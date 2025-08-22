Potrivit reprezentanților MAE, în acest context se recomandă folosirea tuturor celorlalte puncte de trecere a frontierei deschise traficului internațional la frontiera româno-bulgară, după cum urmează: Vidin - Calafat, Kardam - Negru Vodă, Durankulak - Vama Veche, Silistra - Ostrov Călărași, Dobromir - Krushari și Kainardzha - Lipnița, Nikopol - Turnu Măgurele (ferry) (www.feribot-eurobac.ro), Svishtov - Zimnicea (ferry) (www.ferry.bg), Aydemir (Silistra) - Chiciu (Călărași) (ferry) (www.spikaferry.com) și Ruse - Giurgiu.

Cetățenii care tranzitează Podul Dunării la Ruse sunt sfătuiți să ia în calcul posibilitatea creșterii considerabile a timpului de așteptare, în contextul în care autoritățile bulgare desfășoară lucrări de reparație capitală a estacadei (pe partea bulgară).

Românii pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Sofia: +35929712858 și +35929733510, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență. De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu caracter de urgență au la dispoziție numărul telefonului de urgență al misiunii diplomatice a României în Republica Bulgaria: +359879440758.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea paginilor web http://sofia.mae.ro, https://ec.europa.eu/consularprotection/content/travel-advice_ro, www.meteoalarm.org, www.mae.ro.