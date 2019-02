Ştirbu (PNL):"Pensiile speciale au fost anulate. Mai puțin cele militarilor"

Deputatul PNL susține că, în urma negocierilor cu militarii, inițiatorii amndamentului au cedat. Gigel Știrbu spune că militarii le-au transmis că este o problemă cu această inițiativă legislativă, însă liberalul nu a specificat ce anume.

Deputatul PNL de Olt Gigel Ştirbu a anunţat, vineri, că din iniţiativa legislativă referitoare la eliminarea pensiilor speciale, semnată de patru parlamentari liberali, a fost scos articolul privind pensiile militare şi acum proiectul prevede anularea tuturor pensiilor speciale cu excepţia celor militare.



Semnatari ai iniţiativei sunt parlamentarii liberali Cristian Buican, Romulus Bulacu, Gigel Ştirbu şi Florin Cîţu.







"Alături de alţi trei colegi ai mei am depus o iniţiativă pentru eliminarea tuturor pensiilor speciale. (...) Am depus acest proiect legislativ acum două săptâmâni dorind să eliminăm toate pensiile speciale. Timp de două săptămâni am fost contactaţi şi am avut nenumărate întâlniri cu foarte multe asociaţii ale militarilor, rezerviştilor, cadrelor active, foarte multe întâlniri, atât eu cât şi ceilalţi colegi ai mei care au semnat iniţiativa, cât şi foarte mulţi colegi de-ai noştri din ţară. Ne-au transmis că este o problemă cu această chestiune. În urma acestor discuţii, şi în urma argumentelor transmise de către dânşii (...), am reluat procesul legislativ, am retras această iniţiativă, am scos paragraful, alineatul, ce făcea referire la pensiile militarilor şi am reintrodus iniţiativa legislativă cu aceiaşi semnatari, prin care toate pensiile speciale din România vor fi anulate cu excepţia pensiilor militare", a declarat Ştirbu, într-o conferinţă de presă.



Cei patru parlamentari liberali au depus la Senat o propunere legislativă privind eliminarea pensiilor de serviciu pentru deputaţi şi senatori, judecători şi procurori, personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor, poliţişti, funcţionari publici cu statut special, funcţionari publici parlamentari, membrilor corpului diplomatic şi consular al României, membrilor Curţii Constituţionale şi a personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România.