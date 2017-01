Stela Popescu: "Există un "CE" al artiştilor pe care unii îl au, pentru că nu toţi sunt populari"

"Există un "ce" al artiştilor pe care unii îl au şi alţii nu; nu toţi sunt cei mai populari". O spune Stela Popescu, invitată la emisiunea Ambasador România. Marea doamna a teatrului românesc a vorbit atât despre viaţă să personală, cât şi despre care crede că sunt atributele care au consacrat-o.

Stela Popescu, basarabeancă la origini, a povestit ce a însemnat fugă în România şi deportarea tatălui său în Siberia.



Artista a explicat: "Basarabia a trecut atunci printr-un lucru îngrozitor atunci. Când tata a fost luat, a fost luat tot ce se numea crema intelectualităţii basarabene şi dusă direct în Siberia. L-am reîntâlnit abia după 20 de ani, adică după 18 ani, el a stat în siberia 18 ani la minus 50 de grade.



Era un amor şi mama. Au fost doi oameni frumoşi aşa şi doi oameni puternici, ţări, mama a plecat cu un copil în braţe...cu un copil de 7 ani în braţe, pleci tu în Barasarabia într-o căruţă, pe paie, de la Chişinău ne-au urcat în vagon...două săptămâni, în luna februarie, Chişinău-Sibiu, Piatră Olt, de fapt".



De asemenea, Stela a explicat de ce crede că unii artişti sunt mai populari decât ceilalţi.



"Există un "ce" al artiştilor, de aceea nu toţi sunt cei mai populari, au un ce....să ţi-l dau exemplu pe Florin Piersic, este cel mai popular artist al româniei, că aşa, artişti avem enorm de mulţi, suntem o ţară plină de talent....dar există un ce pe care unii îl au şi alţii nu îl au depinde ce gen de teatru ai făcut....că dacă joci hamlet, nu trece lumea pe lângă ţine şi bate din palme", spune artista.



Stela Popescu a vorbit şi despre cheia succesului ei.



"Eu am avut noroc că am jucat la revista şi am făcut multă televiziune şi atunci lumea m-a cunoscu. Eu am jucat foarte mult, am avut norocul să am un soţ care scria foarte bine şi care întotdeauna mi-a oferit nişte texte bune. Şi atunci lumea ne-a reţinut mai repede şi ne-a mulţumit mai repede adică ceea ce au auzit la noi era interesant şi binefăcător şi atunci sigur că am rămas în mintea oamenilor".