Avertismentul teribil făcut de Stephen Hawking: Va duce la sfârşitul omenirii!

Au trecut câteva luni de când Stephen Hawking a murit, însă scrierile sale publicate postmortem arată că marele om de ştiinţă mai avea încă multe de spus.

Printre acestea se numără şi o predicţie privind sfârşitul omenirii. Într-o serie de eseuri pe care nu a apucat să le publice în timpul vieții, numite Brief Answers to the Big Questions, Stephen Hawking a prezis apariția unei noi rase de super-oameni. Mai exact, această nouă rasă face parte din rândul persoanelor foarte bogate care vor alege să editeze ADN-ul copiilor lor.

Mare om de știință a prezentat posibilitatea ca prin intermediul ingineriei genetice să se creeze o specie nouă de supra-oameni, care ar putea distruge restul omenirii. Prin urmare, ingineria genetică va modifica în mod inevitabil traiectoria evoluției umane.

„Sunt sigur că în acest secol, oamenii vor descoperi cum să modifice atât inteligența, cât și instinctele, cum ar fi agresivitatea”, a scris el.

„Cel mai probabil vor apărea legi împotriva folosirii ingineriei genetice pe oameni, dar cei foarte bogați nu vor putea rezista tentației de a-și îmbunătății caracteristicile umane, cum ar fi memoria, rezistenta la boli si durata vieții”, mai scrie Stephen Hawking.

Acesta a sugerat că bogații ar putea să aleagă să-și editeze materialul genetic pentru a crea super-oameni cu o memorie mai mare, rezistență la boli, inteligență superioară și mai longevivi.

Elitele care primesc acest tip de amplificare genetică - pe care Stephen Hawking îi numește "super-oameni" - vor intra în "coliziune" cu oamenii naturali, sugerează profesorul, iar concurenţa dintre aceştia ar putea defini viitorul celor care vor surpavieţui în viitor.

„Odată apăruți acești super-oameni, vor apărea probleme politice semnificative cu oamenii neîmbunătățiți, care nu vor putea să concureze cu ei”, a scris el.

„Probabil că vor muri sau vor deveni neimportanți. În schimb, va exista o rasă de ființe auto-create care se îmbunătățesc cu o rată tot mai mare”, mai considere Stephen Hawking.