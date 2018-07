Stelian Tănase: Dragnea reprezintă un întreg grup social, dar va fi înghițit de oamenii din PSD

Politologul și jurnalistul Stelian Tănase a făcut o analiză referitoare la situația actuală din politică și justiție. Invitatul emisiunii de la REALITATEA TV, consideră că Dragnea va fi izgonit chiar de oamenii din PSD. Tănase a mai spus că în cazul unei suspendări, Iohannis va avea asigurat cel de-al doilea mandat ca președinte.

Stelian Tănase consideră că toată guvernarea asta din 2016 a avut un singur punct pe agendă cum să-l salveze pe Dragnea. Frustrarea lui că nu poate fie prim - ministru a dat peste cap întreaga Românie. Toată România se învârte în jurul acestui personaj Liviu Dragnea.

PSD este un partid cu puternice rădăcini comuniste. Este un partid care a trăit pe corupție. S-a creat un mediu corupt care generează politice pe care le vedem.

Dragnea reprezintă interesul oamenilor din partid, dar va fi mâncat de oamenii din partid

Dragnea nu e singur. El reprezintă un întreg grup social. El are presiuni din partid să-i scape pe mai mulți pentru că sunt câteva mii. El reprezintă acest grup social, pentru ca să salveze averile, carierele și libertatea celor din partid.

Eu nu cred că PSD este un partid social democrat, el dorește să reîntoarcă România la 1900. Idolul lui Dragnea este Erdogan.

Corupția din partid, sistemul clientelar și negustoria după atâția ani funcționează. Principalul negustor este Dragnea.

Dragnea va fi mâncat, înghițit, izgonit de oamenii din partid. Ne apropiem de 2 alegeri, tensiunea din partid va crește tare și va fi o ciomăgeală mare. Să fii la Bruxelels este cireașa de pe tort să ai 8000 de euro pe lună.

Dacă PSD nu va merge cu Tăriceanu a prezidențiale, Tăriceanu va merge singur.

Justiția i-ar putea încheia cariera lui Liviu Dragnea, consideră Stelian Tănase pentru că liderul PSD așteaptă la sentințe în cazurile TelDrum, Belina și Olaf-ul.

Dragnea este un băiat de la țară. Nu îl interesează ce spun Europenii, ci doar despre el. Noi trebuie să ne comportăm așa cum am semnat în acordul de Aderare.

Dragnea și grupul de semi-analfabeti îmbogățiți în anii 90 și 2000, care au făcut mari averi și au ajuns în momentu în care trebuie să pună la adăpost ce au strâns până acum. În momentul asta a apărut o nouă generație de antreprenori chiar rude cu ei, și ei nu mai fac față acestor presiuni s-au închis, adoptă un regim autoritar, trimit jandarmii pe străzi. Ei se luptă cu o nouă generație chiar în partidele lor. Mulți din PSD vor capul lui Dragnea. Ei nu au un lider.

Vin alegerile și se vor vedea schimbări

Stelian Tănase crede că se va rupe ALDE de PSD, iar Dragnea și Tăriceanu sunt ca turcul și pistolul. Tăriceanu știe să poarte un costum, Dragnea nici nu vorbește într-un grup. Tăriceanu nu este un om de stânga.





Nu sunt un fan al lui Iohannis, dar îl votez



Iohannis îl va sponi pe Tăriceanu, dacă va candida la prezidențiale. Dacă PSD va încerca cu suspendarea, Iohannis va câștiga al doilea mandat.

Eu sunt un critic al lui Iohannis. El este unul din autorii crizei. Este un președinte slab, mi-l amintește pe Constantinescu. Nu este un politician, el trebuie să știe ce să facă. Stă jumate de timp la Sibiu, nu are o reacție promptă. Nu am nostalgia lui Băsescu. Acum merg și îl votez pe Iohannis pentru că mizele sunt altele: el are regulile democratice în cap, este un occidental. Între băiatul milițian și profesorul de fizică îl prefer pe Iohannis. Merg și îl votez!

Statul paralel, nu există

Statul paralel nu există este o făcătură. Este ideologia actualei puteri. Statul paralel este Ghiță, Oprea, Kovei, Maior, Coldea. Era o gașcă care împărțea puterea. Ei au fost destrămați. Ghiță are probleme cu justiția, Maior este la Washington, a mai spus Stelian Tănase.