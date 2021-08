„Îmi amintesc că pe 10 august eram încrezătoare în viitorul țării. Am lăsat copii acasă la tata și am ieșit în piață. Atunci, am simțit că pun umărul la schimbare. Am simțit că e nevoie să merg în piață.

Am ieșit să văd visul meu, acela în care românii se întorc acasă. Am crezut foarte mult atunci în USR și PNL. Erau activi, vocali, păreau preocupați de probeleme românilor. Constat că acum nu mai e așa. I-am votat, îi credeam, ei erau cei care promiteau schimbarea, spuneau că vor da de pmânt cu pensiile speciale. Au adus alde Irina Alexe de nu se mai satură. E trădare, infatuare? E prostie? Promiteau pensii decente, dar bătrânii noștri zac în sărăcie, pentru că în 2018 utilitățile nu erau așa scumpe. Ne-au îngropat în gunoaie, o mizerie de neimaginat. Cine ar fi crezut, în 2018, că în 2021 economia va fi la pamânt, ajutoarele vor fi injumătățite, nu sunt bani de alocații. Sunt atât de dezamăgită, încât cred că românii vor trebui să se deștepte.

Pe primul plan al fiecărui român trebuie să fie familia, biserica și tara. Românii sunt mai dezbinați și mai umiliți ca niciodată, pe banii lor. În calitate de mamă vreau să las copiilor o țară curată și modernă, nu una de sclavi”, a încheiat Alexandra Păcuraru.