Avertisment: ”PSD poate să dispară. Suspendarea lui Iohannis ar putea să fie ultima sa inițiativă”

Scriitorul Stelian Tănase crede că PSD a abuzat de poziția sa majoritară și că riscă să își întoarcă electoratul împotriva sa. Suspendarea lui Klaus Iohannis ar putea să fie ultima inițiativă a partidului.

”Cred că tensiunea în PSD e din ce în ce mai mare, se apropie de limita suportabilității. In cursa constracronometru să-l salveze pe Dragnea liderii acestui partid au intins coarda prea tare. Poate nu neapărat la nivelul factorului uman. Aici lucrurile sunt clare – fiecare își vede de interesele lui. PSD este in mare un CAR ( casa de ajutor reciproc ) ca pe timpuri, de unde toți membrii mari si mici trag foloase. E și motivul pentru care înghit fără să clipească mizeriile din partea lui Dragnea&Co și își iau – cam inconstienti – riscuri. PSD este in plina aventură, condus de un cîrmaci ambițios spre un port inexistent. Atitudinea vine din beția succesului. De ce faceți lucrurile astea nepermise? au fost întrebați adesea de presă grangurii PSD. Pentru că putem!”, scrie Stelian Tăase pe blogul său.

”E dictatura majoritătii de care vorbea și Iohannis după ce unul din consilieri l-a făcut să înțeleagă. Nu știu cît înțeles, dar sigur Dragnea n-a înțeles nimic. Dictatura majorității nu este esența democrației, așa cum crede liderul PSD, ci un abuz de putere. Ca să explic simplu – nu este normal să ai – să zicem- 53% majoritate și să confiști toată puterea, 100%. Dacă ai luat două treimi din voturi și ai o majoritate parlamentară de 2/3, atunci 1/3 rămîne la Opoziție. S-a înțeles?”, notează scriitorul.

.....

”Si PSD poate să dispară pentru că a abuzat de putere copios. A luat riscuri nepermise într-o viață politică normală de tip european. Pericolul de a deveni un partid de mîna a doua și de a se scinda e mai mare ca oricînd. Riscul pentru PSD este de a întoarce propriul electorat împotriva lui (cum a pățit si PD). Asta dacă va continua în aceeași manieră aventuristă din 2016-18. Borna kilometrică o constituie chestiunea suspendării lui Klaus Iohannis. S-ar putea să fie ultima inițiativă a PSD pe scena politică, după care începe retragerea în debandadă”, notează Stelian Tănase.

