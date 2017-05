StilPropriu.ro – Ce ceasuri originale poti cumpara cu un buget de pana in 300 de lei

StilPropriu.ro vine in ajutorul vostru cu o selectie de ceasuri originale ce costa pana in 300 de lei si beneificiaza de reduceri substantiale.

StilPropriu.ro – Lista cu toate modelele de ceasuri ce costa sub 300 de lei poate fi consultata AICI.

StilPropriu.ro are o promotie speciala cu reduceri de pana la 40% pentru o multime de modele de ceasuri originale. Noi am selectat in cadrul acestui articol cateva exemple de ceasuri foarte bune ce pot fi cumparate cu cel mult 300 de lei.

StilPropriu.ro – Ceas barbati Lorus

Primul model de ceas pe care vi-l prezentam este unul foarte barbatesc, cu diametrul cutiei de 35mm si culoarea sferei alba. Ceasul e uimitor de rezistent avand o impermeabilitate de pana la 10 atmosefre iar materialul bratarii este cuart. Toate detaliile si pretul le gasiti AICI.

StilPropriu.ro – Ceas dama V&L

Poate nu e un brand atat de renumit, insa acest model de ceas de la V&L este ideal pentru doamne si domnisoare. Este un model finut, cu design minimalist, diametrul de doar 25mm, este complet de culoare neagra si bratara este din piele naturala de cea maibuna calitate. Mai multe informatii gasiti AICI.

StilPropriu.ro – Ceas dama SOL

Ramanem tot la modelele minimaliste destinate pentru femei, cu acest ceas SOL. Ceasul are tot un diametru de 23mm, dimensiunea ideala pentru un ceas mic, culoarea sferei este negru, iar bratara este din silicon. Sistemul ceasului este cuart si incuietoarea bratarii este de tip carte. Pretul beneficiaza de un mare discount pe care il gasiti AICI.

StilPropriu.ro – Ceas unisex Puma

Un model cu dimensiuni ceva mai mari, de 39mm, este cel de la Puma, pe care vi-l recomandam cu mare incredere. Acest ceas este unisex si este de culoare verde militar, avand un design deosebit dupa cum se vede si in imagine. Ceasul beneficiaza de garantie de la producator. Toate detaliile le gasiti AICI.

StilPropriu.ro – Ceas dama Lorus

Chiar daca mai devreme v-am prezentat mai multe modele de ceasuri de dama foarte mici si cu design minimalist, nu este obligatoriu ca toate femeile sa prefere aceste tipuri de ceasuri. Tocmai din acest motiv am gasit cu un pret de pana in 300 de lei un model foarte interesanta ce are 35mm, este complet aurit, are o impermeabilitate de pana la 5 atmosfere si bratara este din otel. Mai multe informatii si pretul gasiti AICI.

StilPropriu.ro – Ceas barbati Viceroy

Si incheiem prezentarea noastra despre ceasurile cele mai interesante cu preturi de pana in 300 de lei cu un model de la un brand de renumite pentru ceasurile de lux: Viceroy. Ceasul este destul de simplu, are 36mm, carcasa si bratara din otel, este de tip cuart, iar culoarea sferei este eleganta, de culoare neagra. Pretul sau poate fi gasit AICI.