StilPropriu.ro – Valize si bagaje de mana la cele mai bune preturi si calitate extrem de ridicata

StilPropriu.ro vine cu 5 oferte excelente pentru seturi de valize.

StilPropriu.ro – Toate ofertele de valize si bagaje de mana pot fi consultate AICI.

StilPropriu.ro este un proiect marca realitatea.net care va ofera o serie de oferte si reduceri pentru diferite produse. Pentru astazi va prezentam 5 seturi de valize si bagaje de mana de foarte buna calitate. Iata ofertele:

StilPropriu.ro – Set de valize Cities

Setul de valize Cities include 3 valize atractive si practice cu imagini ale oraselor importante imprimate. Valizele sunt realizate din plastic rezistent cu o combinatie secreta de 3 cifre, roti, doua manere fixate si unul extensibil pentru utilizare si transport usoare. Mai multe detalii si dimensiunile celor trei valize le gasiti AICI.

StilPropriu.ro – Set de valize Fashion

Tot 3 piese include si setul de valize Fashion. Daca va place sa calatoriti cu stil si doriti ca lucrurile personale sa fie foarte bine protejate, acest set de valize este ideal. Include un cifru secret la inchidere, maner extensibil, interiorul trolelor este captusit cu panza si are 3 fermoare plus o curea elastica pentru o mai buna fixare. Toate detaliile despre acest set sunt AICI.

StilPropriu.ro – Set bagaje Partner Adventures

Iata ca va prezentam si un set de bagaje ceva mai deosebit care include o valiza normala, o geanta de voiaj si o geanta de toaleta. Toate acestea sunt foarte comode si practice. Valiza are roti si geanta de toaleta include o oglinda mica in interior. Pretul lor este unul extrem de avantajos si poate fi consultat AICI.

StilPropriu.ro – Set Valize Elegance

Lucrurile personale pot fi mult mai bine protejate in orice moment in timpul calatoriei daca folositi acest set de trolere care e fabricat dintr-o tesatura foarte rezistenta. Setul are un cifru secret pentru blocare din 3 cifre. In set sunt incluse o valiza mare cu capacitate de 96l, o alta valiza medie de 61l si cea mica de 38l. Oferta cu toate detaliile o gasiti AICI.

StilPropriu.ro – Geanta de sport

Ultima oferta pe care v-o prezentam este pentru o geanta sport care dispune de un fermoar in partea superioara, 1 fermoar in fata si 2 laterale pentur a pastra accesoriile necesare precum gelul, samponul. Include de asemenea 5 picioare de protectie pe baza ce protejeaza de murdaria de pe sol. Pretul gentii il gasiti AICI.