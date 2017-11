StilPropriu.ro - 5 oferte pe care nu te asteptai sa le vezi la un magazin online

StilPropriu.ro este un magazin online cu oferte diverse din toate categoriile de produse, chiar si cele la care te-ai astepta mai putin.

StilPropriu.ro - Am facut o selectie cu 5 oferte ale magazinului onlin StilProrpriu care s-ar putea sa va surprinda. Preturile beneficiaza de reduceri consistente.

StilPropriu.ro – Packard Bell iMedia

Desi este un brand necunoscut pentru Romania, acest calculator s-a fabricat pentru piata spaniola si este de cea mai buna calitate, la un pret imbatabil. Toate datele despre model si pretul sau mult sub 1.500 de lei le gasiti AICI.

StilPropriu.ro – Ceas barbati Porsche

Acest ceas este unul dintre cele mai scumpe, acum este accesibil si in Romania pentru cei care chiar isi permit dar si apreciaza un produs exceptional. Ceasul are desigur si garantie, cutia prezinta un diametru de 44cm, nu este un ceas foarte voluminos in ciuda faptului ca pare impunator. Cureaua este din cristal de safir, iar bratara din silicon. Mai multe detalii gasiti AICI.

StilPropriu.ro – Aparat fitness cardio Twister

Primul aparat pe care vi-l recomandam este eficient pentru definirea intregului corp, ajuta la arderea grasimilor, tonifica muschii si ajuta la sculptarea unui abdomen atractiv. Este vorba despre aparatul fitness cardio twister. Pretul lui are o reducere consistenta si poate fi gasit AICI.

StilPropriu.ro – Jaguar Green

Primul parfum pe care vi-l recomandam este Jaguar Green vaporizator de 100ml. Parfumul este 100% original si o sa va surprinda prin mirosul sau unic si personal. Parfumul va defineste personalitatea si pretul sau beneficiaza si de o reducere de peste 30%. Oferta o gasiti AICI.





StilPropriu.ro – Cutie 300 jetoane poker

Daca esti impatimit al pokerului si ai prieteni la fel ca tine, este obligatoriu sa ai o cutie speciala cu jetoane. Aceasta nu este foarte scumpa, arata senzational, e de buna calitate, ideala pentru a juca texas hold’em. Cutia are 300 de jetoane, 2 pachete de carti, 1 chip dealer si 5 zaruri. Oferta o gasesti AICI.