Pe lista neagră apar fostul premier Florin Cîțu și foștii miniștri ai Sănătății, Vlad Voiculescu și Ioana Mihăilă. Pentru cei din urmă, șeful statului a dat deja avizul pentru urmărirea penală. De partea cealaltă, Cîțu evită să spună dacă a vorbit cu Klaus Iohannis despre achiziția de vaccinuri. Fostul premier a stat aproximativ două ore în comisia juridică, acolo unde a analizat probele depuse de DNA împotriva sa. Chiar și așa fostul prim-ministru rămâne fără imunitate, deși a luat vaccinuri care să ajungă pentru toate țările de pe flancul estic. PNL va renunța la el, deși sunt convinsă că tentaculele acestei afaceri, care costă cam cât 4,5 milioane de pensii minime, se întind mai departe de Super Cîțu. Pe lângă vaccinuri, eu l-aș întreba pe Cîțu și de zecile de miliarde împrumutate de țara noastră pe timpul mandatului său. Unde au ajuns, în buzunarele cui? Că în investiții care să aducă plus valoare nu se văd. Au amanetat țara pe generații întregi și i-au îndatorat până și pe nepoții nepoților noștri! Dar, stați, asta nu e tot! Urmările unui alt tun din pandemie se văd abia acum. Milioane de măști și tone de dezinfectant au ajuns recent la elevii din Galați. Comanda a fost făcută în urmă cu doi ani, iar livrarea a avut în această lună. Elevii liceului Traian Vuia au primit 65 de mii măști și 5.000 de mănuși de unică folosință, pentru a se apăra împotriva coronavirusului. Dubios este faptul că Primăria Galați și firma de distribuire a echipamentelor au semnat contractul când nu mai era alerta sanitară. Nebulizatoarele aduse la liceu au costat aproape 90.000 de lei, dar, dacă ar avea nevoie de ele, profesorii nu le pot folosi, pentru că nu au și încărcător. Nu este prima dată când achizițiile dubioase ies la iveală în mod flagrant. La începutul anului, în Gorj, zeci de mii de măști și tone de dezinfectant au ajuns în mai multe comune. O altă situație similară și în localitatea Baia de Fier, unde pe lângă kiturile anti Covid în valoare de 800 de mii de lei, un liceu a primit inclusiv roboți care purifică aerul. Ne mai întrebăm de unde sunt găurile uriașe la buget? Pentru mulți arginți, unii ordonatori de credite au semnat contracte dubioase, care condamnă acest popor la sărăcie. Cât mai răbdăm, dragii mei români? Până când să dormim culcați pe o ureche, gândindu-ne că merge și așa? Într-un ritm accelerat ne pierdem resursele, suntem dezbrăcați de identitatea națională, culturală, istorică. Tradițiile ne sunt călcate în picioare pentru că închidem ochii. Fără să ne dăm seama, cu toții suntem complici la distrugerea acestei țări. Lăsăm în funcții cheie trădătorii care ne vând pentru ca să le fie lor și urmașilor lor bine. Dragii mei, iertarea celor vinovați înseamnă condamnarea celor nevinovați.

Vedem că majorarea pensiilor este pusă sub semnul întrebării. Noua lege care a trecut recent de Parlament ar putea ajunge pe masa Curții Constituționale. Federația Silva îi cere președintelui să intervină și să sesizeze CCR pentru inechitățile care rămân în sistem. Concret sindicaliștii susțin că angajații din domeniul silvic au fost scoți din categoria celor care muncesc în condiții speciale, fără o analiză în prealabil. Dacă legea ajunge la Curte, atunci aceasta nu va putea fi aplicată de la începutul anului. Mai mult, impozitul la pensiile private ar putea să crească! O asociație atrage atenția că din cauza unei prevederi neclare din codul fiscal pensiile din Pilonul 2 ar putea fi impozitate progresiv. Astfel, dacă acum cota de taxare este de 10%, de la 1 ianuarie ar putea să ajungă și la 20%. Și, dacă aleșii nației nu au soluții viabile pentru crește nivelul de trai al românilor, le aruncă pomeni electorale. Cardurile sociale vor fi alimentate cu cei 250 de lei pentru mâncare chiar înainte de sărbători. Ajutorul va fi acordat persoanelor care au venituri sub 1.700 de lei. Ba mai mult, guvernanții anunță cu mândrie că măsura va fi prelungită și pentru anul viitor. Păi de asta au nevoie românii? Să stea cu mâna întinsă la mila celor care îi conduc? Nu, românii au nevoie de un trai decent, de salarii și pensii care să le ofere siguranță și nu griji în plus, gândindu-se cu emoție la ce le aduce ziua de mâine. După ce au promis majorări pentru seniori, guvernanții dau acum din colț în colț și nu știu de unde să scoată banii. Pai, eu vă dau o soluție: confiscați averile corupților dovediți și scăpați de această problemă.

Dar legea e lege pentru noi, cei de rând. Cei puțini și în funcții-cheie găsesc mereu portițe să ocolească justiția. Unii află deciziile instanței înainte de termenul final de judecată și își pregătesc fuga, așa cum a făcut-o și potențialul "cel mai dorit burlac al țării", Cătălin Cherecheș. Primarul penal a plecat din țară fără cea mai mică problemă, nici măcar nu se poate spune că a fugit. Și-a pregătit ieșirea din scenă pentru a scăpa de pedeapsă. Lui și altora, ajutați de mătuși, unchi, părinți, lor să le confiscați averea făcută ilegal! Ați măcelărit bugetul, l-ați calculat până v-a dat cu virgulă și pe minus cu aproape 63 de miliarde de lei, ceea ce înseamnă un deficit aproape de 4%. Calculele făcute de experți, chiar și în platoul acestei emisiuni, arată că majorările de pensii ar costa 30 de miliarde de lei. Iată, jumătate din cât ați calculat voi greșit, stimați oameni de stat! Pentru popor vin doar date alarmante!

Apar primele semne clare că nu sunt bani suficienți la buget pentru majorările promise! Ministerul Muncii a primit peste 650 de milioane de lei din Fondul de Rezervă pentru a plăti pensiile, asta din cauza lipsei rectificării bugetare. Între timp, noua lege va aduce două majorări anul viitor. Astăzi, dragi telespectatori, în fața dumneavoastră vin cei mai buni specialiști și vom calcula împreună pensiile dumneavoastră. Veți primi ceva în plus la sfârșit de lună, ori ați fost mințiți de aleșii care vânează doar votul dumneavoastră? Ne puteți scrie despre problemele pe care le întâmpinați la adresa de email redacție@realitatea.net. Am observat cu tristețe ca doar noi, aici la Realitatea Plus facem dezbatere naționala pe problema pensiilor. Și, ce credeți, domnilor și doamnelor politicieni?? Căsuța noastră de email s-a blocat. Atât de multe probleme au ridicat oamenii, chiar nu mai inteleg nimic, sunt speriați, dezgustați de asteptări lungi, fără esența si de umilințe pe sănătatea si pe viața lor. De ce va bateți joc de ei? De cei ce au clădit frumoasa noastră țara, cei care s-au îngrijit ca noi sa avem un prezent astăzi, așa cum este el e datorită lor! Seniorii țării sunt trecutul ce ne-au construit prezentul, cu gândul la viitorul nostru. Au făcut totul, compromisuri, munci grele, sacrificii care astăzi nu sunt demne nici de respect? Ce s-a întâmplat de sunteți atât de defecți? Ați mințit din nou cu recalcularea, cu indexarea, cu majorarea, cu eliminarea inechităților din sistem. Oare, dacă am merge din casa in casa si am întreba fiecare roman cum simte, cum trăiește, vom afla ca suntem mai mulți buni? Sau mai mulți rai? Ca ceva îmi scapa. Cum poți lua de la săraci sa faci bogății si cum unii, cunosc atâtea cazuri, din bani cinstiti au împărțit mereu celor in nevoie!? M-am abținut cu greu sa nu plâng când v-am recitat data trecută poezia scrisă de Radu Pietreanu: "te duci copilărie si pe toate mi le iei". Mă sperie lipsa asta de respect din societate; cu cât trec anii, cu atât văd mai multe rele si ma întreb cum sa facem, cum sa ne întoarcem la acele valori unde era respect, armonie, bucurie, era vorba sa împărțim, nu sa luam doar pentru noi. Nu îmi amintesc, în copilăria mea, sa ne fi oprit in fata vreunei case si sa nu fim puși la masa, împărțeam mămăliga, brânza, placinta; ni se părea mâncarea atât de buna la prietenii din sat, cum si lor le plăcea mâncarea din casa mea, făcută de bunica! Nu aveam timp sa ne supăram mereu, ne impacam, ne inveseleam, găseam acele lucruri care ne uneau si ne motivau sa ne vedem si a doua zi sau si in următoarea vacanța. Nu exista om sa treacă pe strada, căruia sa nu ii dam "buna ziua" zâmbind, sau femeie pe care sa o întâlnim sa nu ii spunem "sărut mâna". Era o grija naturală a tuturor din sat sa creștem bine si bine am crescut. nu am cunoscut nici frica, nici cearta, nici pedeapsa. Am fost cu copiii mei la prietenul meu Marius Ghilezan intr-o si ploioasa si se făcuseră deja bălți mari. Ai mei copii, in loc sa le ocolească, pășeau direct in ele. Cel mai mic, Isaiah a si alunecat, de a căzut si s-a murdărit tot! Cum sa ii cert si sa nu rad, amintindu-mi ca așa făceam si eu, si ma bucur sa ii văd ca se bucura de lucruri simple? Bucuria mea vine din lucrurile simple, bunicii m-au crescut in acest spirit si, datorită lor, si eu caut sa ii cresc cu aceeași dragoste de natura, de viata, de oameni. Știu ca mulți ma veți critica ca inocenta trebuie anulată si trebuie sa ii pregătim si pentru lucruri dure, căci mai multe sunt rele pe lume decât bune! Eu nu cred așa ceva, cât Dumnezeu binecuvântează familiile sa aducă prunci pe lume înseamnă ca bunătatea dragostea va câștiga. Da, le spunem ca sunt si lucruri rele, dar nu încurajam răutatea! Si, revenind la seniorii noștri, va lansez o provocare ca de ziua naționala sa adoptam câte un bunic, sa împărtășim bucuria acestei sărbători cu cei mai mari si cei mai mici. Așezați-i la masa voastră și să îi cinstiți cu ce e mai bun: o vorba buna, o îmbrățișare si un zâmbet le alina suferința si le lungesc zilele. Fiți romani buni, dragii mei! Cred ca si cei rai se pot schimba cu bunătate si, dacă ne înconjurăm de oameni de lumina, viața ne va fi mai lina. Statul ne încurajează sa fim dezbinați, sa ne turnam intre noi, chiar si intre frați. Eu va încurajez sa va uniți și sa împărțiți si timpul, si bucuria, si mâncarea, dar si omenia. Între familie, între vecini sa fie pace, apoi va fi pace si in societate. Astăzi, profesorii Mircea Cosea si Anton Hadăr, dar și fosta șefă a Casei de Pensii, Doina Pârcălabu, vor vorbi despre consecințele negative ale noii legi. Sper că zilele ce vor urma vor aduce si vesti bune, cum ar fi corectarea acestor inechitați ce îi afectează pe bunicii noștri, dar si pe cei ce vor iesi la pensie. Sunt Alexandra Păcuraru și vă invit, ca de obicei, să ne dăm mâna cu demnitate pentru România suverană!

Un editorial semnat de Alexandra Păcuraru și Adrian Dragomir