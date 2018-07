StilPropriu - Ce frizuri se poarta vara asta si cat costa o masina de tuns performanta

StilPropriu.ro va propune cateva oferte pentru masini de tuns foarte performante, dar nu foarte scumpe.

StilPropriu.ro va propune sa va imbunatatiti stilul de...tuns. O masina buna de tuns nu este foarte scumpa si cu ajutorul ei va puteti tunde chiar singur. Nu este deloc dificil, ai ales daca masina este una buna.

StilPropriu.ro – Aparat de tuns Jata

Prima masina de tuns pe care v-o recomandam este produsa de Jata, un brand mai putin cunoscut. Masina are culoare alba, este un produs de foarte buna calitate si una dintre cele mai ieftine masini bune de tuns. Pretul ei dar si alte detalii gasiti AICI.

StilPropriu.ro – Masina de tuns Micro Sharp Trim Duo

Masina de tuns Micro Sharp Trim Duo este o masina ce va ajuta la tunderea parului facial sau corporal in cel mai confortabil mod. Lungimea masinii este de 17cm, este un dispozitiv mic, bazat pe tehnologie germana si are doua lame din inox incluse in pachet. Pretul sau il gasiti AICI.

StilPropriu.ro – Clatronic

Masina de tuns Corta Pelo de la Clatronic costa sub 100 de lei la reducere si include in pachetul promotional si o perie pentru curatarea dispozitivului de par, dar si doua foarfece profesionale si incarcatorul aparatului. Toate detaliile despre acest aparat de tuns le gasiti AICI.

StilPropriu.ro – Aparat de tuns Philips

Trecem la un alt nivel si va propunem un aparat de tuns produs de Philips, un brand celebru care inspira siguranta si calitatea produselor. Hairclipper Series 3000 este creat sa dureze si conceput pentru performanta. Capul inovator de radere, lamele din otel inoxidabil si pieptenele reglabil sunt proiectate pentru un tuns rapid si precis. Pretul aparatului poate fi gasit AICI.

StilPropriu.ro – Aparat de tuns Rowenta

Un alt brand de mare incredere este Rowenta, care a fabricat acest aparat de tuns si de ras. Aparatul este de culoare albastra, are un acumulator ce rezista pana la 45 de minute cand este incarcat la maximum. Toate detaliile despre el dar si pretul cu mare reducere le gasiti AICI.