StilPropriu.ro - 7 idei cum sa te distrezi cu prietenii in weekendul asta

StilPropriu.ro iti propune 7 jocuri pe care sa le joci impreuna cu cei mai buni prieteni in serile libere.

StilPropriu.ro – Lista cu toate jocurile disponibile in oferta

StilPropriu.ro este un magazin online dezvoltat de realitatea.net care vine cu o multime de oferte de produse din toate categoriile. Pentru azi va propunem 7 jocuri foarte haioase pe care le puteti achizitiona de pe stilpropriu.ro si pe care le puteti juca ulterior cu prietenii.

StilPropriu.ro – Cutie 300 jetoane poker

Daca esti impatimit al pokerului si ai prieteni la fel ca tine, este obligatoriu sa ai o cutie speciala cu jetoane. Aceasta nu este foarte scumpa, arata senzational, e de buna calitate, ideala pentru a juca texas hold'em. Cutia are 300 de jetoane, 2 pachete de carti, 1 chip dealer si 5 zaruri.

StilPropriu.ro – Set tenis de masa

Un set de tenis de masa de buna calitate beneficiaza de o oferta excelenta de la stilpropriu.ro. Setul include 2 palete, 3 mingi dar si husa speciala din tesatura de culoare gri.

StilPropriu.ro – Joc de baut Las man Standing

Un alt joc foarte haios pentru serile in care esti liber si ai chef sa te imbeti impreuna cu prietenii este acest Last Man Standing. In traducere ar insemna 'ultimul om care ramane in picioare'. Jocul este relativ simplu, include o tabla cu sageata, 4 pahare de shot si este disponibil in 3 culori in functie de stoc.

StilPropriu.ro – Joc de baut bere Ping Pong

Un alt joc tot de baut este celebrul Ping Pong. Pentru acest joc avem o trusta completa care include 12 pahare de plastic, 2 mingi de ping pong cu care trebuie sa nimeriti in paharele pline de bere.

StilPropriu.ro – Joc de masa portabil Ping pong table

Fabricat din plastic rezistent, acest set de joc de tenis de masa poate fi instalat cu usurinta oriunde. Setul include 3 mingi, 2 palete cu manere detasabile pentru a fi usor de transportat si depozitat, 2 suporturi pentru ancorarea mesei, infiletari reglabile si fileu extensibil.

StilPropriu.ro – Set pahare pentru Have you ever

Daca vreti ca noptile cu prietenii sa fie mai amuzante, nu ratati setul de pahare pentru aperitive have you ever...? Trebuie doar sa raspundeti cu da sau nu la intrebari pentru a sti daca sunteti obligati sa beti shot-uri.

StilPropriu.ro – Joc cu zaruri Poker

Daca sunteti impatimiti ai zarurilor, va recomandam acest set care include 5 zaruri, notebook-uri pentru a inregstra rezultatele si pahar.