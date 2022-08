Societatea Metroplex, care s-a ocupat de comerțul cu materiale de construcții, a fost înfiinţată în anul 1994. Între 2005-2015, firma şi-a derulat rulajul operaţional prin BRD- sucursala Galaţi. Din 2008, angajații filialei sunt acuzați de către administratorii firmei că ar fi început efectuarea unor manevre ce au dus la insolvența companiei. Aceștia ar fi inventat o datorie falsă, prin modificări şi omisiuni ale unor operaţiuni, de care patronii Metroplex nu ar fi avut cunoștință.



"Un credit in 2008 a fost stins, iar suma virată în lei a fost transformată în dolari. Așa au dat aparaență datoriei. Dobânda de 37 milioane de lei este enorma",a declarat pentru Realitatea Plus avocata Irina Stanciu.



În baza acestei datorii care s-ar fi acumulat, în 2017 BRD a solicitat deschiderea procedurii insolvenţei pentru SC Metroplex.



Patronii firmei au deschis procese, iar în cele din urmă dosarele au fost strămutate de la Galați, la alte instanțe din țară.



De partea cealaltă, reprezentanții BRD neagă acuzațiile și au transmis, în urma unei solicitări făcute de Realitatea Plus, că societatea Metroplex nu a rambursat creditele contractate, fapt pentru care s-a ajuns la procedura de insolvență.



"În perioada 2005-2012, între Bancă și S.C. Metroplex au fost încheiate mai multe contracte de credit, ultimul fiind Contractul de credit nr. 312 din 26.05.2009 (,,Contractul nr. 312"), modificat și completat prin cinci acte adiționale. Ca urmare a cererii depuse de Client, prin Actul aditional nr. 5 din 11.07.2012 la Contractul nr. 312, Banca a fost de acord cu restructurarea creditelor utilizate de S.C. Metroplex din plafonul global de finanțare. Suma totală datorată la acea dată de client, respectiv 1.564.000 USD, a fost restructurată într-un singur credit, cu rambursare în rate lunare, până la scadența finală din iunie 2019. Cu toate acestea, S.C. Metroplex a înțeles să conteste creanța Băncii, susținând că datoria sa față de Bancă este achitată integral, fără a dovedi însă rambursările efectuate din disponibilitățile societății. Ca urmare a nerambursării împrumutului, BRD s-a văzut nevoită să solicite deschiderea procedurii insolvenței și, urmare a demersurilor din procedura controlată de judecătorul sindic, creditoarea BRD a fost înscrisă în Tabelul definitiv al creanțelor S.C. Metroplex cu suma de 6.500.111,53 lei (1.595.393,45 USD)", a transmis BRD Galați pentru Realitatea Plus



Peste 20 de oameni și-ar fi pierdut locul de muncă din cauza acestui litigiu.