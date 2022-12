„Contează să știm cine sunt vinovații. Cred că toți știm unde este vina. Este o greșeală să mai căutăm acum alți vinovați. Ne uităm într-o parte sau doar într-o singură parte. Este esențial să căutăm soluții.

Vinovați suntem cu toții. Aici este vina. Vina este la noi. Noi am votat, noi am tolerat 30 de ani. I-am lăsat să ne ia toată munca, toată bogăția. Am privatizat absolut tot, atât de prost, de ieftin. Ca să ce? Să fim sclavi, ținuți captivi în propria noastră țară?

Toate companiile austriece, de la bănci, benzinării până la firmele lor de construcții, firmele care ne-au luat tot lemnul. Au căpușat România! Sunt companii profund corupte!

Și solicit autorităților statului român să controleze serios, la sânge toate companiile austriece, să le vadă profiturile. Și să-i pedepseasca conform legilor.

Pentru furturi au recunoscut că au dat șpăgi, pentru contracte neonorate în valoare de sute de miliioane de euro cu statul român.

Sunt ticăloși si sunt corupți!

Ce căuta OMV, ce căutau celelalte companii austriece în biroul președintelui Iohannis? Dar la Guvern ce căutau? Se umbla cumva cu șantajul?

Și dacă, după aceste presiuni, atât de agresive, la cel mai înalt nivel, asupra președintelui și asupra prim-ministrului Nicolae Ciucă, nu am intrat în Schengen, asta inseamnă că nici președintele, nici prim-ministrul nu au îngenuncheat. Deci nu au cedat șantajului. Și îi felicit pentru asta! Dar nu este de ajuns.

Să naționalizam OMV, de ce nu naționalizăm și să luăm ce ne cuvine de fapt. Și să-i invitam politicos pe austrieci sa părăseasca România. Dar să nu-i lăsăm nepedepsiți. Să plătească. Pentru ca ne-au corupt funcționari publici, ne-au corupt politicieni timp de 30 de ani, ale căror fețe aș vrea să le vadă toți românii, lipite în toate orașele, pe stâlpi, ca să se știe cine a menținut aceste companii, aceste interese austriece în România.

Naționalizarea, da, este o soluție. Politicienii corupți să dea socoteală pentru trădare națională și să facă un pas în spate, iar cei curajoși și demni să ne facă mândri și să facă pași în față. Este necesar să ne unim forțele să construim. Să aratam ca nu suntem proști. Suntem doar prea toleranți, dar nu suntem proști.

Sunt proaspăt operată, altfel aș fi fost în piață alături de ceilalți români. Dar am puterea să spun NU, Nu Austriei!

Noi, firmele noastre, firmele familiei mele nu vor mai lucra cu firmele austriece, mașinile noastre nu vor mai alimenta de la benzinăriile austriece. Nu vom mai cumpăra niciun produs venit din Austria. Am anulat deja, toată familia și toți prietenii noștri au anulat vacanțele de schi din ianuarie din Austria.

Austriecii să dea socoteală la ei în țară pentru corupția pe care o fac la nivel internațional.

Îmi place foarte mult ce a punctat dl profesor Petrișor Peiu, referitor la proiectul de țară. Un proiect de țară care să se bazeze pe resursele și prioritățile noastre, ale românilor.

Să începem cu naționalizarea și reprivatizarea pe bursă a Petrom”, a transmis Alexandra Păcuraru, vineri seară, la Realitatea PLUS.