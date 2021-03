O femeie de 82 de ani, despre care familia spune că a ajuns la Spitalul Județean de Urgență Bistrița pe picioarele ei, fără să fi fost depistată pozitivă la testul rapid pentru Covid-19 făcut de echipajul de pe ambulanță care a preluat-o, a fost externată legumă, plină de vânătăi și de răni pe corp după ce a stat 18 zile în spital, potrivit timponline.ro.

Am dus-o la urgență la spital aici (în localitatea ei -n.r.), a venit salvarea de la Bistrița și au dus-o acolo cu diagnosticul brohopneumonie severă”, ne-a relatat fiica ei.

Imediat a început calvarul. Fiica femeii a sunat să vadă în ce stare e mama ei și i s-a spus că a făcut un examen TC și că se așteaptă rezultatul. La insistențele ei, i s-a răspuns că bătrâna a fost transferată la secția de Boli infecțioase fiindcă e pozitivă.

”Am sunat la Infecțioase și am întrebat dacă i s-a repetat testul știind că primul a fost negativ. Mi-au spus că nu i-au recoltat probe, că e singură în salon, e o suspiciune, dar până nu vine rezultatul, rămâne o suspiciune. Mi-au spus să sun luni ca să aflu rezultatul. Am sunat, iar atunci mi s-a spus că ea e pozitivă de când a intrat în spital. Când i-am explicat situația, au bâjbâit: să stau să verifice, să sun peste o oră, dar în final m-au sunat ei și mi-au spus că au venit rezultatele și mama e pozitivă. Apoi am tot sunat și mi s-a spus că e bine. Apoi mi-au spus că au intubat-o timp de 4 zile, după care au mutat-o iar în salon”.

În cursul zilei de miercuri, după ce s-a repetat testul pentru Covid-19, iar rezultatul a ieșit negativ, femeia a fost externată și trimisă acasă cu ambulanța.

”A plecat la spital pe picioare, iar ei mi-au trimis-o legumă și plină de răni, probabil de la prea mult stat pe spate și nespălat. Normal, în cazul celor care au probleme cu plămânii nu prea e voie să stai pe spate, trebuie să se miște un mic, să funcționeze cât de cât plămânii. Eu nu știu dacă a intrat cineva să o spele, să o întoarcă pentru că, de când a venit, nu mai pot comunica cu ea. Nu mă mai cunoaște, cred. Se uită într-un punct fix. Are o escară la fund. Aceasta nu poate fi decât de la prea mult stat pe spate sau de la nespălare. E o gaură de-a dreptul”, a spus femeia.



”Eu sunt conștientă că, după 18 zile de stat în spital, poate fi slăbită, dar mama nu mai poate sta în șezut. Nu deschide ochii. De ieri doarme în continuu. Dacă o trezesc eu să mănânce, se trezește, dacă nu, ea nu cere. S-a întors într-o stare mai gravă decât cea în care a plecat. Până la salvare a mers pe picioarele ei. Într-adevăr, saturația de oxigen era mică atunci, dar putea să meargă, pe când ieri am luat-o cu prelata. Eu nu pot acuza pe nimeni de nimic fiindcă nu am dovezi. Nu te lasă să intri în spital să vezi ce se întâmplă. Bănuiesc că de la nespălat și neîngrijit și de la prea mult stat pe spate. Vreau să vadă și alții ce se întâmplă în spital. Măcar să nu mai pățească și alții ce a pățit ea”, ne-a mai spus fiica femeii.

”Nu pot să-mi dau seama ce tratament i s-a putut aplica de ea nu mai e conștientă, nu e lucidă, nu mă cunoaște și în plus e și plină de răni. Mâna stângă e umflată, e vânătă pe picioare, rana de la fund e groaznică, a început să și sângereze. De când am adus-o eu plâng întruna. E foarte greu. Nu mi-am închipuit după tot ce mi s-a spus că e bine, că mănâncă singură, că va veni acasă așa. Cum să mănânce singură când ea nici nu poate ține o lingură în mână? E dureros să vezi că se întâmplă așa ceva unor oameni. Nu am avut pretenția să stea în lux, dar nici așa. Nici de animale nu ne batem joc așa. Eu nu mi-am putut închipui cum va veni mama din spital. Într-adevăr e bătrână, dar ne batem joc așa de oameni?”, a mai spus ea.

Fiica femeii este cu atât mai revoltată de starea mamei ei cu cât a primit și factura din care reiese că spitalizarea a costat peste 19.000 de lei: ”În acești bani, intră costurile spitalizării, undeva la 11.000 de lei, hrana 170 de lei, analizele și tratamentul”.

”Dacă suni acolo, nu îți răspund, nu vor să dea informații sau îți vorbesc urât. Eu am sunat o zi întreagă și nimeni nu mi-a răspuns. A doua zi mi-au spus că au și alte treburi. Eu înțeleg că trebuie să muncească, le respect meseria dacă o și fac. Și eu am fost în carantină. Nici măcar o informație nu îmi poate da cineva despre mama mea?”, a mai spus ea.

Bătrâna a ajuns acasă după 18 zile de spitalizare în data de 17 martie a.c.

Timp Online a cerut un punct de vedere managerului Spitalului Județean de Urgență Bistrița, Gabriel Lazany, care a transmis că este plecat din țară și ne-a direcționat spre directorul medical dr. Gabriela Deak, căreia i-am transmis fotografiile și informațiile despre identitatea pacientei. De îndată ce ne va parveni poziția conducerii spitalului, o vom publica.

ACTUALIZARE Directorul medical al Spitalului Județean de Urgență Bistrița, dr. Gabriela Deak, s-a documentat în legătură cu acest caz și a făcut următoarele precizări pentru Timp Online:



”La nivelul Spitalului, noi vom vom deschide o anchetă și vom vedea dacă personalul a respectat procedurile fiindcă avem proceduri privind partea de îngrijiri a escarelor. Vom analiza situația și vom vedea dacă nu s-a respectat procedura, atunci bineînțeles că se va dispune sancționarea celor vinovați”, a declarat dr. Deak.

Potrivit directorului medical al SJU, sunt pacienți în stare gravă – cum a fost și cazul prezentat de noi – și pot apărea complicații.

”Important e să vedem că s-a făcut tot ce trebuie, iar lucrurile să se rezolve. În cazul în care sunt escare în curs de vindecare – pentru că vindecarea e de durată – pacientul poate fi lăsat și acasă sau în îngrijire într-un centru, dar cu recomandările de specialitate. Trebuie discutat cu familia cum să îngrijească pacientul, ce trebuie să urmărească. De obicei, familia se pune, în legătură cu un chirurg de chiurgie plastică ca să monitorizeze cazul, dar vom analiza foaia de observație cu toate documentele și vom vedea dacă s-au parcurs toți pașii necesari, inclusiv vizazi de transmiterea informației către familie că și acest lucru e foarte important. Chiar dacă sunt unele probleme, iar organismul unui pacient e foarte slăbit după afecțiunea aceasta, boala Covid, care e devastatoare și chiar cu sechele pentru unii pacienți, aceasta poate fi lăsat acasă în îngrijire, dar e foarte important să se comunice aparținătorilor exact starea pacientului ca să știe ce au de făcut. Dacă ajung săracii acasă, cu pacientul într-o stare de convalescență care necesită supraveghere și recuperare și nu știu la ce să se aștepte sau ce să facă, atunci ei se îngrijorează și apar totelul de probleme”, a declarat dr. Gabriela Deak.