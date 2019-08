Stelian Tănase, despre tactica lui Tăriceanu: Joacă la cacialma

Stelian Tănase despre "Nunta anului": A fost ca în "Naşul", cu Dragnea - Corleone

Analistul Stelian Tănase susține că liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, joacă la cacialma în ceea ce privește ieșirea de la guvernare.

Redăm integral analiza lui Călin Popescu Tăriceanu:

,,Doi ani jumatate Călin Popescu Tăriceanu i-a suflat în fund lui Dragnea. Nu pe gratis, firește, a primit în schimb postul baban de președinte al Senatului. Al doilea om în statul român. Poate că pe liderul ALDE l-a amuzat postura de second-hand, dar la 25 mai a încasat-o rău. Electoratul nu a înțeles de ce Tăriceanu a repetat ca un papagal tot ce a spus Dragnea. A ținut-o cu statul paralel, cu protocoalele, a atacat UE repetat, etc. i-a apărat pe infractori… Pentru electorat Dragnea e originalul, Tăriceanu doar copia. Lumea a votat, atît cît a votat, originalul. ALDE a luat sub 5% pentru că nu s-a făcut vizibil, nu a avut vocea lui, a fost o copie palidă a PSD.

Da, dar Tăriceanu ambiționează pe contrasens, cu obstinație chiar, să fie președinte al României din nov 2019. Cum să facă asta, cînd partidul lui abia mai răsuflă? Aportul lui de voturi în coaliție este practic nul. Cu 4 % nu poți emite pretenții în fața PSD, care au luat 22,5%.

Ce face Tăriceanu seamănă mai curînd cu un șantaj, cu un acces de nebunie fără legătură cu realitatea. Ce zice el este simplu – dacă nu mă desemnați pe mine candidat la președinție, îmi iau jucăriile și plec. Ok, dar Tăriceanu nu are jucării. Asta se numește cacealma. Nu are în mînă un care de ași, ci o biată quintă spartă…

E adevărat că PSD a căzut de la 46% – scor obținut în 2016 la alegerile parlamentare – la numai 2,5% – jumate – în 2029. Dar asta nu justifică pretențiile ALDE, doar încurcă jocurile.

Ambiția lui Tăriceanu prevalează, dar această ambiție va îngropa ALDE: dacă nu reușește să convingă PSD-ul să renunțe la candidatura lui VVDăncilă, atunci cariera lui de primadonă, de personaj politic de primă linie se încheie.

Îndată ce ALDE ar trece în opoziție, dispare ca apa în nisip. ALDE este un partid ad-hoc, clientelar, fără bază proprie. A intrat în Parlament în 2016 cu multe voturi furnizate de PSD. Dacă se retrage acum din coaliție rămîne fără voturi la anul. Altfel spus – nu intră în viitorul Parlament. Clientela de partid trăiește atît timp cît Tăriceanu stă lipit de PSD – la putere. Dacă pleacă și PSD nu mai furnizează funcții, ALDE moare. Or, funcțiile vor fi retrase îndată ce Tăriceanu scoate din buzunar declarația sa de independență. Că se întîmplă înainte da alegerile prezidențiale sau în 2020 este același lucru.

Ce are de făcut Tăriceanu în situația asta de deadlock? Nimic în mod special atît timp cît nu renunță la candidatura la președinție. Și cred că nu va renunța, chiar dacă va fi susținut în aventură numai de minusculul ALDE. Cotroceniul îl obsedează pe Tăriceanu, dar și-a calculat prost pașii. Îi rămîne practic doar jocul la cacealma. Liderul ALDE a sărit asupra lui VVDăncilă cu ultimatumuri, cu cereri de restructurare a guvernului, cu primirea lui Ponta în guvern etc. Niciuna din aceste cereri nu este reală. Este o scamatorie și o cacealma. Dacă avea asigurată candidatura pentru Cotroceni, nu mai cerea nimic PSD-ului și nici lui VVDăncilă.''

STELIAN TANASE(DESKREPORT)