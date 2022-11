În orașul dunărean, toată lumea vorbeste despre cum un lider PSD a reușit să facă milioane de lei din afaceri derulate de instituțiile locale. În anul 2018, Cătălin Lupu conducea DGASPC Giurgiu. Deși instituția trecea prin momente cumplite, iar angajații care aveau grijă de copiii orfani nu își luau salariile, asistenții maternali au fost obligați să plătească niște cursuri de pregătire profesională. Fiecare angajat a plătit aproape 900 de lei, în caz contrar, era amenințat că își pierde locul de muncă.

"În acea perioadă, a fost vorba de 2018, eu am fost într-o situație și mai urma pentru că am stat un an de zile fără concediu fără plată pentru că nu au fost micuți, dar ne-au solicitat să facem cursuri pe care trebuia să le plătesc. Au încercat să ne forțeze, unele au plătit, iar eu nu, am vrut să îmi pună lega în față car mă obligă să plătesc cursurile", a declarat Victoria Sumau, fost asistent maternal la DGASPC Giurgiu.

"Au fost probleme cu salariile, cu contribuțiile de servicii medicale, nu puteau depune dosarele de pensionare din această problemă, a fost o întreagă nebunie, au fost oameni care au restanțe la bănci și întreținere.", explică și jurnalista Oana Călin.

În timpul mandatului de director la DGASPC, Cătălin Lupu a fost executat silit pentru o sumă de peste 13 mii de lei, datorie pe care o avea către o firmă. Lungu a plătit datoria cu banii instituției, apoi și-a eșalonat datoria, cu de la sine putere, în 9 rate.

Cătălin Lupu a fost și la conducerea Oficiului de Studii Pedologice și Agrochimice Giurgiu, pentru o perioadă de aproximativ trei luni, după ce a câștigat concursul unde a fost singurul candidat. El a câștigat postul fără să depună cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere că nu are condamnări penale.

"A fost angajat la OSPA unde pentru angajare, ar fi trebuit să depună un cazier judiciar care nu a fost depus din motive lesne de înțeles, activitatea sa infracțională de până la acel moment a fost sancționată de justiție printr-o condamnare la 3 ani cu închisoare", explică și jurnalistul Ciprian Danciu.

Chiar dacă are o condamnare penală, Catalin Lupu este acum mâna dreaptă a prefectului de Giurgiu, funcție primită cadou de la partid după ce a fost dat afară de la DGASPC de șefii Consiliului Județean Giurgiu.

"La data la care domnul Lupu deținea unele funcții publice, că hotărârea judecătorească care îl declara infractor nu era definitivă, la data la care a fost numit consilier al domnei prefect, hotărârea judecătorească era definitivă și irevocabilă", mai spune Ciprian Danciu.

Lupu și-a extins influența în orașul de pe Dunăre. Acesta reușește să-și mențină soția în funcția de manager al Serviciului Județean de Ambulanță Giurgiu, chiar dacă se află în concediu medical de aproape 300 de zile.

"Managerul general al sau Giurgiu a avut în anul 2021 aproximativ 270 de zile de concediu medical, fără NicIo zi de întrerupere, a beneficiat de 3 prelungiri. În momentul în care un manager solicită o prelungire, actele pe care domnia s-a le-a depus au o vădită necorcondanță, trebuie să îndeplinești niște condiții, ori doamna manager nu îndeplinește aceste condiții, are niște certificate cu grad de handicap care nu-i permit să dețină funcții publice", declară o sursă care a dorit să-și păstreze anonimitatea.

Familia Lupu este acoperită la nivel local, aproape toată lumea se teme să vorbească de modul în care această grupare a reușit să căpușeze cu prieteni și rude instituțiile pe care le conduce. Până la publicarea acestui material, Cătălin Lupu nu a răspuns solicitărilor venite din partea Realitatea PLUS.