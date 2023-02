Joe Biden și Zelenski au vizitat o biserică, chiar în timp ce sirenele anunțau un iminent raid aerian. Gestul președintelui american reprezintă un moment de cotitură, un simbol cu un impact extraordinar, care e menit să ridice moralul unui popor care luptă nu doar pentru libertatea sa, ci și pentru a noastră. Semnalul transmis Moscovei este unul clar, dar Putin și gașca sa nu vor ceda prea ușor. Sigur că situația este dificilă, Kievul nu poate rezista fără ajutorul aliaților, iar planul Kremlinului nu a funcționat așa cum și-ar fi dorit, dar întreaga omenire speră ca orgoliile să fie domolite iar discuțiile pentru pace să fie cele care vor triumfa în cele din urmă. Pentru că pe lângă moartea dezlănțuită de armata Rusiei, omenirea se confruntă cu alte provocări de prioritate zero. Și noi, aici în România, avem multe chestiuni care necesită rezolvare urgentă. Vreau să vă mărturisesc că m-a șocat cazul de la Iași, acolo unde medici care au jurat să ne salveze ne împing, cu bună știință, în ghearele morții. Este incredibil până unde merg unii oameni, ghidați de lăcomie și de dorința de a acumula averi, chiar călcând pe cadavre. La propriu. Este nevoie de schimbarea urgentă a legislației și cred cu tărie că și medicii trebuie evaluați psihologic înainte de a îmbrăca halatele albe. Este valabil și în cazul politicienilor. Revenind la medicii de la Iași, demenții care căsăpesc cadavre și intervin, manipulează sănătatea noastră, trebuie să dispară. Ministerul lui Rafila, statul român ce fac în acest caz care a îngrozit nu doar țara, ci întreaga lume? Aici vorbim de securitate națională și de atentat la siguranța pacienților. Este păcat că niște oameni de această speță aruncă o pată grea pe întreg sistemul medical. Nu trebuie să-i denigrăm pe salvatorii noștri, care sunt îngeri trimiși pe pământ, din cauza unor nenorociți care fac bani pe lacrimile noastre. Orice pădure are uscături, trebuie să ne asigurăm că astfel de elemente nu mai au acces la sistem. Mă doare sufletul să văd că e din ce în ce mai greu să construiești un viitor în această țară, când prezentul este șubrezit, mâncat de boală și timp!

Pasărea Phoenix poate, noi putem ca popor să ne reabilitam? Și, odată cu noi, clădirile în care trăim, în care trăiesc semenii noștri? Putem să intervenim și să ajutăm fără să ni se ceară? Nu trebuie să fim nepăsători! Dragii mei, în urmă cu puțin timp a avut loc un cutremur de 6,3 magnitudine în Turcia deja devastată. Este clar că pericolul nu a trecut. Vedeți în seara aceasta o transmisiune specială despre mafia imobiliară care sugrumă România și pune viețile a sute de mii de oameni în pericol. Trebuie să trecem prin această viață cu iubire și recunoștință. Dacă alții nu o oferă, ține de noi să ne asigurăm că vedem la fiecare pas câte ceva ce ne înseninează fruntea, care ne face să zâmbim, să fim fericiți că suntem parte din România și România este parte din noi. Apropo de implicare în societate, am fost duminică la Giurgiu. Am ajuns la destinație deja întristată și revoltată că din București până în Giurgiu am mers numai prin gunoaie! La propriu, pe dreapta pe stânga, pe carosabil pe marginea drumului pe câmp! Oribil! Dezgustător! Niciodată nu am văzut aceasta ieșire prin România atât de murdară și sufocată de gunoaie! Avem bani în PNRR să ecologizăm, avem un inventator- Iulean Horneț e numele lui- care poate transforma gunoaiele în energie. Cine ne mai înțelege când avem soluții dar nu facem nimic?? Ministerul Mediului nu se sesizează că ia banii degeaba? El trebuie să lupte cu poluarea dar ne sufocă tot pe noi cu gunoaie! Garda de mediu? De cine ține mizeria asta? Unde ne veți aduce cu aroganța asta? Dintr-o țară verde, cu păduri extraordinare am ajuns blocați între cioate și gunoaie. Apropo de dezvăluirile exclusive ale Elenei Udrea, am aflat încă o dată că statul paralel, adică cel care are control peste tot ce se întâmplă în România, a băgat în pușcării chiar pe românii cinstiți, care au vrut să se ridice pe ei, dar mai ales această țară. De ce? Pentru simplul fapt că deranjau și pentru că păpușarii care ne manevrează nu își mai puteau duce la îndeplinire interesele lor, care sunt în detrimentul națiunii, dar la ordinele venite de plan extern. Nu doar de la OMV, ori alte companii trebuie să ne luăm țara înapoi, ci și de la acești indivizi cu miliardele noastre în conturi off-shore. Puterea trebuie să se întoarcă la noi, comenzile să fie în totalitate ale Bucureștiului, nu de la Bruxelles ori altă capitală a lumii. Altfel, alte milioane de părinți vor pleca în bejania sărăciei, pentru câțiva lei în plus, peste hotare. În urma lor ce ne mai rămâne? O țară pustiită, îmbătrânită și înlăcrimată. Cine stă să numere lacrimile copiilor rămași în urmă, lacrimile bunicilor rămași să își crească aici nepoții? Oceane întregi ar umple aceste picături ce curg pe obrajii românilor despărțiți de sărăcia provocată de trădare, corupție și proastă administrare a resurselor țării. Mai vrem o țară? Eu sunt convinsă că răspunsul e unul pozitiv, nu doar din partea celor mulți și umili. Sunt convinsă că și în partidele aflate pe scena politică sunt destui oameni care nădăjduiesc același lucru. Reconstrucția poate veni chiar de la ele, mai ales de la cele aflate acum la guvernare, PSD și PNL. Și chiar UDMR, de ce nu? Asta dacă înțelege că e nevoie de stabilitate și nu de provocări interetnice, care nu sunt bazate pe starea de fapt. Dragilor, România poate redeveni suverană și își poate construi un viitor prosper dacă liderii politici înțeleg să valorifice resursele ei pentru români, nu pentru străini. OMV a devenit linia roșie peste care românii chiar nu mai trec. Și este doar un singur caz din privatizările cu cântec, semnate de trădătorii nației. Dar, într-o analiză pentru realitatea financiară. net, profesorul Petrișor Peiu îi învață pe liderii politici actuali cum pot recupera industria petrochimică: "Exproprierea se poate face de către statul român pentru o cauză de utilitate publică și după o justă și prealabilă despăgubire. Cauza de utilitate publică este recâștigarea securității energetice a României, iar justa și prealabila despăgubire este prețul pe acțiune de pe bursă. Astfel, OMV ar căpăta 3 miliarde de euro și ar putea să plece definitiv de aici, să ne lase în pace. Iar statul și-ar lua înapoi cele trei miliarde de euro cheltuite pentru expropriere numai din distribuirea de dividende din sumele nedistribuite până acum și reținute în conturile Petrom (peste 14 miliarde de lei). Iar banii obținuți din revânzarea pe bursă a unui pachet de 30% din acțiunile expropriate (minim 1,8 miliarde de euro la prețul zilei) ar aduce un venit bunișor în conturile statului. Cu care să înceapă, în sfârșit, exploatarea gazului din Marea Neagră. Salvarea din situația groaznică în care ne-a adus OMV este una singură, deci: o presiune publică uriașă din partea noastră, a românilor simpli, pentru exproprierea acțiunilor OMV de la Petrom și pentru revânzarea acestora pe bursă, în mod legal, transparent și demn de un stat viitor membru OCDE.", am încheiat citatul. Iar OMV, dragii mei, ar putea fi doar prima companie pe care să o trimitem de unde a venit. Soluții sunt, aparent nu foarte greu de pus în aplicare. Întrebarea este dacă avem și politicieni de calibru, care să își dorească să redea România cu adevărat românilor. Eu încă mai cred că da. Sper să nu mă înșel.

Dragii mei, în nenumărate rânduri am căutat cu tot dinadinsul să vă arăt că îl iubesc și îl mărturisesc pe Dumnezeu și deopotrivă Biserica lui. Nu ca să epatez, arătându-mi credința, pentru că ea, credința, reprezintă un element fundamental al conștiinței umane, un act de identitate spirituală, forma cea mai intimă și sfântă de a te cunoaște pe tine însuți și de a-ți cunoaște sursa neschimbabilă a vieții însăși. Vorbind despre Dumnezeu, vorbim despre sinele nostru, arătăm, prin cuvânt, frumusețea reației Sale, pacea și buna așezare pe temeiurile și principiile moralei creștine a vieții noastre. O societate ca să poată progresa și prospera din punct de vedere spiritual, cultural și material are nevoie de un sprijin autentic, sprijin pe care-l găsește în Cartea Vieții-Biblia, și în Biserica Domnului Iisus Hristos, pe care a zidit-o cu sângele său cel sfânt. De două mii de ani acest popor trăiește în această logică sfântă, și tocmai de aceea a supraviețuit tuturor încercărilor, unele dintre ele foarte grele... Credința, Speranța și Dragostea sunt virtuțile creștine fundamentale... Avându-le pe acestea, avem totul, neavându-le, nu avem nimic. De aceea încerc, cum pot și cât pot, într-o lume atât de zdruncinată și fără de busolă, să pun și eu o picătură de bine în inimile voastre, iubiții mei prieteni! Se întâmplă multe lucruri bune în Biserica noastră creștină și Ortodoxă! Sunt mii de preoți dedicați slujirii sacre pe care o au de împlinit. În fiecare zi, acești oameni neobosiți în a face binele, ajută în modul cel mai concret mii și mii de oameni necăjiți, copii orfani, bătrâni abandonați și bolnavi. Îi întâlnești peste tot: în aziluri, în spitale, în orfelinate, în penitenciare, în centrele de asistență socială ale Bisericii și nu numai. Aruncându-mi ochii în grabă peste un raport al Patriarhiei Române în privința activității sociale și filantropice pentru anul 2022, am văzut că slujitorii și credincioșii Bisericii noastre au contribuit la ocrotirea acestor oameni necăjiți și năpăstuiți cu o sumă impresionantă: 69 milioane de euro, la nivelul întregii Biserici Ortodoxe Române! Adică un ajutor concret și consistent făcut de Biserică prin preoții și credincioșii acestei națiuni române! Și acesta zi de zi și an de an. Neobosit și neîntrerupt! Noi am mai prezentat aici la Realitatea Plus aceste impresionante realizări, arătând în mod constant preoți vrednici, cu vocația slujirii lui Dumnezeu și a oamenilor...

Într-o lume secularizată, cu ifose și elemente militantiste, nihiliste, neo-comuniste, neo-marxiste, de sorginte progresistă, în care se promovează insistent și bine organizat dezlipirea omului de Dumnezeu. Ei vor întotdeauna să arate lumii ceea ce este rău, căutând printr-o pădure verde ca să găsească inerentele uscături ale acesteia... Și când le găsesc spun că aceea este singura realitate. Da! O recunoaștem și noi, cei credincioși, cei ce ne iubim patria și Biserica strămoșească cu toată puterea și responsabilitatea! Pădurea verde are și ea uscături! Așa a fost de când este lumea și așa va fi cât va fi lumea... Perfect este numai Dumnezeu! Iar Biserica nu este scutită nici ea de aceste uscături. Trebuie să recunoaștem și să fim realiști. Iată, zilele acestea ne-a oripilat cazul unui călugăr și a unui îngrijitor de la mănăstirea Frăsinei, care ar fi abuzat sexual un minor, așa cum afirmă anchetatorii. Această poveste ne arată exact acest lucru, că o pădure, cât ar fi de înverzită, își are și ea uscăturile ei. Iar noi, cei ce ne asumăm credința în mod liber și responsabil nu vrem să ascundem gunoiul sub preș. Sub nicio formă! În acest caz Biserica a răspuns prompt prin Arhiepiscopia Râmnicului, călugărul fiind suspendat și deferit de îndată tribunalului bisericesc, concomitent cu ancheta penală aflată în derulare. Mai este ceva important ce aș vrea să subliniez aici: de ceva timp s-a făcut o vâlvă extraordinară îl legătură cu măsurile disciplinare pe care cu tenacitate aș spune, și chiar cu încăpățânare pozitivă, le iau ierarhii ortodocși români din Oltenia, în legătură cu mănăstirea Frăsinei, respectiv Mitropolitul Olteniei, Înaltpreasfințitul Irineu și Arhiepiscopul Râmnicului, Înaltpreasfințitul Varsanufie! Tevatură mare! Strigăte, urlete ale multor credincioși și politicieni care își băgau și ei, nejustificat capul în poză, nemulțumiți mai ales în legătură cu deciziile drastice din punct de vedere disciplinar impuse de către Mitropolitul Olteniei Irineu și aprobate de Sinodul mitropolitan în legătură cu această mănăstire ce are un regim special. Se vede acum faptul că episcopii Bisericii din Oltenia aveau dreptate și făceau exact ce trebuia să facă pentru punerea în rânduială a lucrurilor la această mănăstire emblematică a României.

Concluzia ar fi aceea de învăța și noi că atunci când pui mâna pe o piatră, ca să arunci înspre cei ce au răspunderea rânduielii multiseculare în bisericile și mănăstirile noastre, să reflectăm mai mult și mai bine, ca nu cumva piatra să se întoarcă exact împotriva celui ce o aruncă în mod nejustificat. Noi rămânem în continuare încrezători că binele va învinge întotdeauna răul, iar binele este însuși Bunul Dumnezeu! Sunt Alexandra Păcuraru și vă invit, stimați telespectatori, să facem România suverană!

Un editorial semnat de Alexandra Păcuraru și Adrian Dragomir.