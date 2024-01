„Bun gasit, sunt aici alaturi de cei care muncesc de dimineata, de cand rasare soarele pana noaptea tarziu ca România să existe. Sunt cei care au grija de PIB-ul Romaniei, cei care au grijă de alimentația României, sunt acești oameni pe care încă Guvernanții nu au înțeles că trebuie să-i bage în seama.

Dacă s-au gasit de fiecare data solutii, și au reușit să se pună la masa rotundă a discuție, de ce nu se pune si astazi o comisie, dar cu secretar și portar, ci o comisie cu cei mai avizați din domeniu, sa-i asculte, și să le pună pe masă soluții. Acum dau cuvantul celor prezenți aici langa mine”, a spus Alexandra Păcuraru în direct la Realitatea Plus.

„Am ajuns la capatul disperării. Nu se mai poate continua. Muncim de dimineață până seara pentru România, pentru noi, pentru familiile noastre, și guvernanții uitați ce ne fac. Ei au o aroganta iesită din comun. Nu se poate să nu se facă o comisie la Guvern în care să fim primiți și să ne punem problemele pe masă să le putem rezolva. Asta este doleanta noastra. Sunt aleși de noi, sunt plătiți di banii noștri și cerem respect”, a spus un protestatar.

„Problemele sunt următoarele: De la 1 ianuarie s-au mărit impozitele și taxele. Nu ne mai putem plăti angajații. Creditele la bancă sunt cu 10-15% dobanzi. Nu se poate continua. Datorită importurilor din Ucraina ne vindem cerealele la 0,80 – 0,50 de bani. Nu se mai poate continua. Cerem doar să fim respectați și să ni se facă dreptate, să fim primiți la minister. Multumesc”, a mai continuat fermierul.

„Din martie va intra GAIC 78 în care avem 10%, de fapt 5 cu 5% în care să lăsăm pârlog și înverzit. Pârlogul care nu produce nimic. Bani aruncați pe fereastră. Cine plătește arenda pe suprafața de teren necultivată?”, a intervenit un protestatar.

„Probleme sunt multiple. Cred că acea comisie exista în România de 34 de ani de care a vorbit colegul meu, care se cheamă Guvern. Este un for decizional și trebuie să ia măsuri urgente pentru că altfel nu suntem dispuși să plecăm acasă. Ne vom reprezenta singuri în această formă de manifestare a acestui protest spontan comemorând moartea agriculturii românești. A fost ultimul sector care a rămas în viață și nu putem renunța la el pentru că am investit în el de 34 de ani și copiii noștri nu putem să acceptăm să devină carnea de tun a Europei”, a mai spus un fermier participant la proteste.

„După cum vedeți, suntem în a treia zi a protestului pașnic, dezafiliați de orice partid. Suntem în stradă, dacă guvernatorii noștri au dormit înpaturi relaxați, noi dormim în camioane, dormim, după cum se vede în cabine, nu ne-a servit nimeni nici cu măcar un ceai. Suntem aici pentru România. Nu cerem nimic decât ceea ce ni se cuvine”, a mai spus un protestatar.

„Stimați lideri politici ar fi minunat să vă gândiți la viitorul țării noastre. Sunt oameni de buna credinta, au familii acasa, sunt plecati cu lunile ca să aibă ce să pună românii pe masă. Fac apel la bunătate și onestitate, să nu mai vindeți gogoși, nici gargară, suntem în plină campanie electorală, acum a sosit vremea faptelor”, a mai spus Alexandra Păcuraru.

„Au fost oameni infiltrați printre noi”

Oamenii sunt pasnici dar sunt foarte nemultumiti de faptul ca nimeni nu i-a invitat sa vorbeasca. Ei vor să fie reprezentați de ei, nu vor sa fie reprezentați de niciun membru de partid. Nici de PSD, nici de PNL, nici de SOS sau AUR. Ei vor să fie băgați în seama, sunt plecați de 3, 4 zile, sunt oameni care fac tot ceea ce le stă în putință ca să reușească să ducă România într-o direcție pozitivă. Luptă pentru ei, pentru familia lor, și pentru noi toți implicit. M-am urcat în tractor, Asa ar trebui să facă fiecare politician să înțeleaga intr-adevar durerea acestor oameni. Nu sunt scoși în stradă politic, nu i-a plăătit nimeni, disperarea i-a scos în stradă pentru că vorbele nu sunt țin de foame, vorbele nu platesc facturile, vorbele nu le rezolva problemele”, a spus Alexandra Păcuraru, în cadrul unei intervenții ulterioare.

„Noi nu am venit aici afiliați niciunui partid politic. S-a vehiculat prin presă și prin spațiul public că am fi cumva din partea AUR sau din partidul doamnei Diana Șoșoacă,. Nu există așa ceva. Noi am venit să ne spunem oful. Și oful nostru este atât de mare încât a început cuțitul să se răsucească pe os și nu mai putem rezista. Aseara, spre exemplu, au venit la Chiajna domnii de la Jandarmerie, de la Politie, ne-au blocat, a venit un domn general de la Jandarmerie să poate discuții și negocieri. I-am spus că nu acceptăm negocieri, doar să ne creeze un culoar liber sa ajungem cu utilajele cu care am plecat la drum sa le parcam in fata guvernul, si dupa care ne punem la masa negocierilor. Nu a acceptat nimeni acest mesaj al nostru.

Mai târziu au fost câteva incidente, au fost oameni infiltrați printre noi ca să zică așa, noi am venit destul de pașnici și calmi, nu avem nevoie de violență. După plecarea presei de la Chiajna, s-au mobilizat cateva dube, erau cateva batalioane de jandarmi, politia de la rutuiera si au venit efectiv si ne-au tratat ca pe niste gunoaie, amenințâbnodu-ne cu dosare penale, ne-au luat seriile de la tractoare, datele dupa buletine, presupun ca poate ori sa deschida dosare penale, ori sa ne astepta la amenzi acasa. Ne-au spus ca trebuie sa parasim zona. Dar de ce trebiuie sa parasim, ca este o tara libera.

Un coleg mi-a spus ca are 6000 de euro asigurarea pe an la un cap de tractor, nu se poate asa ceva. Pai omul ala, ce sa faca el ca sa plateasca 6000 de euro la o masina pe an , nu inteleg, cum sa faca lucrul asta.

Catalin Predoiu a spus ca nu vom fi lasati sub nici o forma sa intram in Bucuresti. Domnilor, va intreb: Noi suntem hoti, ce suntem? Am venit la razboi? Oamenii sunt pasnici. Eu mi-am lasat falmilia acasa pentru a pleca in cauza asta sa lupt pentru stabilizarea viitorului lor, dar asa ceva nu se poate. Nu ne mai reprezinta nimeni pe noi, noi ce suntem?”, a spus un fermier venit cu tractorul la protest.

„Eu astazi sunt aici alaturi de acești români muncitori pentru că problemele lor sunt și problemele noastre. Asta ar trebui sa simțiți cu toții. Toți trebuie sa fim solidari, chiar daca faceti parte din Politia Romana, din Jandarmerie, din ministere, fiti solidari cu acest protest. Odata ce comisia se va forma si va invita la dialog, ei vor fi prezenti acolo. Vor să vada ca problemele lor sunt auzite și solutiile sunt prezentate pe masa. Aplicate de maine, si nu de la anul, dupa ce se inscauneaza noul presedinte”, a conchis Alexandra Păcuraru.

Fermierii și transportatorii amenință că blochează Centura Capitalei, dacă nu sunt lăsați să ajungă la Palatul Victoria