Oamenii ăștia ajung să conducă niște ministere în care habar n-au ce se întâmplă. Nu știu procedurile interne, nu știu legea, nu știu realitățile din domeniul pe care încep să-l conducă. Păi funcționarii din instituțiile respective îi vor mânca de vii pe acești politicieni care își fac specializarea la noul loc de muncă. Continuam mâine campania, voi merge personal sa ridic rezultatele și ma bucura sa va văd preocupați de ceea ce mâncați, ma bucur sa văd ca sunteți atenți la ce dați copiilor voștri ca hrana pentru ca hrana trebuie sa fie medicament. Pe lângă toate schimbările sau așteptările programului de guvernare, mai trebuie sa fac o clarificare: am trimis cei trei pepeni, în sfârșit, la testare la ANSVSA și acolo am găsit înțelegere. Colega mea a filmat veți vedea în emisiune, mai târziu. Am simțit că echipa de la ANSVSA își dorește binele României, al românilor și că au nevoie de sprijin urgent din partea guvernului! Au nevoie de bani mai mulți, au nevoie de laboratoare mai multe mai performante, au nevoie de laboratoare mobile și bineînțeles de forță umană calificată bine plătită și incoruptibilă, au nevoie de puncte de control în port, la vămi, în depozite, în piață și în supermarketuri. În Belgia, o țară atât de mică, sunt peste 1300 de angajați specializați în verificarea produselor care intră în țara lor și apoi se comercializează. Cele care sunt trimise la laborator și sunt neconforme sunt retrase în totalitate de pe piața. Nu ca la noi, reetichetate și băgate în alt supermarket! Dar atenție, cu toată tinerețea și naivitatea pe care mi-o insinuează unii, eu am simțit că sunt oameni în ANSVSA determinați sa destructureze mafiile care ne otrăvesc prin produse alimentare toxice și am încredere în ei că vor face o schimbare în bine dacă guvernul îi va ajuta. Și o mâncare sănătoasă ne va tine departe de spitale. Și mai e ceva, gândirea pozitivă, faptele bune, ambiția să te alături oamenilor care fac bine, vor bine, lasă bine în urma lor! Să nu văd zilele următoare execuții pe motiv că au vorbit cu mine sau au ieșit la Realitatea Plus, așa cum am văzut că a făcut Rafila astăzi cu doctorul Bogdan Tănase. Marele Rafila l-a dat afara pe motiv ca a intrat la Realitatea să vorbească despre lipsurile din sistem! E un prim exemplu de pedeapsă. Sau poate ar trebui să fim cuminți, cu capul în pământ ca nu vrem sa ne pierdem locul de munca? Cine a spus că Ceaușescu a fost blând cu poporul cred că nu s-a înșelat la ce apucături văd că au alde Rafila. Nu doar că impune cenzura să închidă gura, dar râde diabolic că știe cât rău face dar are spate și nu vor cere anchetarea sa pentru aceste neglijențe criminale și nu numai! Niciodată să nu spui niciodată că dreptatea se face chiar dacă aparent pleci departe in insule străine: Cuba, Seychelle, Maldive... Ne-am făcut că nu ne pasă, că nu ne afectează, că nu va ajunge la noi, că nu este despre noi. Ei bine, este despre tine, despre mine despre fiecare cetățean căci toți ne numim cetățeni români. Tot ce este bun sa ne bucure. Și tot ce e rău să ne supere și să ne determine să ne unim, nu să amuțim pe motiv că supăram. Destul ați tăcut. E timpul să vorbiți. Să acționați cu convingere că dreptatea trebuie să câștige. Credința noastră ortodoxa ne învață sa cerem. Și ni se va da! Să căutam și vom afla, să batem și ni se va deschide! Chiar dacă astăzi, aparent, ușile sunt zidite pentru ca muritorii de rând să nu mai intre peste ei neinvitați. Că ei nu au nevoie de porți, ei zboară nu cu gândul ci cu avionul privat… gândurile nu prea și… își numără banii! Noi, grijile! Ce nu poate privatul oferi, oferă statul. Iată și un exemplu de la o instituție fantomatică, Fondul Român de Contragarantare - o companie din subordinea Ministerului Finanțelor: 10 șefi la 38 de angajați într-o administrație măcinată de corupție fatală și un stat sugrumat de crize. 10 șefi care dau ordine la 38 de angajați! Dacă nu ar fi de plâns și de terapie am râde, ne-am amuza de numa-numa! Acum înțelegeți de ce țara merge prost? Că toți vor să fie șefi, nimeni nu vrea sa muncească, toți vor să se îmbogățească necinstit, mai nimeni să cheltuiască cât într-adevăr produce! În România încă există destui naivi care cred că o viață mai bună poate fi oferită doar de mama Rusia și de o apropiere de Moscova. Este înfricoșător că mulți îl aplaudă continuu, în ciuda tuturor dovezilor, pe marele Vladimir Vladimirovici Putin - acest spion KGB, ajuns dictator după ce i-a șantajat pe oamenii-cheie ai Rusiei cu dosarele la care a avut acces cât a lucrat în statul paralel. Acum e în buncăr și ordonă uciderea a sute de mii de nevinovați. Trist este că mulți dintre cei care vor ca noua armată roșie să ne elibereze de sclavia în care ne ține vestul decadent, fac parte din generația tânără, de tik tok-eri acaparați de propaganda goală ce răsună dint trompetele abile aflate în solda Kremlinului. Mulți nu au apucat să trăiască prea multă vreme în comunism, nici eu nu am făcut-o. Dar nu am să uit niciodată poveștile părinților și ale bunicilor mei, despre pârjolul și nenorocirile făcute de trupele rusești eliberatoare, care și-au făcut canton pe pământ românesc după Al Doilea Război Mondial. Generația nouă, căreia i s-au ucis valorile și i s-a răpit istoria, nu realizează jaful teritorial făcut de rușii care ne-au trădat cu fiecare ocazie pe care au avut-o, atunci când interesul lor a cerut-o. Basarabia, Bucovina de Nord și Herța, pământuri românești, au căzut pradă trupelor sovietice, iar nenorocirile făcute de ocupanți au marcat generații întregi. Prigoana împotriva românilor, represaliile economice, deportările în Orient sau Siberia, asasinatele împotriva elitelor, iar apoi instaurarea regimului comunist peste ce a mai rămas din țara noastră, sunt ecouri care nici nu se mai aud în urechile ignorante ale generației dominată de analfabeți funcțional. Ororile comise acum în Ucraina, femeile abuzate de trupe, jafurile din casele oamenilor sunt realități pe care românii și româncele le-au trăit aici, pe pământ românesc. Ceva mai devreme, Institutul pentru Studiul Războiului anunța că rușii de pe front se grăbesc să trimită la ei acasă mobila și electrocasnicele furate din locuințele ucrainene, de teama contraofensivei. Azi, în numele liberalismului, ale libertății, peste tot în lume, dar și în România, asistăm la renașterea unor curente politice apropiate de fascism. Nu aș îndrăzni să spun nazism, pentru că încă putem evita acest punct de cotitură, peste care, odată trecut, nu ne vom mai putea întoarce la valorile și modelele unei lumi pe care cu toții o știam. Evident, paradigma după care trăiam până în februarie anul trecut, s-a inversat. Lumea este măcinată de conflicte care, deși ardeau mocnit, se acutizează și sunt decontate cu prețul tot mai multor vieți nevinovate. Naționalismul extremist câștigă tot mai mult teren, iar statele de drept, democrațiile, sunt în pericol. Asta se întâmplă și în România, iar USR sau AUR nu au apărut din neant. Sunt emanația întregii clase politice de după 1989. Din cauza celor care ne-au condus și au eșuat să ofere o tranziție firească după Revoluția furată, așa cum s-a întâmplat în Polonia, românii au dezvoltat frici, frustrări, chiar ură viscerală față de puternicii zilei. Și în aceste săptămâni, luni, întreaga națiune și-ar fi dorit o rocadă rapidă a puterii, așa cum prevedea și protocolul coaliției. În sfârșit, ea se petrece. Dar abia după ce elevii acestei țări au pierdut cursuri importante, după ce am ratat obiective cruciale din PNRR, așa cum este el. Ignoranța, prostia și cinsimul diriguitorilor ne costă miliarde de euro, bani pe care i-am fi putut investi în proiecte care să revitalizeze sectoare importante ale economiei. Și, în timp ce milioane de români abia își permit trei cireșe, ori o pâine la trei zile, jocurile pentru putere peste ce a mai rămas din această țară vor veni cu un cost uriaș. Nu pentru ei, evident. Pentru noi, cei mulți și tot mai săraci. Vai de noi, aș spune. Dar va fi vai de ei! Fix când e momentul să plătești, plătești! Să nu deznădăjduiți că vremurile abia acum se complică. Nu credeam că am sa ajung să zic asta, dar da, a început dansul să vedem cum călcăm sa nu ne împiedicam ca nu e un dans natural ci unul forțat Cu toată complicitatea lor simt ca in 2024 nu vor mai putea fura cât vor putea romanii vota. Romane sa fii suveran în țara ta, România nu mai vrea sa fie sclava, România este suverana! Sunt Alexandra Pacuraru începem trei ore de dezbateri importante.

Un editorial semnat de Alexandra Păcuraru și Adrian Dragomir