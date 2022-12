„Este o mare dezamăgire, este o rușine națională. Am pierdut o oportunitate unică și este momentul să ne trezim repede până când nu va fi prea târziu. Am așteptări foarte mari de la politicienii noștri, care au dat dovadă că sunt slabi, să fie demni, să fie curajoși și să fie onești cu propriul popor, să fie pro-români, ci nu pro-interesele austriece, olandeze, să ia măsuri în acest sens. Să nu mai vorbim de dublă măsură.

Românii trebuie să se unească și să fim demni, să ne cerem drepturile, pentru că acesta nu este un comportament pe care noi să îl putem tolera de la un partener, că așa vrem să ne considerăm în acest context - ”parteneri”. Dragii mei, să ne trezim, acesta este mesajul meu! Sunt foarte revoltată, sunt foarte nemulțumită!

Am căsuța (de email - n.r.) plină de mesaje de la familii care nu mai au răbdare ca România să se schimbe. Nu mai putem să dăm bani unor parteneri care ne desconsideră și care ne țin în poziție de sclavi. Am telespectatori care sunt determinați să plece din cauza clasei politice slabe. Dacă nu acționam toți concret, atunci ne merităm soarta. Politicienii să facă un pas în spate, pentru că impotența lor costa grav generații întregi. Trebuie să avem politicieni care să fie demni. Vreau să văd un plan serios de la Guvern”, a precizat Alexandra Păcuraru, la Realutatea PLUS.