Stăpânul spitalelor și al contractelor dubioase cu OMS, întâiul turist dintre oamenii de stat, Rafila mai are la dispoziție doar două zile pentru a adopta toate modificările planului național de combatere și control a cancerului, astfel încât proiectul să fie aprobat printr-o ordonanță de urgență! Normele de aplicare ar fi trebuit să intre în vigoare la începutul acestei luni, dar proiectul a fost modificat. Pacienții sunt însă revoltați și susțin că modificările nu le rezolvă problemele. Unele statistici arată că peste 20 de mii de români mor anual de un cancer ce poate fi prevenit sau tartat, asta pentru că țara noastră alocă cei mai puțini bani din UE pentru tratarea unui pacient oncologic. Cine răspunde de acești nevinovați care pot fi tratați și care pot contribui la dezvoltarea acestei națiuni. Se poate spune că România este un stat cu politici criminale. Pacienții trebuie să aibă o răbdare de fier! Bolnavii se confruntă cu o așteptare de peste 900 de zile pentru a avea acces la medicamentele de ultimă generație. Iar asta vine ca urmare a deciziei autorităților de a face economii la bugetul sănătății și a faptului că acestea neglijează actualizarea listei de medicamente compensate. Datele unui studiu arată că din cele 168 de medicamente inovatoare care au primit autorizație de a intra pe piață în Uniunea Europeană între 2018 și 2021, doar 51 erau disponibile în România în ianuarie 2023. Astfel că în prezent, peste 19.000 de pacienți care suferă de boli grave, precum cancerul, hepatitele virale sau bolile reumatologice așteaptă să aibă acces la medicamentele de ultimă generație. Totodată, aproape 50.000 de pacienți așteaptă să primească medicamente inovatoare folosite pentru boli infecțioase, oftalmologie sau dermatologie. Pentru ca asta să se întâmple, trebuie să treacă o vreme îndelungată. De la momentul în care se emite raportul de evaluare pentru medicamente și până când se emite hotărârea de guvern, trec în medie 95 de zile. În plus, este necesară o finanțare suplimentară de 1,7 miliarde de lei pentru renegocierea contractelor care se apropie de expirare, dar și pentru negocierea unor contracte pentru medicamentele noi. Iar toate aceste proceduri îndelungate plasează țara noastră la coada clasamentului în Europa. Timpul mediu de la aprobare până la disponibilitate în România este de peste doi ani și jumătate. În alte țări europene, oamenii au acces la medicamentele de ultimă generație mult mai rapid. Ne întrec maghiarii și bulgarii în acest top al rușinii. Durata de așteptare a crescut comparativ cu același studiu făcut 2021, care indica un timp de așteptare de 899 de zile pentru pacienții români. În ceea ce privește medicamentele oncologice, doar 14 din cele 46 care au primit autorizație de punere pe piață în ultimii ani sunt disponibile pentru pacienții români. Iar timpul de acces la aceste medicamente este și mai mare, de 991 de zile. Asta pentru că România este sub bocancul unor șmecheri cărora nu le pasă de suferința și lacrimile oamenilor de rând. Așa cum a făcut și nepoata fostului șef al SRI Radu Timofte. Aceasta și-a înstrăinat aproape toată averea, chiar înainte să fie anchetată de procurorii anti-mafia. Ea a donat mamei un apartament de lux din Capitală, care este evaluat la peste 500 de mii de euro, dar și alte două case și două terenuri intravilane. Ea a fost directoare generală a Companiei Naționale pentru Controlul Cazanelor, unde câștiga peste 28 de mii de lei lunar. Donațiile din 2022 reprezintă un mare moment de inspirație pentru Ioana Timofte, în condițiile în care, la nici un an, a fost pusă sub acuzare pentru mai multe fapte de corupție, într-un dosar cu un prejudiciu de două milioane de euro. Faptele ar fi fost comise de aceasta în calitate de directoare generală a Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor. Este acuzată de constituire grup infracțional organizat, delapidare și spălare de bani. În această schemă ar fi fost cooptați mai mulți subordonați din instituției, potrivit procurorilor și stenogramelor depuse la dosar. Ioana Timofte este, de mai mulți ani, o figură importantă în politica de la București, ea a fost propulsată de funcția de consilier local în Iași și a fost susținută în toate funcțiile publice de Partidul Social Democrat. Domnule Ciolacu, public anunț că veți toată susținerea mea dacă veți reuși să faceți curățenie în acest stat care își pierde suveranitate în favoarea grupurilor de interese care își împart puterea și resursele poporului. Însă această bătălie e una greu de dus și, mai ales, de câștigat. În timp ce avem o gaură de peste 40 de miliarde de lei în buget, sporurile bugetarilor sunt greu de atins. Deși guvernanții se laudă de mulți ani că vor tăia aceste privilegii, în realitate noua lege a salarizării nu va afecta foarte mult aceste sporuri. Și asta pentru că reforma prevede o plafonare a bonusurilor la 20% din salariu, însă cele mai multe sunt sub acest plafon, iar cele mai mari se regăsesc în apărare. În România există în prezent peste 50 de tipuri de sporuri, de la cele pentru condiții de stres până la cele pentru păstrarea confidențialității, pentru folosirea calculatorului sau pentru munca în ture. Și le încasează tot cei loiali partidului, oricare ar fi el, evident! Iar ca să arate că au situația în mâini, aleșii au decis că trebuie să dispară peste 200 de mii de posturi care în prezent sunt neocupate. Deci nu va pleca nimeni acasă. Practic se va face o reorganizare, unii directori își vor schimba funcția, însă nimic mai mult, astfel că la bugetul de stat nu se va face nicio economie. La vremuri noi, oameni noi, promisiuni vechi însă. Au fost discuții cruciale între ministrul muncii și reprezentanții Băncii Mondiale. Simona Bucura Oprescu susține că noua lege a pensiilor și legea salarizării reprezintă o prioritate. Totul în condițiile în care la Ministerul Muncii a fost a fost creată o echipă care se va ocupa exclusiv de reforma din sistemul public de pensii. Noua lege ar trebui să ajungă în Parlament în luna septembrie. Între timp, se conturează mai multe scenarii pentru majorarea pensiilor de anul viitor. Unul dintre ele prevede o creștere cu 16%. Acum nu sunt bani, că nu au știut să calculeze bugetul. Le-a dat cu minus zeci de miliarde. La anul se vor găsi, în teorie, pe hârtie. Normal, an electoral. Promisiunile se multiplică și se umflă mai ceva decât gogoșile puse la dospit. Până atunci, fiecare se descurcă așa cum poate. Înteleg ca presa se face ușor, fără sa iei lucrurile personal! Inteleg și ca anumite lucruri nu pot fi spuse, ca nu se pot schimba! Ce nu inteleg e cum de mergem din rău in mai rău, cum săracim de la an la altul, cum ne pleacă tinerii de la an la an sa facă performanța in state străine, cum calificam oameni ca sa aducă bani multinaționalelor, cum ne batem joc și ajutam bătrânii sa rămână fără prea multe zile dându-le medicamente expirate, sedandu-i sa stea cât mai mult la pat in condiții mizerabile. Româmia e un stat tortionar din tata in fiu, problema fără rezolvare, condamnat la uitare. Vedem azi, ne revoltam, ne culcam si mâine uitam! Asta e continuitatea Securității bine plătite, bine înrădăcinate in tot ce înseamnă România! Este îngrozitor de greu pentru mine sa vin in fata dumneavoastră la televizor si sa va comunic doar ce ar vrea unii, ce ar fi bine pentru putere, când generațiile noastre se afla in mizerie. Aici ma refer in special la cei mai mici, la cei mai firavi, care acum caută variante sa se care afara din România! Cum sa se care? E un cuvânt greu pentru noi, dar frecventabil pentru ei! Adică sa se regăsească intr-o alta societate care le dă plus valoare, acolo unde poate dau si ei plus valoare, poate își vor întemeia o familie in siguranța, într-un stat în care se poate folosi cuvântul încredere, urmat de predictibilitate, dreptate și continuitate. Aici, de câteva săptămâni, tot dezbatem problemele din azilele de bătrâni, si acum din centrele de copiii. Dovedim, zi de zi, ca statul roman a eșuat in tot. Și eșuăm de la zi la zi pentru ca nu resetăm, nu reformăm, ne complacem in suferința si spunem ca nu e cu putința sa fie mai bine, sa avem zile mai bune, un viitor mai bun! Dar cum sa vorbim de viitor când prezentul este confiscat de unii ca generalul Rog, care derapează ca e pus, ca nu e pus. Părerea mea e ca e prost sfătuit sa dea chix. Alții dau "x", adică bifează. El da chix, adică eșuează. SRI, cu oameni atât de bine plătiți și ținuti in puf indiferent de vreme si de vremuri, ar trebui sa ia măsuri ieri ca sa ne convingă ca nu suntem victime definitive și mai avem o șansa sa ne facem bine. E nevoie de reforma sistemului de informații, a sistemului politic, economic, de apărare, de sănătate și educație. Acest Rog câți bani a luat de la noi, de la români? Înteleg ca mulți dar, oficial, câți? Soția, cam câți bani? Cam câte vieți sa muncești sa strângi, câți bani au ei, cei din servicii, care de dragul tau si al meu, al nostru- al plătitorilor de taxe si impozite pe viața si munca noastră, veghează la siguranța naționala, la politica naționala, la fraudarea sistemului si colapsul național? Ei veghează pe banii noștri! Buna meserie! O arta! Am mai zis: o țară nu poate fi puternica dacă nu are securitate puternica, serviciile de intelligence puternice. Dacă Rog e definiția serviciilor, atunci sa împachetam sa plecam! O rusine! Cine ii tine pe toți corupții, pe toți împiedicații și le mai da și funcții? Avocatul poporului, de exemplu! Funcția suprema de apărare a persoanelor fără apărare! Uitați-va la ea: Renate Webber! Exemplul fatal de coma: da in judecată personale ce apelează la ea sa pună stop abuzurilor împotriva copiilor! România poate mai mult! Dar cu cine? România vrea mai mult dar cu cine? Resetarea reforma se face cu echipa suveranista dedicată României și romanilor.Unii nu au, noi vi le oferim zi de zi, la Realitatea Plus! Soluții, despre ele este vorba. Așadar, ca în fiecare seară, eu vă întind mâna cu demnitate și vă invit să facem pace pentru a construi România suverană!

Un editorial semnat de Alexandra Păcuraru și Adrian Dragomir