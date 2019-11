Stelian Ion (USR) recunoaște că s-au făcut greșeli în partid

Stelian Ion

Neasumarea intrării USR la guvernare a fost o greșeală, care a costat partidul la alegerile prezidențiale, consideră liderul deputaților Uniunii Salvați România, Stelian Ion.

"Sunt dezamagit, evident ca sunt dezamagit, ma asteptam la un rezultat mult mai bun, ma asteptam sa intre Dan Barna in turul doi, dar lucrul asta necesita o analiza foarte atenta si trebuie sa vedem foarte clar care au fost cauzele care au dus la un rezultat si la o diferenta atat de mare intre candidatul nostru, Dan Barna si Viorica Dancilă.

Evident că s-au facut greseli (...). Din punctul meu de vedere, chestiunea cu neasumarea intrarii la guvernare cred ca a fost o greseala si ne-a costat un pic. Nu pot sa-mi dau seama cat de mult ne-a costat, dar faptul ca in momentul acesta foarte important nu am spus ca intram la guvernare alaturi de PNL, chiar daca PNL-ul nu isi dorea sa aiba pe nimeni alaturi".



Comentariile lui Stelian Ion vin dupa ce Dan Barna s-a clasat pe locul 3 la alegerile prezidentiale de duminică, la o diferență mare de Viorica Dăncilă, candidatul PSD, potrivit rezultatelor provizorii de la AEP.