STENOGRAME. Ceartă între Șerban Nicolae, Tăriceanu și USR, în ședința BPR: ”Sunteți niște hoți!”

Ședința de pe 1 februarie a conducerii reunite Camerei Deputaților și Senatului a fost una tensionată. Șerban Nicolae i-a acuzat pe cei din USR, despre care a spus că sunt ”un grup de cetăţeni pe care nu-i cunoaște”, că l-au oprit pe holul Parlamentului și l-au apostrofat cu cuvintele ”hoții” și ”să vă fie rușine”, fapt ce reprezintă în opinia sa, o grosolănie. În replica, Nicușor Dan i-a transmis lui Nicolae: ” îmi însușesc reproşurile pe care ei vi le aduc dumneavoastră, în întregime. Sunteţi nişte hoţi şi trebuie să vă fie ruşine”. O ceartă a avul loc, în aceeași ședință, între Cristian Ghinea, Nicușor Dan și Tăriceanu. Președintele Senatului i-a spus lui Dan că finanțările din campania sa electorală sunt ilegale, dând de înțeles, că el ar fi de fapt hoț. Ulterior, Nicușor Dan l-a acuzat pe Tăriceanu de calomnie. În discuție a intervenit și Cristian Ghinea, căruia Tăriceanu i-a spus: ”Sunteți o mare decepţie, pentru că am crezut că aveţi măcar buna educaţie şi bunul simţ. Văd că nici acestea nu le aveţi. Cultură politică zero, evident”. Stenograma ședinței este disponibilă la acest link.

Redăm, în continuare, fragmentul din stenogramă:

Domnul Șerban Nicolae: Eu am fost pus într-o situaţie absolut inadmisibilă de către un grup de cetăţeni pe care nu-i cunosc. Am recunoscut pe domnul Nicuşor Dan. Am mai recunoscut una sau două persoane, pe domnul Ghinea, pe domnul Am fost apostrofat cu cuvintele: „hoţii” şi „să vă fie ruşine”. Este o grosolănie pe care eu nu o accept nimănui, o acuzaţie că aş fi furat sau că aş fi hoţ, este o abjecţie în ceea ce mă priveşte, este descalificantă. Am înţeles că s-au făcut declaraţii şi în prezenţa presei. Ele nu sunt conforme nici cu jurământul depus de parlamentari, nici cu statutul de parlamentari. Şi vreau să rămână înregistrată această menţiune a mea, rezervându-mi dreptul, în calitate şi de avocat, să acţionez aşa cum cred de cuviinţă. Dar, din punctul meu de vedere, este un lucru absolut inadmisibil. Cine nu are şapte ani de acasă ar fi trebuit să reuşească să-i recupereze până la depunerea jurământului ca parlamentar.

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: Mulţumesc. Domnul Ghinea.

Domnul Cristian Ghinea:

Domnule Nicolae, cetăţenii aceia erau nişte parlamentari deputaţi şi senatori

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu:

Domnule Ghinea, am o rugăminte. Aveţi microfonul, apropiaţi-l sau vorbiţi mai tare, aveţi două variante. Dacă vreţi să vă auzim, dacă vreţi să vorbiţi numai

Domnul Cristian Ghinea: Am auzit. Tocmai, vorbesc mai tare şi în microfon. Domnule Şerban Nicolae, acei cetăţeni erau parlamentari aleşi ai României, care veneau să facă declaraţii la presă. Nu ştiu cine

Domnul Şerban Nicolae: Nu vorbesc de declaraţiile la presă, domnule Ghinea. Eraţi

Domnul Cristian Ghinea: Lăsaţi-mă să termin Domnul Şerban Nicolae: Nu fiţi laş.

Domnul Cristian Ghinea: Eu nu v-am întrerupt pe dumneavoastră.

Domnul Şerban Nicolae: Nu fiţi laş. Domnul Cristian Ghinea: Eram de faţă, şi dumneavoastră aţi reacţionat foarte nervos

Domnul Şerban Nicolae: Adică? La ce? Domnul Cristian Ghinea: aducând injurii către cetăţeni.

Domnul Şerban Nicolae: La ce am reacţionat? Domnul Cristian Ghinea: Nu ştiu la ce aţi reacţionat. Domnul Şerban Nicolae: Aveţi proprietatea termenilor?

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: Am o rugăminte.

Domnul Cristian Ghinea: Nu am vrut să deschidem acest subiect. Dumneavoastră l-aţi deschis. (Discuţii în sală.) Domnule Tăriceanu, eu nu v-am întrerupt nici pe dumneavoastră, nici pe domnul Şerban Nicolae.

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: Am o rugăminte. Vă rog numai Mă scuzaţi că vă întrerup. Numai o clipă. Vă dau cuvântul pe rând, dar vă rog, haideţi să nu începem un dialog de genul acesta, pentru că atunci nu se mai înţelege nimic. Şi dacă disciplina aici nu o respectăm şi nu ne respectăm între noi, îmi pare foarte rău atunci, sigur că trebuie să ne gândim cum desfăşurăm în continuare aceste şedinţe. Vă dau cuvântul şi vă rog cât mai scurt pentru că ieşim din ordinea de zi.

Domnul Cristian Ghinea: Eu am încheiat. Remarc faptul că nu mă lăsaţi să termin. Eu l-am lăsat pe domnul Nicolae. A fost un schimb de replici la care domnul Şerban Nicolae s-a purtat absolut bădărăneşte pe holurile Parlamentului.

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu:

Domnule Ghinea, eu v-aş ruga ceva. Măsuraţi-vă cuvintele. Întâmplarea a făcut că eram alături de domnul senator Nicolae Şerban. Eu am crezut că este un grup de protestatari care este în vizită pe la Parlament şi nicidecum de parlamentari. Dacă dumneavoastră vreţi să le daţi avalul colegilor mai tineri după ce aţi ocupat demnitatea de ministru şi credeţi că aşa trebuie să se comporte în Parlament, vă spun clar că faceţi o mare greşeală şi vă descalificaţi. Purtarea dumneavoastră este reprobabilă şi regretabilă, nu a dumneavoastră personal acum, ci a colegilor dumneavoastră. Cred că ar fi bine să reflectaţi. Faceţi, sigur, cum consideraţi, în funcţie de cultura politică pe care o aveţi, de educaţia pe care o aveţi şi procedaţi pe cale de consecinţă. Domnul Dan.

Domnul Nicuşor Dan: Cetăţenii la care se referă domnul senator sunt colegii noştri din Grupul USR, deputaţi şi senatori. Vreau doar să se consemneze că îmi însuşesc reproşurile pe care ei vi le aduc dumneavoastră, în întregime. Sunteţi nişte hoţi şi trebuie să vă fie ruşine. (Aplauze.)

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: Domnule Dan, vreau să vă întreb un lucru, aici de faţă cu toţi. Dumneavoastră îndrăzniţi să vorbiţi, care aţi primit finanţări ilegale în campania electorală şi îndrăzniţi să aruncaţi calificative la alţii?! Mie mi-ar fi jenă în locul dumneavoastră

Domnul Cristian Ghinea: Să ştiţi că asta este calomnie, domnule Tăriceanu

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: Şi vă rog foarte mult, să ştiţi ceva.

Domnul Cristian Ghinea: Asta este calomnie şi v-aţi ieşit din rolul de preşedinte al acestei şedinţe.

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: Eu am crezut că odată cu intrarea în Parlament poate învăţaţi ceva. Văd că nu aţi învăţat nimic.

Domnul Ion-Marcel Ciolacu:

Domnule Ghinea, vreţi să intervenim toţi sau ne respectăm?

Domnul Cristian Ghinea: Domnul Tăriceanu l-a întrerupt pe domnul Nicuşor cu o opinie politică.

Domnul Ion-Marcel Ciolacu: Domnule, vorbeşte preşedintele Senatului.

Domnul Cristian Ghinea: Nu prezidă la această şedinţă.

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: Să ştiţi că veţi fi tratat aşa cum trataţi pe ceilalţi. Din punctul meu de vedere sunteţi o mare decepţie, pentru că am crezut că aveţi măcar buna educaţie şi bunul simţ. Văd că nici acestea nu le aveţi. Cultură politică zero, evident.

Domnul Nicuşor Dan: Îmi permiteţi?

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: Nu vă mai permit. Nu vă mai permit, pentru că dacă este să jigniţi aici colegii din Biroul permanent, nu vă mai permit. Eu conduc şedinţa şi am să vă dau cuvântul atunci când cred eu de cuviinţă. Da? Bun. Supun votului