71 de ani de la proclamarea Republicii Populare Chineze

În mesajul transmis de ministrul de externe, se subliniază că Romania si Republica Populara Chineza impartasesc o prietenie indelungata, bazata pe intelegere si respect reciproc, care s-au dezvoltat continuu timp de peste 7 decenii. Romania este angajata sa dezvolte proiecte pragmatice de cooperare cu Republica Populara Chineza, care sa tina cont de interesele nationale ale ambelor state si de scopul asigurarii bunastarii si beneficiilor reciproce.

Romania ofera un mediu de afaceri inalt competitiv si corect, in deplin acord cu standardele europene si, din aceasta perspectiva, proiectele economice si oportunitatile de afaceri sunt posibile in numeroase domenii. In calitate de membru al Uniunii Europene, Romania pledeaza pentru o relatie echilibrata si benefica, bazata pe reciprocitate, transparenta, acces deschis la piata si competitie in conditii echitabile, se mai puncteaza in mesajul Ministrului de Externe, Bogdan Aurescu.

Aproape 1,4 miliarde de chinezi au sărbătorit în 1 Octombrie Ziua Naţională, in acest an fiind marcata cea de a 71-a aniversare a proclamării Republicii Populare Chineze.

https://www.facebook.com/AmbasadaChineiinRomania/