Anca Alexandrescu: Imi povestiti cum a ajuns Ponta presedintele PSD?

Nicușor Constantinescu: Eram in momentul cu registrul, Basescu atunci ar fi fost inlaturat, faptul ca a aparut intr-un document oficial, in ziar, si nu a contestat in instanta niciodata aceasta apartenenta la Securitate, poate nu ajungea nici ministrul Transporturilor, nici primarul Bucurestiului, nici presedintele Romaniei. Vedeti de unde este aceasta inversunare. Au fost fel de fel de discutii. Venise echipajul unei nave pe care fusese comandant fratele lui Traian Basescu si care spunea ca s-au furat cateva milioane de dolari, reparatii fictive, santiere care nu existau si ca reparatiile fusesera facute de echipaj, echipaj caruia i se promisesera niste bani de catre comandantul navei, presupun. Acele declaratii pe care le-am facut au dat nastere unei discutii, unei lupte a lu Traian Basescu impotriva grupului de la Constanta, de presa, care au dus la demisia lui Traian Basescu din functia de deputat din Parlamentul Romaniei si respectiv punerea la dispozitia comisiei parlamentare.

AA: Era vorba de Dosarul Flota?

NC: Era vorba de dosarul acestei nave care a luat foc, pentru ca nava respectiva, pe care o condusese din Japonia in Romania fratele lui Traian Basescu a venit in Portul Constanta si potrivit celor declarate de echipaj si aparute in presa… si cand au venit sa faca verificarile care au adus inclusiv jurnalul masinii si care confirma lucrarile de la bord a luat foc cu o zi inainte in Portul Constanta. Vizavi de aceasta lupta in permanenta pe care Traian Basescu a dus-o impotriva noastra ca si jurnalisti a generat situatii si diferite activitati. Pot sa va confirm ca, in Portul Constanta, al cincilea port ca marime in Europa, din pacate capacitatea lui operationala e folosita foarte putin, in jur de 10%. Este adevarat ca dupa caderea regimurilor comuniste din Europa de Est s-a intamplat sa cada multe industrii, dar din pacate nu s-a pus nimic in loc.

AA: Atunci de ce atata batalie pentru Portul Constanta?

NC 3: Cine e la malul apei castiga in permanenta bani. Domnul Basescu a avut si are interese in firmele de pilotaj, in toate firmele.

AA: Basescu e europarlamentar acum. Nu mai are nicio putere.

NC: Si ca europarlamentar a mintit cand a spus ca nu a facut politie politica. Din moment ce exista deja si o decizie a Curtii de Apel Bucuresti. A confirmat definitiv ca a fost informator ca a fost ofiter de Securitate, contrar celor spuse de domnia sa ca ministru, deputat cat si ca primar capitalei, ca presedinte, a declarat in mod mincinos ca nu a fost colaborator, ca n-a fost ofiter de Securitate.

AA: Dar acum fiica domniei sale si doamna Udrea au primit in prima instanta propuneri de condamnari uriase. Domul Basescu, asa cum spune toata lumea si vreti sa sugerati, a contribuit la acest sistem abuziv. Au devenit victime apropiatii sai.

NC: El a creat acest sistem. Este clar ca protocoalele din 2005 s-au facut in baza vointei lui Basescu si in baza celor care au facut afaceri si au dezvoltat afaceri in detrimentul altora si care au vrut sa decida cine moare si cine traieste.

AA: Traian Basescu a intrat in direct la mine la emisiune , a recunoscut ca e vina sa pentru ce s-a intamplat atunci, in acea perioada, pentru ca a avut incredere in niste oameni tineri. Se refera la Florian Coldea si la Codruta Kovesi. Insa Kovesi are legatura cu dosarele, mai putin al dumneavoastra, mai mult al domnului Strutinky, acea poveste absolut ciudata cu adresa pe care a semnat-o, apropo de interceptarile care ajung ca sursa secundara la doua unitati SRI, Constanta si Bucuresti. A fost un mare scandal atunci. Era ilegal sa se intample acest lucru si nu s-a intamplat nimic. Doamna Kovesi a ajuns procuror european, domnul Basescu ii cere sa intervina in scandalul vaccinurilor, dar sunt niste lucruri din trecut care au ramas nelamurite.

NC: Doamna Kovesi a fost un tanar procuror numit de Basescu , ca si Coldea, Maior.

AA: Si domnul Dancu era pe acolo.

NC: Din grupul de la Cluj.

AA: Azi Dancu e in conducerea PSD. Cum va simtiti?

NC: E vorba ca nu mai exista PSD, din moment ce liderul Dragnea a fost arestat cu buna stiinta si cu ordinul de la Bruxelles pentru abuz in serviciu. La fel ca mine, cat si Mazare, abuz in serviciu, neputandu-se proba nicio altfel de infractiune, desi s-au dat mandate de supraveghere tehnica de zeci si sute si milioane de euro in Romania. Unul dintre cei care au dat e domnul judecator Ionut Matei, vicepresedintele ICCJ. A fost inclusiv in dosarul Rosu. Imediat va spun, cel care a generat protestul avocatilor pentru condamnarea lui Rosu ca si-a respectat clientii si a pus in aplicare acele hotarari. Despre acest judecator merita sa spunem cateva lucruri. In 2018, domnul presedinte al comisiei SRI, domnul Manda a facut o conferinta de presa in care au fost prezentate ca 595 de mii de dosare au fost semnate olograf de acest judecator in calitate de vicepresedinte al ICCJ si prin care avea , si-a luat singur atributii de Securitate, pentru ca acele atributii nu exista in legislatie. A luat aceste atributii dovedind ca SRI si structurile de Securitate sunt parteneri a judecatorului Ionut Matei.

AA: A folosit acele protocoale ca sa faca acel lucru.

NC: In 2018, cand s-au spus acele lucruri in comisie… societata civila in toate tarile democratice supravegheaza aceste servicii de informatii, verificandu-i si actionand in fiecare moment in care se intampla sa se descopere ca se incalca drepturile omului, ca sunt ascultati ilegal cetatenii.

AA: Cand era Sebastian Ghita in comisie cum sa-i verifice? Cand s-au facut si cele mai multe dezvaluiri.

NC: Acele dezvaluiri nu au generat suspendarea si pedepsirea celor care s-au facut vinovati . Comisia SRI a primit o gramada de date si informatii, in care s-a declarat ca s-a facut politie politica, ca Justitia a devenit camp tactic al SRI, conform generalului Dumbrava, seful serviciului juridic al SRI, care a declarat a urmarit fiecare tinta din listele de executare.

AA: Chiar domnul Dumbrava a lansat aceasta expresie, campul tactic.

NC: Daca tu, comisie, iei act si anunti intregul popor roman, ‘’stati linistiti , am descoperit grave atentate la drepturile si libertatile dumneavoastra si vom lua masuri si nu se intampla nimic pana astazi’’ nu e evident ca…

AA: Dar de ce nu se intampla?

NC: Se santajeaza unii pe ceilalti , eu cred ca sunt atat de mari lucrurile cu care se au la mana unii cu ceilalti, incat nu indraznesc sa faca nimic, in dispretul poporului roman, pentru ca daca va aduceti aminte ca sa semnezi …Daca va aduceti aminte ca sa semnezi 595 de mii de dosare de supraveghere tehnica… Ca domnul Ionut Matei este autorul acestei performante, eu ca presedinte de Consiliu Judetean, am fost 16 ani presedinte, nu am reusit sa semnez 595 de mii de dosare pentru ca eu cred cand semnezi si iti asumi raspunderea si citesti ce contin respectivele inscrisuri. Un dosar de supraveghere tehnica, audio, pe calculator, pe IT, pe filaje presupune mult efort si presupune prelungirea acestor mandate. Daca echivalati 595 de mii de mandate cu minim 10-12 romani care vorbesc la telefon si comunica cu o persoana. Fiecare dintre noi vorbim intr-o luna in fiecare zi cu 10-12 pers, cu mama, cu tata, copiii.

AA: Noi am prezentat saptamana trecuta costurile. 100 si ceva de mii, 6 milioane de romani ascultati, 140 de miliarde de euro cheltuiti pe aceste ascultari. Din 2004 pana 2016. Este comunicata tot de Comisia SRI si cei 6 milioane de romani ascultati. Domnule Nicusor Constantinescu, mi-ati promis ca-mi spuneti cum a ajuns Ponta.

NC: Vizavi de chestiunea cu Ionut Matei. In clipa in care ai luat 595 de mii de dosare si le-ai prelungit valabilitatea timp de 4 ani, 2014-2018… La perioada aia se refera. In clipa aia nu iti pui intrebarea: acest judecator Ionut Matei este clar ca la randul lui este santajat si face parte din sistem pentru ca niciunul din aceste dosare nu s-a transformat in dosare de urmarire penala pe legea sigurantei nationale. Ele au fost emise, s-a incalcat dreptul la 6 milioane de romani pe argumentul ca SRI-ul ar fi solicitat individual, pe fiecare dosar urmarirea, supravegherea tehnica, dar niciunul dintre ei, eu nu stiu niciunul, sa fi ajuns in Instanta ptr spionaj. Cum ar fi fost normal. Daca e vorba de spionarea Romaniei trebuie sa iei toate masurile. Dar in schimb aceste dosare unde au ajuns? La solicitarea tinerei numite de domnul Traian Basescu, procuror sef DNA si procuror general al Romaniei. Au ajuns exact la DNA, la solicitarea doamnei Codruta Kovesi – am aceste documente. S-au transferat de catre domnull Ionut Matei aceste dosare cu tot cu inregistrarile, filajele si urmaririle catre DNA la cererea Codrutei Kovesi ilegal si neconstitutional. Vi se pare normal ca acest om sa condamne in 2021 pe avocatul Rosu si pe Printul Filip pentru lucruri aberante. Nu exista nicio dovada ca acel avocat a incalcat legea. Nu exista nicio dovada ca ar fi fost o intelegere ascunsa, nimic. Nu poti sa condamni un avocat. nu o faci decat cand vrei sa instaurezi, sa mentii teroarea in Romania, in continuare. Sistemul, Statul Paralel, a vrut sa arate inca o data ca tot ei hotarasc, indiferent cine este la Cotroceni, ca tot ei decid si ca atunci cand decid inclusiv avocatii sunt executati.

AA: Haideti sa-mi spuneti cum a ajuns Ponta!

NC: In dosarul retrocedarilor, acelasi Ionut Matei ne-a condamnat pe mine, pe Mazare si pe ceilalti 24 de cetateni, care au fost achitati la fond. Acel dosar a avut 14… s-a judecat la Curtea de Apel. Au fost 3 expertize dispuse din Instanta cu experti a Asociatiei Nationale a Evaluatorilor din Romania, care au confirmat ca asa-zisa suma de 118 milioane de euro, de fapt era zero prejudiciu;

Acest dosar al retrocedarilor a fost … tot de catre judecatorul Ionut Matei; si tot la cererea si la ordinul acestuia. De ce? Trebuia adus Radu Mazare la europaralmentare in 2019; Si atunci, la solicitarea Partidului Popular European, domnul Macron, noul prieten al domnului Iohannis a facut imediat volta si a zis: ‘unde este Mazare’? ‘In Madagascar’. Dar Mazare de ce nu vrea sa mareasca?

AA: Sa stiti ca din pacate trebuie sa respectam regulile, timpul a trecut. Daca nu respectam regulile, nu cred ca o sa ne mai aprobe alt interviu;

NC: Faceti cenzura si la ceea ce declar eu? Aveti aceasta calitate? Eu stiu ca sunteti unitate de implementare a protocolului SRI si DNA. Asta voiam sa va spun ca fapt divers. Dansii fac parte din protocolul respectiv; D-asta am facut dosarul asta nou, 176 cu herghelia de la Mangalia, acelasi procuror Bodeant, care m-a trimis pe mine;

AA: Haideti sa respectam regulile, asa e normal. O sa facem o noua cerere. Revin cu inca o cerere.

NC: In 16 si 22 dec ati vazut si ati filmat ca am fost dus fizic la DNA Constanta de domnul procuror Bodeant, cel care ne-a executat si care apare atentie in raportul 3923/ …, cel cu politia politica; Stiti de raportul asta?

AA: Nu stiu de raportul asta. O sa il verific.

NC: Domnul judecator Baltag, doamna judecator Oprina a cerut in CSM deconspirarea lui cu cele 19 anexe, Raportul 3923…

AA: Ma intorc la Bucuresti si o sa fac o noua cerere de interviu, sper sa ne-o aprobe. O sa vin din nou 200 km de la Bucuresti. Sunt niste reguli trebuie sa le respectam.

NC: Nu v-a avertizat fiica mea Smaranda ca va trebui sa solicitati timpul necesar cel de instanta?

AA: Am cerut acest lucru, 40 de minute, atata ne-au comunicat. Vreau sar espectam aceste reguli ca pe viitor sa ne aprobe din nou o intalnire cu dumneavoastra.

NC: Cine a stabilit? E o lege cu 40 de minute?

AA: Asta nu stiu. Avocatii dumneavoastra vor trebui sa faca solicitare. Eu o sa fac solicitare din nou sa ne aprobe un al doilea interviu pe un timp mai indelungat. Astea sunt conditiile, trebuie sa le respectam.

NC: In dosarul cand a fugit Mazare in Madagascar, tot Ionut Matei il judeca; si asta a fost unul din motivele pentru care a plecat. Luati-i interviu si secretarului de stat Utura Ovidiu, care, de asemenea, a confirmat la Curtea de Apel, Comisia Interogatorie Anglia-Romania in dosarul Popoviciu, in 2018 a confirmat ca acel … este controlat de SRI si ca se repartizeaza completurile, completurile negre exact asa cum doreste SRI-ul.

Anca: Sa respectam regulile; sa mai putem vorbi cu dumneavoastra.

NC: TV Neptun a fost desfintat, Telegraf a fost inchis, toata presa libera din Dobrogea a fost inchisa, nimeni nu protesteaza, nu a deranjat pe nimeni. Cand veniti dumneavoastra sa luati un interviu este prea scurt timpul. Eu am 17 dosare penale, dar sunt condamnat in 4 pe abuz in serviciu, 1 pe retrocedari si inca 3 sa ma judec, condamnari partiale si cutare. Nu vreti sa luati un rezumat cu ele?

AA: Vreau, dar daca imi da voie doamna. Nu am voie.

NC: Cum nu aveti voie? Sunt inscrisurile mele, cum?

AA: Eu le iau dar daca imi permite doamna, nu vreau sa fim acuzati ca am incalcat regulile. Daca ne comunica ca este in regula.

NC: Este o cenzura; Dosarul 3923.