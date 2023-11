Astăzi am sărbătorit intrarea Maicii Domnului în Biserica, simbol al bunătății, al dragostei și al vieții! Sa avem sănătate, liniște si înțelegere in casă, in familia noastră, in comunitatea noastră, dar si in țara noastră! Sa ne rugam la Maica Domnului ca sa țină necazurile departe de noi, ca prea multe s-au adunat de am uitat sa numărăm si bucuriile.