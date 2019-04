Stilul de viață ieșit din comun al unui vedete. Nu îți va veni să crezi cum trăiește

Jack Dorsey, CEO-ul Twitter, a dezvăluit că face băi cu gheaţă şi mănâncă doar o dată pe zi pentru a se putea concentra asupra conducerii celor două companii pe care le-a fondat, relatează joi Press Association.

Dorsey, care este totodată fondator al societăţii Square, specializată în plăţi mobile, a declarat în cadrul unui podcast de fitness că meditaţia joacă de asemenea un rol esenţial în stilul său de viaţă, având ''cel mai important impact'' asupra sănătăţii sale mintale.



El a fost criticat anul trecut după ce a publicat detalii despre o călătorie spirituală pe care a întreprins-o în Myanmar însă nu a menţionat nimic despre acuzaţiile privind violenţele împotriva minorităţii musulmanilor rohingya din această ţară.







Dorsey a dezvăluit totodată că mănâncă doar o singură dată pe zi, seara, în special carne sau peşte cu salată sau legume, urmate de fructe de pădure sau ciocolată neagră.



El a recunoscut că primele săptămâni ale acestui regim i s-au părut dificile, însă susţine că în timp a observat schimbări. ''În timpul zilei mă simt mult mai concentrat'', a spus antreprenorul.



Acesta a adăugat că stilul său de viaţă îl ajută să doarmă mai bine adăugând că ''adoarme în zece minute, dacă nu chiar mai repede''.



Dorsey a precizat că îşi extinde postul în timpul weekendului când nu mănâncă nimic de vineri seara până duminică seara. ''Prima oară când am făcut acest lucru, în ziua a treia am simţit că aveam halucinaţii'', a mărturisit el. ''Era o stare ciudată. Dar, după ce am repetat de două mi-am dat seama cât de mult din preocupările noastre se învârt în jurul mâncării şi cum timpul a încetinit - o experienţă pe care am avut-o când am postit mai mult timp'', a adăugat antreprenorul.



Cofondatorul Twitter a spus că în prezent încearcă să mediteze două ore pe zi şi de asemenea merge zilnic pe jos câte cinci mile (circa opt kilometri) între locuinţă şi birourile Twitter. ''Mai degrabă fac jogging decât merg'', a precizat pentru podcastul ''Diet Fat Loss and Performance'', realizat de Ben Greenfield.



Rutina CEO-ului platformei de social media include de asemenea utilizarea saunei şi băile cu gheaţă, seara. El a declarat că mai întâi petrece 15 minute în saună, după care se mută într-o baie cu gheaţă, timp de trei minute, proces pe care îl repetă de trei ori. De asemenea, fiecare dimineaţă şi-o începe cu o baie cu gheaţă.



''Mai ales dimineaţa, trecerea de la căldura patului la o cadă cu gheaţă îmi deblochează ceva în minte şi mă simt ca şi cum... aş putea face aproape orice'', a explicat cofondatorul Twitter.



Jack Dorsey a primit în 2018 un salariu de 1 dolar şi 40 de cenţi, pentru a-şi exprima astfel "încrederea în potenţialul companiei sale de a crea valoare pe termen lung", potrivit unor documente financiare ce au fost date publicităţii săptămâna aceasta în Statele Unite. Cifra reprezintă o referire la prima limită impusă numărului de caractere permise într-un mesaj publicat pe Twitter, 140, aflată în vigoare între momentul în care Jack Dorsey a preluat din nou conducerea reţelei de socializare în 2015 şi până în noiembrie 2017. De atunci, utilizatorii de Twitter pot să publice mesaje care conţin până la 280 de caractere.



Antreprenorul american are o avere impresionantă: el deţine puţin peste 18 milioane de acţiuni în compania Twitter (2,34%), potrivit documentelor financiare ale reţelei de socializare, iar revista Forbes l-a plasat la începutul lunii martie pe locul al 343-lea în clasamentul celor mai bogaţi oameni din lume, cu o avere personală estimată la 5,1 miliarde de dolari.

