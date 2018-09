Stelian Negrea: Doamna Nuți, soția lui Bebiță, îi numără banii lui Dragnea

• Bunăstarea familiei judecătoarei din dosarul de insolvență a Tel Drum depinde de deciziile clanului de interpuși ai lui Dragnea din Teleorman. Aceasta nici nu s-a abținut, nici nu s-a recuzat în acest dosar, judecând cu mare indulgență toate cererile lichidatorului judiciar numit de Tel Drum • Dobrin Mariana Nuți a fost judecătoare chiar într-un dosar al soțului acesteia, fiind declarată în stare de incompatibilitate • Florică Mara, prim vicepreședintele PNL Teleorman, a avut un comportament agresiv când a fost întrebat de legăturile cu Dragnea și motivele pentru care l-a angajat pe soțul judecătoarei din dosarul Tel Drum.

Compania Tel Drum SA, principala afacere controlată prin interpuși de șeful PSD, Liviu Dragnea, a intrat in insolvență la începutul acestui an, judecător sindic fiind desemnată, prin tragere la sorți aleatorie, doamna Dobrin Mariana Nuți de la Tribunalul Teleorman.

Liviu Dragnea este urmărit penal de procurorii anticorupție pentru constituire de grup infracțional, abuz în serviciu și infracțiuni referitoare la fraudare de fonduri, fapte care ar fi fost săvârșite în dosarul “Tel Drum” în calitate de președinte al Consiliului Județean Teleorman.

Soțul judecătoarei din dosarul de insolvență a Tel Drum SA, Dobrin Florin Bebiță este un fost membru PRM, fost consilier local PDL în comuna Peretu, ulterior migrat către UNPR, fiind în același timp director de vânzări la două firme importante din județ – Mara Prod Com SRL și Recond Com Impex SRL – deținute de familia fostului șef UNPR Teleorman, Florică Mara, ajuns acum prim-vicepreședinte PNL Teleorman și sponsor al PNL. Cariera lui politică a traversat cinci partide: PSD, PDL, PRM, PSU, UNPR și acum e la PNL Teleorman.

Surse din mediul politic din Teleorman susțin că Florică Mara nu este altceva decât un alt interpus al actualului șef al PSD: ”Florică Mara este omul lui Liviu Dragnea pe care îl folosește pentru a face tot felul de jocuri în celelalte partide. Cei doi au legături inclusiv pe lucrări de infrastructură ba chiar firmele lui Florică Mara execută lucrări pentru Tel Drum”, susțin sursele citate.

Florică Mara a respins aceste acuzații însă a spus că dacă s-ar ivi ocaia să facă afaceri cu firmele lui Dragnea nu s-ar da în lături că este om de afaceri însă a devenit violent în limbaj când a fost întrebat de ce l-a angajat pe soțul judecătoarei din dosarul de insolvență a Tel Drum.

Conform legii unul din motivele pentru care un judecător poate fi recuzat face referire la situația când există împrejurări care fac justificată temerea că el, soțul său, ascendenții ori descendenții lor sau afinii lor, după caz, au un interes în legătură cu pricina care se judecă. Deocamdată Dobrin Nuți, soția lui Dobrin Bebiță, nu a formulat vreo cerere de recuzare deși legăturile soțului său cu clanul de interpuși din Teleorman de-ai lui Dragnea poate constitui un bun motiv de recuzare.

Tel Drum intră în insolvență, Nuți, soția consilierului Bebiță, desemnată judecător sindic

Compania Tel Drum a intrat în incapacitate de plată, la cererea propriilor asociați, anul trecut în luna ianuarie, cu doar câteva zile înainte ca procurorii să extindă investigațiile împotriva acestei companii în dosarul prejudicierii de fonduri europene – anchetă pornită de la OLAF – unde prejudiciul a fost stabilit la 21 milioane de euro.

Judecătorul sindic desemnat aleatoriu de Tribunalul Teleorman pentru această insolvență este Dobrin Mariana Nuți, o judecătoare care activează în zona județului controlat de Liviu Dragnea, șeful PSD, din 2009 când era judecător chiar la Judecătoria Alexandria, de unde a solicitat apoi transferul în 2012 la Tribunalul Teleorman.

De la momentul declanșării procedurii de faliment, doamna Nuți a judecat deja șapte termene în acest dosar, următorul fiind programat pentru începutul lui noiembrie. Conform Buletinului Procedurilor de Insolvență, Dobrin Nuți are o înțelegere constantă pentru propunerile lichidatorului judiciar propus pentru faliment chiar de către Tel Drum SA, CITR Filiala Ilfov SPRL căreia i-a aprobat solicitările pe bandă rulantă în timp ce nu manifestă aceeași solicitudine față de cererile formulate de alți diverși creditori ai Tel Drum SA.

Comitetul Creditorilor Tel Drum SA este format din Unicredit, Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili din cadrul ANAF, Deutsche Leasing România IFN SA, Intensa San Paolo Torino – Sucursala București și persoana fizica Dobrescu Lucian Liviu care detine un pachet de 43% din Tel Drum SA, un fost coleg din formație rock din tinerețea lui lui Liviu Dragnea și unul din interpușii acestuia în această afacere care are de recuperat 5,8 milioane lei din Tel Drum din totalul datoriei acestei firme de 70 milioane de lei.

Florică Mara, șef PNL Teleorman: ”Credeți că eu la privat pot să-l angajez că nevastă-sa e judecătoare?”

În ultima sa declarație de avere din 2017 soțul său, Dobrin Florin Bebiță, apare ca director de vânzări al firmelor Mara Prod Com SRL și Recond Com Impex SRL, ambele din Alexandria, deținute la acest moment de Mara Elena Ana și Mara Iulian Ciprian, soția și fiul omului de afaceri Mara Florică, fost șef UNPR Teleorman, actualmente prim-vicepreședinte al PNL Teleorman și sponsor al PNL în 2017 cu 19.500 lei, conform datelor publicate în Monitorul Oficial.

Ințial Florică Mara, actualul prim vicepreședinte PNL Teleorman, a răspuns printr-un sms întrebărilor mele inițiale legate de legăturile sale cu interpușii lui Dragnea din Teleorman însă a trecut la jigniri și amenințări când l-am întrebat care au fost motivele pentru care l-a angajat pe soțul judecătoarei din dosarul de insolvență al Tel Drum. “Persoana mea și familia mea n-are afaceri cu Tel Drum și nici cu o altă firmă a familiei Dragnea și nu m-aș da la o parte dacă s-ar ivi ocazia că sunt om de afaceri, plăătesc taxe șa stat și trebuie să fac tot ce pot să-mi plătesc salariile, băncile, lizingurile etc Dar din păcate n-am avut norocu nici să lucrez cu aceste firme, cu atât mai mult cu primarii PSD noi nu avem lucrări nici cu primarii PNL, e greu să supraviețuiești în Teleorman”, susținea într-un sms Florică Mara.

Ulterior când l-am întrebat care au fost motivele pentru care l-a angajat pe Dobrin Bebiță, soțul judecătoarei din dosarul de insolvență a Tel Drum, a luat foc pur și simplu și a început să profereze amenințări și injurii.”Dumneavostră faceți investigații sau poliție politică? Vă rog frumos lăsați-mă să vorbesc că sunt deranjat. Ce îl recomandă pe acest băiat (n.r. Dobrin Bebiță)? Mintea lui. Noi la privat noi nu facem ce fac ăștia la stat unde se mănâncă banii publici. (…)Am crezut că ne întâlnim și stăm la o cafea de vorbă. Credeți-mă că întrebarea dumneavoastră nu vreau să o știu.Credeți că eu la privat pot să îl angajez că nevastă-sa e judecătoare? Nu mă confundați cu Dragnea. Am crezut că colaborăm așa. Întrebarea domneavostră… nu e normal ce faceți. (…) Dar de unde domle întrebările astea așa să mi le puneți mie? Sunteți organ de anchetă, cine ești tu? (…) Asta mai lipsea să mă investighezi dumneata! Domnule Stelian cu tot respectul nu mai faceți asemenea întrebări. (…) Domle dumneata pui întrebări pe dreaqu…”, a sunat covorbirea cu Florică Mara care a închis telefonul în mijlocul conversației.

Dobrin Bebiță nu a răspuns întrebărilor mele legate de conexiunile firmei la care lucrează cu primarii PSD și cu interpușii lui Liviu Dragnea, care sunt legăturile sale cu Florică Mara etc

Deși conform datelor de la Registrul Comerțului, Dobrin Florin Bebiță deține 100% din acțiunile firmei B&N Prod SRL, această informație nu mai apare în declarațiile de avere ale judecătoarei din dosarul de insolvență a Tel Drum SA. Firma are ca obiect de activitate comerțul cu amănuntul și nu și-a depus nici un bilanț de la momentul înființării în 2007.

Cele două firme ale lui Florică Mara, unde director de vânzări este soțul judecătoarei din dosarul de insolvență a Tel Drum, Mara Prod Com SRL a avut anul trecut o cifră de afaceri de 18,7 milioane lei în timp ce Recond Com Impex SRL a înregistrat în aceeași perioadă afaceri de 44 milioane de lei.

Mara Prod Com SRL deține o fabrică de mezeluri, o fabrică de conserve și una de pâine, mai multe spații comerciale, un punct de colectare a deșeurilor metalice și nemetalice, și un ziar local și se ocupă și de asfaltări, în timp ce Recond Com Impex SRL are în proprietate un motel și un ștrand în Alexandria, ferme agricole și animale.

Dobrin Bebiță a candidat fără succes pe listele UNPR în 2016 pentru postul de primar al comunei Peretu. La lansarea candidaților UNPR Teleorman a participat președintele de atunci al acestei formațiuni politice, Valeriu Steriu, care s-a transferat recent la PSD pentru a-i întari majoritatea parlamentară șubredă a lui Liviu Dragnea.

Veniturile familiei judecătoarei din dosarul Tel Drum depind de deciziile interpușilor lui Liviu Dragnea

Din poziția sa de director de vânzări al celor două companii deținute de Florică Mara, soțul judecătoarei din dosarul de insolvență a Tel Drum SA interacționează în mod constant și depinde de decizia tuturor interpușilor lui Liviu Dragnea la conducerea județului Teleorman și a localităților din acest județ: de la președintele Consiliului Județean, Adrian Gâdea, inculpat penal într-un dosar de corupție chiar a lui Liviu Dragnea, până la simpli primari de localități și de comune care se află în siajul politic și instituțional al șefului PSD, Liviu Dragnea.

Practic veniturile familiei judecătoarei din dosarul Tel Drum SA depind direct de decizia unor interpuși de-ai lui Liviu Dragnea în funcțiile de conducere din județul Teleorman, însă în același timp judecătoarea din acest dosar trebuie să își demonstreze imparțialitatea în privința judecării dosarului de insolvență al celei mai mari afaceri deținute de Liviu Dragnea printr-o serie de interpuși.

Conform datelor de pe site-ul www.e-licitatie.ro, Mara Prod Com SRL a câștigat contracte cu autoritățile publice în perioada 2007-2018 de 4 milioane de lei, dintre care cele mai mari sunt în relație cu autoritați locale controlate de interpușii lui Liviu Dragnea. Ca director de vânzări soțul judecătoarei din dosarul Tel Drum SA a încheiat contracte de vânzare pentru vânzare de salam cu șuncă, pulpe de porc, carne tocată amestec etc cu unitățile aflate în directa subordine a interpușilor șefului PSD chiar din județul său de origine, Teleorman. Aceasta firmă s-a ocupat inclusiv cu asfaltarea unor drumuri din județul Teleorman acolo unde Tel Drum SA a câștigat majoritatea covârșitoare a contractelor de asfaltare și întreținere de drumuri.

Conform unor date de la ANAF, au existat legături comerciale directe între cele două firme unde este angajat soțul judecătoarei din dosarul Tel Drum și chiar această companie, Tel Drum SA, pe care procurorii DNA susține că Liviu Dragnea o controlează prin interpuși.

Mai mult patronul firmei unde este angajat soțul judecătoarei din dosarul Tel Drum a semnat în 2014 chiar sub privirile lui Liviu Dragnea, la vremea respectivă secretar general al PSD și vicepremier al guvernului, primul protocol din România pentru înființarea în județul Teleorman a alianței electorale Uniunii Socialiste Democrate (USD) formată din PSD, UNPR, condus la vremea respectivă chiar de către Florică Mara, și fostul Partid Conservator al lui Dan Voiculescu (https://adevarul.ro/locale/alexandria/usd-teleorman-psd-liviu-dragnea-unpr-florica-mara-protocol-paul-chicu-pc-1_5310fb19c7b855ff56c11bf1/index.html).

Florică Mara este chiar și un mic mogulaș de presă, acesta deținând ziarul Mara, “ziarul teleormânenilor care au ceva de spus”, în care abundă știrile neutre binevoitoare despre guvernarea PSD-ALDE.

Din aprilie 2017, Florică Mara este unul din cel doi vicepreședinți ai PNL Teleorman, acesta contribuind, conform datelor din Monitorul Oficial, în 2017 cu 19.500 lei la finanțarea PNL. Într-un editorial din ziarul Mara din anul 2015, intitulat Domnule Dragnea nu vă mai place guvernarea, Florică Mara îl ia la rost pe Liviu Dragnea pe care îl admonestează că a votat altfel decât coaliția la guvernare în privința arestării Elenei Udrea:” (…) Este clar că de acum înainte nici un partid nu va mai putea guverna singur şi ar trebui ca Liviu Dragnea să ţină cont de faptul că fără UNPR şi ALDE, PSD-ul şi liderul său n-ar fi nimic. O zicală înţeleaptă spune că e bine ca rufele murdare să se spele în familie. Era bine ca domnul Dragnea să se gândească la ea înainte de a-şi da drumul la gură, şi ar fi fost şi mai bine dacă nu s-ar fi pripit şi s-ar fi uitat şi în grădina proprie, dacă nu cumva existau deputaţi care aveau de ce să se teamă de DNA. Am fost mirat de siguranţa cu care Liviu Dragnea a acuzat UNPR şi ALDE că au făcut pact cu PDL, în condiţiile în care votul a fost secret (…)”. (http://www.ziarulmara.ro/?p=47162).

Pe vremea când Liviu Dragnea era șeful Consiliului Județean Teleorman, Florică Mara apare ca membru din partea firmei Mara Prod Com SRL, alături de alți interpuși de-ai lui Liviu Dragnea, într-un comandament antiepizootic județean condus de însuși Liviu Dragnea.

Ce spune legea legat de recuzarea, abținerea și incompatibilitatea unui judecător într-o cauză pe care o judecă

Conform articolului 42 din Codul de procedură civilă care reglementează cazurile de incompatibilitate a magistraților, „ Judecătorul este, de asemenea, incompatibil de a judeca în următoarele situații:

1. când și-a exprimat anterior părerea cu privire la soluție în cauza pe care a fost desemnat să o judece. Punerea în discuția părților, din oficiu, a unor chestiuni de fapt sau de drept, potrivit art. 14 alin. (4) și (5), nu îl face pe judecător incompatibil;

2. când există împrejurări care fac justificată temerea că el, soțul său, ascendenții ori descendenții lor sau afinii lor, după caz, au un interes în legătură cu pricina care se judecă;

3. când este soț, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu avocatul ori reprezentantul unei părți sau dacă este căsătorit cu fratele ori cu sora soțului uneia dintre aceste persoane; 4. când soțul sau fostul său soț este rudă ori afin până la gradul al patrulea inclusiv cu vreuna dintre părți;

5. dacă el, soțul sau rudele lor până la gradul al patrulea inclusiv ori afinii lor, după caz, sunt părți într-un proces care se judecă la instanța la care una dintre părți este judecător;

6. dacă între el, soțul său ori rudele lor până la gradul al patrulea inclusiv sau afinii lor, după caz, și una dintre părți a existat un proces penal cu cel mult 5 ani înainte de a fi desemnat să judece pricina. În cazul plângerilor penale formulate de părți în cursul procesului, judecătorul devine incompatibil numai în situația punerii în mișcare a acțiunii penale împotriva sa;

7. dacă este tutore sau curator al uneia dintre părți;

8. dacă el, soțul său, ascendenții ori descendenții lor au primit daruri sau promisiuni de daruri ori alte avantaje de la una dintre părți;

9. dacă el, soțul său ori una dintre rudele lor până la gradul al patrulea inclusiv sau afinii lor, după caz, se află în relații de dușmănie cu una dintre părți, soțul ori rudele acesteia până la gradul al patrulea inclusiv;

10. dacă, atunci când este învestit cu soluționarea unei căi de atac, soțul sau o rudă a sa până la gradul al patrulea inclusiv a participat, ca judecător sau procuror, la judecarea aceleiași pricini înaintea altei instanțe;

11. dacă este soț sau rudă până la gradul al patrulea inclusiv sau afin, după caz, cu un alt membru al completului de judecată;

12. dacă soțul, o rudă ori un afin al său până la gradul al patrulea inclusiv a reprezentat sau a asistat partea în aceeași pricină înaintea altei instanțe;

13. atunci când există alte elemente care nasc în mod întemeiat îndoieli cu privire la imparțialitatea sa.(2) Dispozițiile alin. (1) privitoare la soț se aplică și în cazul concubinilor”.

Același cod de procedura civilă definește la Articolul 43 Abținerea și cum trebuie să se întâmple aceasta: ” (1) Înainte de primul termen de judecată grefierul de ședință va verifica, pe baza dosarului cauzei, dacă judecătorul acesteia se află în vreunul dintre cazurile de incompatibilitate prevăzute la art. 41 și, când este cazul, va întocmi un referat corespunzător.(2) Judecătorul care știe că există un motiv de incompatibilitate în privința sa este obligat să se abțină de la judecarea pricinii.(3) Declarația de abținere se face în scris de îndată ce judecătorul a cunoscut existența cazului de incompatibilitate sau verbal în ședință, fiind consemnată în încheiere”

La următorul articol, codul de procedură civilă ne vorbește despre recuzarea judecătorului: ”Recuzarea(1) Judecătorul aflat într-o situație de incompatibilitate poate fi recuzat de oricare dintre părți înainte de începerea oricărei dezbateri.(2) Când motivele de incompatibilitate s-au ivit ori au fost cunoscute de parte doar după începerea dezbaterilor, aceasta trebuie să solicite recuzarea de îndată ce acestea îi sunt cunoscute”.

Or, în nici un moment de la declanșarea procedurii de insolvență a Tel Drum SA, judecătoarea Dobrin Mariana Nuți nu a formulat cerere de abținere sau mai mult de recuzare, știind că s-ar afla domnia sa prin prisma relațiilor politice și de afaceri ale soțului într-o relație de incompatibilitate.

Într-un răspuns al Tribunalului Teleorman sub semnătura președintelui acestuia, Gudac Petrică, mi s-a precizat că doamna “Dobrin Mariana Nuți se află în concediu de studii în perioada 31.08-11.09.2018”, fără să ofere vreun răspuns la întrebarea legată de posibilitatea ca doamna judecător să se fi aflat sau nu într-o stare de incompatibilitate.

Numele lui Dobrin Bebiță apare în aproape 20 de dosare aflate pe rolul instanțelor de judecată, însă de departe cel mai curios se referă la un proces din 2016 în care acesta era pârât într-un dosar în care reclamantă era Compania Națională pentru Autostrăzi și Drumuri Naționale. În acest dosar Dobrin Bebiță era pârât iar soția sa, Dobrin Mariana Nuți, nici mai mult nici mai puțin, decât judecătoare în dosar, aceasta fiind declarată în stare de incompatibilitate de către Tribunalul Teleorman.

DNA a acuzat că Tel Drum și-a regizat pur și simplu insolvența, creând aparența unei stări de insolvență iar în realizate societatea nu are probleme financiare cu singurulul motiv de a se sustrage de la răspunderea penală în dosarul deschis lui Liviu Dragnea în contradictoriu cu ceea ce susținea directorul general al societății, Petre Pitiș, care susținea că Tel Drum are probleme cu lichiditățile și a a avut mai multe incidente de plată.

În ciuda obiecțiunilor DNA, Tribunalul Teleorman a respins acuzațiile procurorilor anticorupție, permițând firmei deținute de Dragnea prin interpuși să își ducă mai departe operațiunea de insolvență prin care poate șterge urmele și vinde active astfel încât procurorii să ia praful de pe tobă.