiunea de ieri, culmea venite de la susținătorii unui activist pe care l-am primit in casa, cu respect, așa cum primesc orice invitat și, culmea ipocriziei, am și adresat toate întrebările lui, deci ale susținătorilor lui înflăcărați! Păcat de voi cei care înjurați denigrați, puneti etichete rele, urate, imputite chiar fără sa stăpâniți subiectul. As spune, în alte condiții, ca mi-e mila de voi dar acum nu îmi este. Înteleg ca asta este alegerea voastră, sa va trăiți viața limitată de frustrare răutate, toxicitate. Trăiți cum vreți! Suntem născuți pe acest pământ cu liberul arbitru, fiecare decide cum își face destinul, cum își trăiește viața cat de urat sau cat de frumos! Eu personal sunt liniștita, împăcată cu mine, cu tot ceea ce fac, dorm liniștita ca nu am nimic pe conștiința. Am făcut tot ce tine de mine sa va fie tuturor mai bine! Așa cum pot și cum mă pricep. Aa, și încă ceva de noaptea minții, de la acești deștepți conspiraționiști- problema lor cu decizia mea din pandemie de a interzice accesul invitaților nevaccinati (cu mici excepții unde știam ca persoana este de încredere si nu vine grăbit sa împraștie covidul!): dacă ar fi sa dau timpul înapoi, la fel as proceda pentru siguranța mea, mi-a fost binef iar politicienii care nu erau vaccinați au rămas pe Skype! Deci supărarea activiștilor la adresa mea care e? Ca nu ma vaccinez cu conspiratii? Ca nu pic, in capcanele voastre de manipulare si dezbinare înfierbântare si îndemnare la anarhie, dreptate cu parul, împușcături in piața cuțitari la poartă! De asta zic ca o parte din România, reprezentata de minți limitate, distrug tot! Dar merita sa trăiască fix cum își doresc! Nu ii poți forța sa gândească mai bine, sa vorbească mai frumos, sa trăiască mai bine sa trăiască mai luminos, sa se bucure de fiecare zi, sa fie sănătoși! Este totul in puterea noastră dacă vrem uniți sau dezbinați, dacă vrem in lumina sau in întuneric, dacă vrem dreptate sau lăsăm loc de interpretare. Eu, dragii mei, sunt vremelnică aici, in acest post de moderator. Cat voi simți ca adaug plus valoare, ca fac bine, ca aduc bucurie, ca las ceva bun in urma mea, muncesc cu drag si cu toată inima. Când am sa simt ca e momentul sa las locul altcuiva mai bine pregătit, mai bine motivat, mai tânăr, mai entuziast am sa o fac la fel cu toată inima. Și cu toată deschiderea. Dar, sa mai avem putina răbdare sa vedem decizia naționala și internațională, dar nu ma refer la factorul extern care dirijează din umbră, ma refer la romanii din diaspora. Asta este radiografia care ne va arată realitatea si vom cunoaște dacă suntem majoritari sau minoritari. Dacă România vrea si poate fi schimbată prin resursa ei extraordinara, oamenii ei. Dacă nu va dori poporul si românii vor alapta răutatea, ura, infracționalitatea atunci sa nu ne mai mire ca la Timișoara încă se cere șpagă de secretar de stat in Ministerul Economiei, ca sa obțină creditare pentru un business vital in acel sector. Și, culmea, banii sa fie spălați băgați printr-o firma de-a lui Alex Bodi- cat cancan senzațional cumpara poporul asta intoxicat cu de toate! Procurorii ce fac? Grindeanu, conform surselor mele, știe totul. Iar din acest motiv s-a grăbit sa îl elibereze din funcția de secretar de stat pe Mihai Macoveiu! Repet, nu am fost eu acolo nu am dovezi in sensul asta, am doar o mărturie a persoanei căreia i-ar fi cerut 5 milioane de euro!!! Și dacă asta este practica, domnule Grindeanu, va întreb public: informați dumneavoastră procurorii sa facă verificari in partidul dumneavoastră, ca sa scape statul de căpușe puse sa negocieze șpagă înainte de a da contractul?? Așa nu ne vom mai face bine, România nu se va mai face bine, România corupta se va prăbuși! România curățata de căpușe va reuși. Și se va reconstrui cum nu a mai fost vreodată. Și in încheiere va dăruiesc bucurie va doresc tot binele sa fiți conștienți de cuvintele ce le scoateți pe gura la gândurile ce le emitenți căci atât de mult te pot înaltă cuvinte și tot atât de tare te pot doborî! Totul depinde de tine! In pace și bucurie sa ne dam mâna sa facem România suverana.

Un editorial semnat de Alexandra Păcuraru și Adrian Dragomir