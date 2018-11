Stelian Tănase: Carmen Iohannis face turism. Nu lipseşte la nicio vizită oficială internaţională

Stelian Tănase crede că preşedintele Iohannis ar fi trebuit să îşi reprogrameze vizita oficială la Londra pentru ca soţia sa să meargă la audierile de la Parchetul General în dosarul proprietăţilor din Sibiu. Politologul crede că prima doamnă a mers în Marea Britanie doar ca să facă turism.

"Ar fi trebuit sa îşi organizeze această întâlnire, să i se spună, tot aşa cum doamna May i-a spus "nu veni", deşi el e acolo pentru că doamna face turism şi trebuie să nu lipsească de la nicio vizită, aţi observat, la nicio vizită oficială nu se duce singur. În ţară se duce singur. Nu a fost pe nicăieri, nu a fost prin spitale, nu a fost prin şcoli. Nu mi-a venit să cred când am văzut ştirile pe agenţii. Domnule, ăştia nu îşi dau seama ce se întâmplă, nu are nicio treabă cu România, cu nenorocirile astea", a spus Stelian Tănase, la Talk News.