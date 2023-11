Proiectul Caravana România Suverană, alături de Spitalul mobil AUR pentru sănătatea celor săraci și uitați de lume, este blocat de o cenzură fără precedent. Deși demersul nostru nu are nicio tentă politică și urmărește doar să ajute oamenii, Consiliul Național al Audivizualului încearcă să ne pună pumnul în gură.

„Sunt dezamăgită și dezarmată de decizia celor din CNA, pentru că eu am crezut că milităm pentru sănătate. Actuala decizie a Consiliului înseamnă să interzică accesul la sănătate al celor care nu au bani de medic. Noi nu facem politică, ci susținem un proiect vital pentru România. M-aș fi așteptat ca și alte partide, persoane sau alte entități, să facă astfel de caravane, pentru a vedea câți oameni au nevoie de consultații medicale. Cei din CNA ne pun pumnul în gura și nu se gândesc că, printre cei care ajung la acea caravană pot fi și rude ale lor, și oricum sunt oameni care pot muri, dacă nu li se descoperă la timp o anumită afecțiune. Ce face această caravană este un exemplu ce trebuie promovat, indiferent de costuri, și o vom face! Nu înțeleg care sunt reproșurile, pentru că politica editorială a postului nostru TV rămas la fel. Când trebuie să vorbim de bine, asta facem, fiindcă nu putem critica atunci când se face bine. Emisiunea „România Suverană” e lider național la persoane cu vârsta 60+, deci oameni care chiar au nevoie stringentă de controale medicale și verificare a stării de sănătate. Măcar să li se ia tensiunea, și tot înseamnă ceva. Am văzut mulțumirile oamenilor pentru acest demers unic în România. Dar, din păcate, prin decizia CNA, vedem că „statul paralel” încă are rădăcini puternice în România”, a declarat Alexandra Păcuraru.

Deputatul AUR, Sorin Muncaciu, a declarat, pentru Realitatea PLUS, că o astfel de inițiativă este dedicată acelei părți din populație care este exclusă total de la serviciile medicale. Adică oamenii cu venituri mici, de la țară.

„Acest proiect este inițiat de către partidul AUR prin intermediul campaniei „Medici pentru satele țării”, și care consider că este o acțiune nobilă. Aceasta parte a populației e exclusă total de la servicii sanitare. Deci, nu înțeleg cum CNA, organizație plătită din banii noștri, oprește așa ceva. Or să vină alegerile și vor vedea ce înseamnă sa te pui împotriva interesului cetățeanului român”, a declarat deputatul AUR.

Caravana a ajuns în județul Vâlcea, unde mii de oameni au șansa să beneficieze de servicii medicale gratuite. Ecografie, oftalmologie, analize de sânge sau stomatologie sunt doar câteva dintre serviciile la care oamenii săraci din satele uitate de lume au acces datorită spitalului mobil AUR.

Mai mulți oameni au fost deja ajutați de voluntarii care au decis să fie parte în cadrul acestui proiect. Inițiativa vine în ajutorul românilor sărmani, care nu au acces la servicii medicale de calitate.

