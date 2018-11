Stelian Tănase: "Dăncilă a vrut să își dea aere de regină, să le ia maul străinilor"

Ospat in Sala Tronului

Jurnalistul şi scriitorul Stelian Tănase o ironizează pe Viorica Dăncilă după ce premierul a avut ideea nefericită de a organiza un prânz festiv cu şeful Parlamentului european tocmai în Sala tronului din Palatul regal.

"Idee mai proasta decit acest prinz de lucru și mai kitsch – rar mi-a fost dat să întîlnesc", scrie Stelian Tănase pe blogul propriu, dat fiind că în acelaşi loc a fost depus în urmă cu un an catafalcul regelui Mihai.

Dăncilă şi-a făcut o profesie din a gafa, dar aici nu este vorba despre o greșeală de gramatică, ci de ceva mult mai serios, arată publicistul. Este vorba despre terfelirea unor simboluri naționale, despre memoria unui rege care a făcut istorie. Este vorba despre batjocorirea unei mari tradiții.

"Madame VV Dăncilă – surogat de primministru – a avut ieri plăcerea ciudată să ia un prînz de lucru în Sala tronului din Palatul regal. De ce? A vrut să impresioneze oaspeții străini, care neapărat trebuie să plece de la București cu o impresie pozitiva. A vrut sa ii uimească și i-a dus in Sala tronului – să nu creadă cumva că au de a face cu o proastă și cu niște primitivi ca ministri. Au vrut sa isi imagineze musafirii ca există o viață de Curte la Bucuresti patronată de VV Dăncilă, regina neincoronată. Chestie de statut.

A apucat-o boieria. A vrut să le arate că ea si guvernul său au clasă. Și s-a gindit dumneaei să îi adune pe stranieri pentru haleala de la mijlocul zilei acolo. Nu puteau acesti inalți oaspeți să bage la ghiozdan decît fix în Sala tronului. Asta deși VV Dăncilă mai avea la dispozitie multe săli largi, luxoase, si f protocolare – inclusiv în Palatul Victoria unde prezidează guvernul pe post de marionetă a lui Liviu Dragnea.

Ne amintim cu durere că acolo a fost depus în urmă cu un an catafalcul regelui Mihai prin fața căruia au trecut multe mii de români îndoliați. Plîns de o țară intreagă. Idee mai proasta decit acest prinz de lucru și mai kitsch – rar mi-a fost dat să întîlnesc. O idee care scoate la iveala complexe de inferioritate majore ale premierului si nu numai. A fost ceva jalnic, în afara oricăror uzanțe.

A vrut să își dea aere de regină, a vrut să pară altcineva decit este de fapt ( o fată modestă cam nescolarizată, din Videle, judetul Teleorman) și să le ia maul delegaților străini. Unde mai manincă ei într-o Sală a tronului? Numai la Bucuresti, capitala unei țări suprarealiste. La Londra sau la Stockholm etc, inițiativa ar fi considerată o împietate. Așa ceva nu s-ar putea intimpla niciodată.

More is less! Mai mult înseamna mai puțin. Vrînd sa lase o mare impresie buna delegaților străini, VV Dancila – coafata ca de nuntă într-o mahala și intr-o tinută așișderea – a făcut o impresie proastă. Imi imaginez comentariile musafirilor cind au termina prinzul și s-au dus la ale lor.

Cum poate fi pedepsit o asemenea fapta nedemna? Numai dispretul nostru nu ajunge. VV Dăncila și-a facut o profesie din a gafa, a spune și a face prostii. Nici de data asta nu s-a dezmințit. Dar parcă niciodata nu a coborit atît de jos. Aici nu este vorba despre o greșeală de gramatică, ci de ceva mult mai serios. Este vorba despre terfelirea unor simboluri naționale, despre memoria unui rege care a făcut istorie. Este vorba, în esență, despre batjocorirea unei mari tradiții. Apropo de Centenar.

Ce a lipsit totusi și VV Dăncilă trebuie să regrete? Au lipsit lăutarii, manelele, mititeii, grătarele și sloganele de partid", a scris Stelian Tănase.