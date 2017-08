StilPropriu.ro - Top 10 cele mai bune oferte ale zilei

StilPropriu.ro este un proiect marca realitatea.net si vine cu o serie de produse si de idei ce va pot fi de mare folos.

StilPropriu.ro – Lista cu toate ofertele de produse pentru relaxare poate fi consultata AICI.

StilPropriu.ro vine cu o multime de oferte pentru obiecte ce ne pot face viata mult mai usoara, mai placuta, mai relaxanta si chiar mai sanatoasa. Am ales si noi 10 dintre aceste obiecte la care v-ati astepta mai putin, ce costa putin, dar sunt foarte utile. Iata ce va recomandam noi:

StilPropriu.ro – Gel Rece anticelulitic Sudatone Cryogel

Ultima solutie anticelulitica pe care v-o propunem vine de la Sudatone Cryogel care este o crema gel profesionala ce permite o absorbtie optica a ingredientelor active pentru rezultate rapide in tratamente impotriva celulitei dar si obezlitatii localizate sau generalizate. Toate detaliile pot fi consultate AICI.

StilPropriu.ro – Bratara indicatoare de raze UVA

Daca va ingrijoreaza expunerea prea indelunga la soare pentru dumneavoastra si familie, puteti sa va protejati folosind o bratara indicatoare de raze UVA. Aceasta bratara poate evita o expunere excesiva la soare si indica daca trebuie sa aplicati protectie solara sau nu. Mai multe detalii despre aceasta bratara gasiti AICI.

StilPropriu.ro – Masca pentru dormit

Este dovedit faptul ca dormiti mult mai bine daca va aplicati o masca pentru dormit. Mai ales pentru cei care au probleme atunci cand trebuie sa adoarma, aceasta poate fi o solutie inedita si utila. Noi va propunem mai multe modele de masca pentru dormit cu imprimeu de diferite animale. Imagini si detalii gasiti AICI.

StilPropriu.ro – Dispozitiv cu degete pentru masaj capilar

Continuam prezentarea cu un obiect ce poate parea ciudat pentru multi, insa este foarte util si relaxant. Daca vreti sa reduceti considerabil stresul intr-un mod foarte simplu si ieftin, acest dispozitiv pentru masaj capilar cu degete este ceea ce va trebuie. Dispozitivul consta in 12 degete cu capete rotunjite care sunt foarte utile pentru a elibera durerile de cap si a oferi un placut masaj capilar. Toate detaliile le gasiti AICI.

StilPropriu.ro – Magneti Anti Sforait

Daca vreti sa nu mai sforaiti dumneavoastra sau partenerul/partenera, una dintre cele mai bune solutii este magnetul antisforait. Cand dormiti, muschii gurii si gatului se relaxeaza si este mult mai propbabil ca limba sa se retraga si sa comprime caile respiratorii, cauzand sforaitul sau generand un sforait foarte puternic. Toate detaliile despre ce pot face acesti magneti anti sforait le gasiti AICI.

StilPropriu.ro – Branturi din spuma cu memorie

Imbunatatirea ingrijirii picioarelor dumneavoastra poate fi facuta cu ajutorul unor branturi cu spuma de memorie care sunt foarte confortabile, se adapteaza picioarelor si reduc obosearala si impactul chiar in timp ce mergeti. Sunt potrivite pentru toate tipurile de incaltaminte si au marime universala. Toate detaliile le gasiti AICI.

StilPropriu.ro – Ray-Ban 1152N5 50mm

Aceasta pereche de ochelari originail de la Ray-Ban ofera proctie 100% uv, lentilele sunt polarizate rama e de culoare neagra. Oferta include si o reducere consistenta de la StilPropriu.ro si poate fi gasita AICI.

StilPropriu.ro – Smart TV Samsung

Prima oferta de televizor pe care v-o recomandam este uimitor ca are un pret mult sub 3.000 de lei la ce capacitati si tehnologie are. Televizorul produs de Samsung are un ecran ce reda imagini la o rezolutie 4K ULTRA HD, poate fi conectat la internet si are diagonala de 49 de inch. In plus, televizorul are ecranul curbat pentru o experienta de vizionare completa. Pretul poate fi gasit AICI.

StilPropriu.ro – Cutie 300 jetoane poker

Daca esti impatimit al pokerului si ai prieteni la fel ca tine, este obligatoriu sa ai o cutie speciala cu jetoane. Aceasta nu este foarte scumpa, arata senzational, e de buna calitate, ideala pentru a juca texas hold’em. Cutia are 300 de jetoane, 2 pachete de carti, 1 chip dealer si 5 zaruri. Oferta o gasesti AICI.