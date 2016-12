Stelian Tănase, după anunțul lui Klaus Iohannis: "E o rană deschisă"

Stelian Tănase

Jurnalistul Stelian Tănase crede că Iohannis a avut motive temeinice pentru a o respinge pe Sevil Shhaideh.

Preşedintele Klaus Iohannis a decis să respingă propunerea celor de la PSD care au propus-o pe Sevil Shhaideh pentru funcţia de premier.

Jurnalistul Stelian Tănase crede că Iohannis a avut motive temeinice pentru a o respinge pe Sevil Shhaideh. "Greu de spus. Nu ne-a spus motivele. Sper şi cred că are un dosar consistent în legătură cu motivele efuzului său. E un risc mult prea mare pentru România. Sunt probleme de afaceri şi de intelligence. Soţul doamnei a făcut destule declaraţii care să pună sub semnul întrebării multe. E o rană deschisă. Cred că Iohannis are destule motive. Dacă nu are motive temeinice, e greu", a spus jurnalistul potrivit StiripeSurse.ro.