Avem cu ce, avem cu cine! Trebuie doar să vrem să ne salvăm din ghearele străinilor care au ajuns să ne conducă și să decidă destinul. Miza Schengen este, în opinia mea, un mărunțiș politic. Dar este extrem de importantă în contextul evenimentelor care definesc cursul omenirii, chiar în momentul în care vorbim. Eșecul liderilor de la București dovedește că diplomația românească a murit odată cu Titulescu, iar opoziția Austriei este consecința trădărilor venite chiar din interior. După invadarea Ucrainei, este clar că asistăm la o renaștere a ideologilor imperialiste. Nu doar Putin visează granițele vechiului URSS. China se pregătește să pornească ofensiva în Asia, iar lângă noi, Balcanii clocotesc. Pericolul vine din toate părțile, mai ales că vedem cum se conturează o nouă alianță împotriva României. Liderii de la Viena, Moscova din inima Europei, pactizează cu bulgarii și ungurii, încercând cu disperare să ne dea o lecție după boicotul post Schengen. După ce au furat tot ce era de furat, austriecii își pregătesc Ro-exitul. În acest climat tensionat, OMV devine pion important pentru Vladimir Putin și blochează exploatarea gazelor din Marea Neagră. Romgaz a plătit 1,1 miliarde de euro către Exxon pentru Neptun Deep, iar azi se vede nevoită să sisteze proiectul pentru că austriecii nu au depus documentația necesară pentru startul proiectului. Mai grav este că Turcia extrage deja din punga noastră, care se micșorează pe zi ce trece. Și la propriu, dar și la figurat. Cireașa de pe tort este că și bulgarii anunță că au descoperit gaze, în aceeași zonă și este foarte probabil ca, ajutați de OMV, să demareze extracția. Noi rămânem cu banii dați și cu... buza umflată. Asta pentru că ne-am pus speranța în mâinile unor incompetenți. Și Strabag, firmă austrică- ce are acționariat rusesc, blochează investiții de sute de milioane de euro în infrastructură. Cu război la granițe, aeroportul din Satu Mare trebuie finalizat cât mai repede. Dar se pare că alții au planuri. După campania pornită de Realitatea Plus, la care vă mulțumim că participați activ, presiunile asupra țării au căpătat noi proporții. Dar nu ne oprim și nu vom renunța niciodată la visul de a ne lua România înapoi. Și cerem public ca cei care ne-au vândut să fie pedepsiți. Trebuie să luptăm până la capăt. Nu avem altă șansă, acesta este singurul drum pe care îl putem urma. De 33 de ani suntem sub ocupație. Și nu, nu vorbesc despre prezența unor trupe invadatoare, ci de băieții deștepți din afară, care au pus mâna pe tot ce ne-a aparținut: sistem bancar, resurse naturale, agricultură, industrie. Au profitat de breșele create de politicienii slabi și trădători, care ne-au vândut fără regrete, pe mărunțiș. Și vă mai miră că pe fondul incompetenței voastre se nasc și cresc în sondaje formațiuni extremiste? Trăim, fără cel mai mic dubiu, o epocă a violenței, dar circul care zguduie clasa politică mă neliniștește profund. Decât să faceți show de dragul fanilor de pe internet, de ce nu veniți cu soluții? Aveți pârghiile necesare la îndemână. Nu vă oprește nimeni să salvați această țară din mocirlă. Și, mai mult decât atât, de ce nu încetați lupta dintre voi, dacă vă pasă așa de tare de români, precum vă lăudați? Nu aș vrea să dau eu răspunsul, dar nici nu e greu de intuit. Patriotismul nu se strigă în gura mare pe la televizor, nu se flutură deșănțat și nici nu are nevoie de laude. Se simte și se pune în practică. Demn și nu doar de zile mari. Decât să vă lăudați că iubiți țara asta. Nu mai bine faceți ce trebuie, fiecare de la postul lui de comanda, ori din opoziție? Nu cred că înțelegeți, stimați politicieni, anvergura misiunii dumneavoastră. Astăzi vorbim despre SALVAREA României! Nu vreau să fiu apocaliptică în afirmații, dar suntem înconjurați din toate părțile. Sunt probleme uriașe la fiecare graniță a țării. Ungaria privește cu jind către Ardeal, Austria visează iar la imperiul de altădată, Bulgaria joacă dublu și face pact cu diavolul pentru ca noi să fim abandonați, Serbia a luat iar foc iar despre Rusia nici nu vreau să mai intru în detalii. În ciuda propagandei, Europa este dezbinată, fiecare stat își urmărește propriile interese, mai ales în raport cu Moscova. Doar noi suntem lăsați de izbeliște. În afară de câțiva europarlamentari vocali, suntem zero la capitolul relații internaționale. Dacă noi nu luptăm pentru cauza noastră, cine să o facă? Degeaba ne inflamăm noi, aici la Realitatea, dar și alți colegi de prin alte redacții, dacă cei care sunt la timonă ne-au părăsit. Dar vă garantez că nu vom renunța să fim vocea celor fără voce. Noi nu plecăm genunchiul, vasali intereselor străine. Ne asumăm această decizie, pentru că știm că nu suntem singuri. Vă avem alături pe dumneavoastră, dragi români! Și vă mulțumim pentru că faceți front comun și sunteți mai uniți ca niciodată, în acest demers vital. Au trecut sărbătorile și fiecare dintre noi se întoarce la ale lui. Copiii au început școala, toată lumea a terminat vacanța de Crăciun și de Anul Nou, deja oamenii încep să se gândească la cumpărarea de vacanțe pentru vară. Observăm că după sărbători totul se concentrează asupra propriei persoane sau a propriei familii. Și atunci, cui îi lăsăm pe cei de care statul nu are grijă, cui îi lăsăm pe sutele de mii de copii care se duc la somn înfometați, pe mâna cui lăsăm femeile abuzate de oameni precum frații Tate... Dar copilele răpite sau obligate să se mărite la 12 ani? Cui lăsăm bătrânii care își duc existența de pe o zi pe alta, aflați în imposibilitatea de a-și plăti facturile la utilități, impozitele pe locuințe, medicamentele care îi țin în viață și chiar hrana de zi cu zi? Expresia “Să fim mai buni” este valabilă doar de sărbători? Este un fel de modă să dăm ceva sau să ajutăm cumva doar de Crăciun sau de Paște? Sau trebuie să fim mai buni tot timpul, pentru că ne pasă cu adevărat de cei din jurul nostru? Veți spune că nu puteți să ajutați în mod constant un copil sau o familie. Și aveți dreptate! Dar putem să avem un aliat puternic! Și ne propunem să atragem Biserica în acest efort pe care trebuie să îl facem pentru aproapele nostru. Se spunea că preotul și învățătorul din sat sunt cei mai importanți oameni ai comunității. Ar trebui să ne întoarcem la acest lucru – preoții pot să facă multe pentru copii, pentru mamele singure, pentru bătrânii săraci. Știm că există mulți preoți care au grijă de comunitatea lor, care au grijă de cei aflați în dificultate. Mulți dintre acești preoți sunt necunoscuți. Îi vom arată și le vom susține și noi efortul, pentru că au nevoie, la rândul lor, de susținere financiară. Vrem ca biserica să își întoarcă privirea către oamenii care au nevoie și de adăpost, și de hrană, și de bani dar și de o vorbă bună. Vrem să dispară cuvântul “popă”, spus zeflemitor de unii! Iar cuvântul “părinte” să devină apelativul care să însoțească mereu vederea unei fețe bisericești. Să îi ajutăm pentru ca ei să ajute! Nu știm, punctual, toate cazurile sociale din România, deci nu vom putea singuri să le aducem la lumină. De aceea, vă rugăm să ne sprijiniți – dacă știți cazuri sociale grave, pe care statul nu vrea sau nu le poate rezolva, scrieți-ne câteva rânduri pe adresa de mail romaniasuverana@realitatea.net. Vom încerca astfel să ajutăm oamenii! Puteți să ne trimiteți și scrisori la adresa Realitatea Plus: Strada Frumoasă nr. 20, sector 1, București. Nu putem exista unii fără ceilalți – până acum v-am apărat în fața abuzurilor în justiție, v-am arătat de unde vine răul, am luat atitudine față de nedreptățile austriecilor față de România... Este timpul să facem mai mult, vrem să vă ajutăm. Așa fac bunii creștini și așa vom face și noi. Împreună cu Biserica, vom fi mai puternici, vom fi mai convingători! Nimeni de lângă noi nu merită să nu se bucure de viață. Iar împreună putem să aducem zâmbete pe fețele copiilor, să ștergem lacrimile de pe obrazul mamelor, să oblojim vânătăile de pe fața unei femei abuzate, să hrănim un bătrân bolnav care se agață cu disperare de viață. Sunt Alexandra Păcuraru și vă invit, stimați telespectatori, să facem România suverană!