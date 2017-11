StilPropriu.ro - 5 oferte foarte avantajoase pentru televizoare

StilPropriu.ro va aduce o gama diversificata de televizoare. Preturile sunt foarte avantajoase si exista multe reduceri de moment.

StilPropriu.ro – Lista cu toate ofertele de televizoare poate fi consultata AICI.

StilPropriu.ro a introdus de curand in oferta o serie de televizoare de toate dimensiunile si preturile. Noi am facut o prima alegere a celor mai interesante modele ce pot fi achizitionate cu pana la 3.000 de lei.

StilPropriu.ro – Smart TV Samsung

Prima oferta pe care v-o recomandam este uimitor ca are un pret mult sub 3.000 de lei la ce capacitati si tehnologie are. Televizorul produs de Samsung are un ecran ce reda imagini la o rezolutie 4K ULTRA HD, poate fi conectat la internet si are diagonala de 49 de inch. In plus, televizorul are ecranul curbat pentru o experienta de vizionare completa. Pretul poate fi gasit AICI.

StilPropriu.ro – Philips

Continuam cu o oferta la fel de avantajoasa, un televizor produs de aceasta data de Philis. Televizorul are diagonala ecranului de 48inch si reda imagini la rezolutie Full HD. In plus, televizorul prezinta toate functiile Smart, poate fi conectat la internet si la toate dispozitivele mobile din locuinta. Toate detaliile le gasiti AICI.

StilPropriu.ro – Smart TV Philips

Un alt brand de renume este Philips care a reusit sa se impuna de ani buni pe piata electronicelor din intreaga lumea. Televizorul de la Philips este unul smart, foloseste sistemul de operare Android si pentru a da o senzatie de vizionare foarte realista e dotat cu o functie speciala prin care proiecteaza pe peretele din spatele televizorului nuantele imaginii. Televizorul are rezolutie 4K ULTRA HD, wifi si ecran de 43 de inch. Pretul poate fi gasit AICI.

StilPropriu.ro – Panasonic

Ecranul acestui televizor de la Panasonic reda imagini 4K ULTRA HD, este de tip LED si are dimensiunea de 55inch. Televizorul are in dotarea sa si toate functiile smart si conectivitate la internet. Mai multe detalii gasiti AICI.

StilPropriu.ro – TV Sony

Ultima oferta pe care v-o prezentam in cadrul acestui articol din promotia de televizoare de la stilpropriu.ro este pentru modelul Smart TV Sony. Acest televizor prezinta un ecran cu diagonala de 49inch, Full HD LCD. Pretul sau este mult sub bugetul de 3.000 pe care ni l-am propus la inceputul articolului si poate fi consultat AICI.