Șoșoacă a făcut scandal după ce parlamentarii au refuzat să îi mai acorde două minute de vorbit în plen. S-a lăsat cu acuzații legate de orientarea sexuală și alte atacuri sub centură. În tipul discursului lui Marcel Ciolacu, parlamentarii din Forța Dreptei, partidul lui Ludovic Orban, au împărțit trandafiri roșii și formulare de adeziune la PSD foștilor colegi din PNL. Nicolae Ciucă a prezidat prima ședință importantă a plenului din noua sa postură de președinte al Senatului și l-a întrerupt pe Marcel Ciolacu din cauza vacarmului din sala de plen. Parlamentarii nu au dat dovadă de decență nici măcar pentru că în sală erau preafericitul Patriarh Daniel alături de reprezentanții celorlalte culte religioase recunoscute oficial în România. Per total circ și declarații politicianiste. Dar circ din acela... fără pâine. Pentru că, în vremea decadenței romane, atunci când poetul latin Juvenal a luat în derâdere politica împăraților de a distrage atenția poporului de la problemele ,reale măcar plebea era hrănită după distracția la circ. Acum, românii fac foamea. Un milion de oameni au pensia minimă. 1150 de lei. După ce plătesc facturile nu le mai rămân nici bani de medicamente sau de mâncare. Și apropo de mâncare. Nu scăpăm subiectul printre degete, nu lăsăm să scape și ne batem până în ultima clipă ca să aflăm ce conține hrana pe care o cumpărăm de pe tarabe sau de pe raft. Și nu favorizăm pe nimeni: nici pe importatorii care aduc legume și fructe cu probleme, nici pe fermierii români care depășesc normele de pesticide și otrăvesc solul, otrăvesc plantele ca să grăbească coacerea sau ca fructele și legumele să reziste extrem de mult. După două săptămâni de campanie pot trage trei concluzii clare: prima ar fi că mafia fructelor și legumelor este extrem de puternică și reușește uneori să își planteze oameni în aparatul de stat ca să scape de controale. A doua concluzie ar fi că legea trebuie schimbată. E inadmisibil să fie autorități ale statului care se calcă pe competențe și nu știu unii de capul altora cine pe cine controlează. Acum unii verifică doar importurile, alții doar producția națională dar laboratoarele sunt diferite, cu standarde diferite. Fără un organism extrem de puternic ca un DNA al mâncării nu facem nimic. Păi dacă piața e contaminată de legume și fructe otrăvite, fermierul român ce are de făcut? Să stea să i se strice marfa? Să aștepte să se coacă natural când ceilalți au invadat piața deja? Sau să pună și el substanțe ca să țină pasul cu ce oferă piața? Iar a treia concluzie, în periplul nostru jurnalistic, este că laboratoarele au nevoie să fie mult mai echipate, să testeze mai mult și cu un spectru mai larg de substanțe detectate. Dar pentru asta e nevoie de voință politică deconectată de interesele celor care fac afaceri de milioane din business-ul cu fructe și legume periculoase pentru sănătate. Este presiunea mult prea mare pe fiecare în parte dar și per total pe societate și conducerea ei! Am văzut, din nou o dorința colectivă de scandal de sânge de sacrificiu în urma anunțării noului plan de guvernare a guvernului Ciolacu! Da, și eu vreau sa se facă dreptate, vreau să știu de ce dosarele de la Mineriada și Revoluție nu sunt rezolvate. Vreau să știu cine a pus mâna pe banii noștri și ce a făcut cu ei. Vreau să știu, în sistemul ăsta românesc, e loc numai de hoți sau și de patrioți? Are loc cine trădează mai ușor, mai ieftin? Sau cine muncește, păzește, conservă și construiește? Da, Iliescu nu a fost judecat! Mulți după revoluție au plecat din țară, prea mulți plecați au rămas acolo, iar țara e din ce în ce mai goală, abandonată de cei cărora le-a fost mamă! Îi înțeleg, nu îi judec, doar spun că e cel mai ușor să pleci și e cel mai greu să rămâi să lupți, să muncești, să schimbi ceva, să păstrezi ce mai avem, așa cum putem fiecare în partea lui: să își facă treaba cu implicare, cu determinare cu dragoste și onoare și cu siguranță vom apuca și timpuri mai bune! Dacă spunem NU din start, dacă readucem suferința, chinurile, nedreptățile din trecut mereu în discuție, nu apucam să ne trăim prezentul, să ne construim azi viitorul pe mâine! Așa a fost să fie istoria sângeroasă dureroasă nu trebuie vreodată uitată să ne învățam lecția și cu înțelepciune să facem astăzi faptele cele mai bune. Nu putem schimba nimic din trecut dar putem schimba de mâine începând de azi, de acum! Ieri l-am felicitat pe noul PM oficial și personal pentru ambiția personală de a face patriotismul economic de a avea un program de guvernare care sa fie de partea romanilor a antreprenorilor romani nu doar de partea factorului extern, a multinaționalelor care, de atâta amar de vreme, scot banii din țară lăsând aici doar salarii mici, restul profitului baban îl externalizează și nu plătesc statului roman nici măcar taxe. Și băncile străine care au devenit coșmarul romanilor executați unii și pentru 8 lei, creanțe vândute în câteva zile, intimidări amenințări și hărțuiri de nedescris, fapt ce a dus la multe familii distruse, la plecări în diaspora, și cei mai năpăstuiți au ajuns în strada să doarmă sub cerul liber au pierdut lupta cu băncile străine. Cum să nu îmi doresc o repornire a economiei românești, întoarcerea diasporei romane, reîntregirea noastră ca neam, visez și la acel lanț de magazine la nivel național care sa promoveze și să comercializeze produse românești… da, pe hârtie arată extraordinar. Acum cu cine se face? Când și cum se face? Rezultatele trebuie sa apară acum! Până la alegeri! Altfel va fi o altă mare gogoașa umflată artificial și explodată în față. Eu, deocamdată, le urez succes! Să facă, nu sa păcălească! Au câteva zile de acomodare și după analizam. Am văzut jurământul noilor miniștri astăzi. Domnule Fechet, ați uitat să vă închinați! V-ar ajuta semnul Sfintei cruci! Nu credeți sau pur și simplu urmați exemplul lui Barna și continuați obiceiul de a nu se închina că lui... na, nu îi permite religia! Dar dvs. în cine credeți? Sau în ce? Domnul Rafila, ce sa mai zic? Am zis destule și ieri și în fiecare zi. Vă las pe voi să completați cât mai suportați. Dacă nu mai suportați vă recomand să vă tratați la privat unde merg și eu unde am încredere în condițiile spitalului, în echipa spitalului, în doctorii și managerii spitalului. Vedeți cum decontați… să mai zic de biblie ceva de cartea noastră cea de toate zilele lăsată din generație în generație moștenire sau să mă abțin să le fac pe plac celor ce abia așteaptă să citească Noua biblie scrisă de inteligența artificială... ca să vedem care este noua formulă care se potrivește omenirii? Asta vrea sa facă și va face istoricul israelian Yuval Harari. El spune ca noua biblie ar putea dicta cea mai corecta religie. Principalul consilier al lui Klaus Schwab are planuri serioase pentru omenirea curioasă… Si, că tot l-am pomenit pe Schwab, mi-am amintit de o poză în care Sebastian Burduja, noul ministru al Energiei râdea larg alături de controversatul Klaus Schwab. Câți alți politicieni mai zâmbesc... câți se mai întâlnesc cu Scwab? Să fie asta o centură de siguranță pentru Burduja family că pot face ce vor, când vor, la ce minister vor, fără sa răspundă? Fără să plătească? Și asta e o continuitate a întrebărilor fără răspuns de la Revoluție încoace?! Nu avem sentințe după 33 de ani, nu avem răspunsul oficial nici alți 33 de ani nu vom afla ce structuri ale statului vor câștiga, cele rele diabolice sau cele bune salvatoare regenerante? Rămân optimistă și încerc să fiu schimbarea pe care vreau să o văd în lume, să căutăm să fin toți ceea ce vrem, să vedem în lume, să avem grija cu cine pornim la drum, cui spunem om bun, ce cuvinte și gânduri emitem căci ele ne modelează calea.

Un editorial semnat de Alexandra Păcuraru și Adrian Dragomir