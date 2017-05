StilPropriu.ro – 5 cosmetice naturale pe care trebuie sa le folosesti daca tii la sanatatea ta

StilPropriu.ro – Iti propunem 5 produse cosmetice care nu sunt foarte scumpe dar sunt facute natural si astfel iti asigura sanatatea pielii.

Toate ofertele pentru cosmetice naturale pot fi gasite AICI.

are o multime de produse cosmetice naturale la oferta. Acestea sunt foarte bune, sanatoase, au grija de corpul tau si in producerea lor nu sunt folosite chimicale ce ar putea sa iti dauneze, la fel ca in cazul produselor cosmetice si de ingrijire ce se produc in masa.

Sampon cu biotina Wonder Hair

Ai auzit vreodata de puterea de regenerare si de revitalizare a samponului de cal? Ei bine, cu acest sampon cu biotina Wonder Hair, parul va fi mai puternice, stralucitor si moale. Samponul are calitati si impotriva caderii parului, avand vitamina B7 si ulei de macese.

Lapte de corp Himalayan cu fructe Goji

Un alt produs natural foarte puternic este laptele de corp Himalayan cu fructe Goji. Pielea dumneavoastra va fi mai protejata cu acest lapte de corp natural, superb si eficient din agricultura ecologica. El a fost produs cu extract de Goji Berry, cunoscut pentru numeroasele sale proprietati benefice pielii.

Fiole reparatoare din Venin de meduza

Poate parea o ciudatenie, insa aceste fiole reparatoare din venin de meduza au efecte reparatoare, formulate pe vaza complexului DBS, continu un set de ingrediente marine precum esenta de meduza pentru a imbunatati arhitectura faciala. Veti observa cum pur si simplu pielea dumneavoastra intinereste si isi imbunatateste elasticitatea.

Lapte de corp cu venin de sarpe

Acest lapte de corp contine venin de sarpe pentru a ajuta la indepartarea ridurilor si pentru a combate lasarea pielii. Laptele ajuta la revitalizare, regenerare si hidratare si se potriveste pentru toate tipurile de piele, fiind recomandat in special pentru pielea matura.

Crema contur de ochi din venin de meduza

Si ultimul produs natural pe care vi-l recomandam in cadrul acestui articol este o crema contur de ochi din venin de meduza cu efect de tensionare. Cearcanele vor disparea cu aceasta crema si liniile de expresie se vor reduce. Acest gel este indicat pentru toate tipurile de piele si e testat dermatologic. In plus, nu contine parabeni sau uleiuri minerale.