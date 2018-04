StilPropriu.ro – Cum sa alegi un parfum de calitate care sa coste sub 100 de lei

StilPropriu.ro – Parfumurile de foarte buna calitate nu sunt intotdeauna exagerat de scumpe. Tot ce trebuie sa faci este sa te documentezi putin si sa alegi ce ti se potriveste.

Toate ofertele pentru parfumuri le gasiti AICI.

Alegerea unui parfum potrivit este complicat atat pentru femei cat si pentru barbati. Este greu sa iti dai seama daca parfumul care iti place merita o investitie atat de mare sau daca poti sa gasesti si la preturi mai mici acelasi produs. Tocmai din acest motiv, am facut o selectie de 6 parfumuri de calitate ce pot fi gasite la preturi de pana in 100 de lei.

Jaguar Green

Primul parfum pe care vi-l recomandam este Jaguar Green vaporizator de 100ml. Parfumul este 100% original si o sa va surprinda prin mirosul sau unic si personal. Parfumul va defineste personalitatea si pretul sau beneficiaza si de o reducere de peste 30%. Oferta o gasiti AICI.

Azzaro pour Homme

Tot un parfum deosebit si special pentru barbati este si Azzaro pour Homme. AZARRO POUR Homme este o apa de toaleta atemporala din categoria parfumurilor proaspete si lemnoase. A fost lansat in 1978 si s-a mentinut in preferintele barbatilor chiar si astazi. La aplicare simtiti o aroma clasica si datorita compozitiei unice nu se va demoda niciodata. Pretul sau poate fi gasit AICI.

Antonio Banderas – Queen of Seduction Lote 2

Trecem acum la un alt parfum, de data aceasta unul din gama Antonio Bandera pentru femei. Vorbim despre parfumul Queen of Seduction Lote 2 care este destul de rar de gasit in Romania. Acest parfum este garantat sa va surprinda si sa va sporeasca feminitatea. Pretul sau foarte avantajos poate fi gasit AICI.

Davidoff – Cool Water Woman

Acest parfum este unul floral, special pentru femei, o combinatie placuta intre puritate si putere. Acest parfum a fost inspirat din prospetimea si claritatea apelor din lume si se bucura de o mare popularitate inca din anul 1996. Incercati o combinatie de flori de trandafiri si iasomie alaturi de citrice si pepene galben. Pretul e unul cat se poate de avantajos si poate fi gasit AICI.

Kaloo – Classic Vanille Chocolat

Ultimul capitol de parfumuri pe care il trecem in revista este cel al produselor unisex. Dupa cum ii spune si numele parfumului de la Kaloo, acesta este un clasic de Vanille Chocolat. Pretul sau e redus cu aproape 40% si poate fi gasit AICI.

Scuderia errari Black

Brand-ul Ferrari nu are nevoie de o prezentare. In prezent, Ferrari ofera o gama larga de produse, de la electronice, imbracaminte, accesorii de moda si nu in ultimul rand prodse cosmetice de lux, asa cum este si acest parfum deosebit. Parfumul a fost lansat in 1999 si s-a bucurat de un mare succes. Desi barbatii sunt mari fani ai brandurilor de masini, iata ca parfumul este unul unisex. Pretul sau este AICI.