Ștefan Mandachi. Cine este omul de afaceri care a construit primul metru de autostradă din Moldova

Ștefan Mandachi

Ștefan Mandachi, un om de afaceri din Suceava, a făcut valuri printr-un demers inedit: a construit primul metru de autostradă din Moldova. Cine este el?

Ștefan Mandachi este un om de afaceri din Suceava care a reușit ceea ce toate guvernele care s-au perindat prin România nu au reușit: a construit un metru de autostradă în Moldova, regiunea total ignorată din acest punct de vedere.

Concret, supărat că în Moldova nu există nici un kilometru de autostradă, omul de afaceri sucevean Ștefan Mandachi a luat inițiativa și a construit simbolic primul metru de autostradă din județul Suceava, notează Realitateadesuceava.net.

Astfel, într-o singură zi, prin mobilizarea unei echipe de doar 17 oameni s-a construit primul metru de autostradă, care va fi inaugurat în data de 15 martie, de la ora 15.00.

Cine este Ștefan Mandachi

Ștefan Mandachi este un om de afaceri sucevean, tânăr, dar, aparent, de mare succes, cel puțin judecând după mărimea afacerii sale.

Potrivit Wikipedia, Mandachi are 33 de ani și este antreprenor și avocat, fondatorul mai multor francize printre care și cel mai mare lanț de restaurante cu specific grecesc tip servire rapidă din România.

În 2016 a urmat timp de nouă săptămâni cursurile intensive de cinematografie în cadrul școlii de film New York Film Academy, din Los Angeles California. A regizat filmul de scurtmetraj ”The Little Truth” care a fost selecționat în mai multe festivaluri de film.

Un protest pentru o autostradă

Pe 15 martie, la ora inaugurării, în semn de protest față de lipsa autostrăzilor din Moldova, Ștefan Mandachi va suspenda timp de 15 minute activitatea în toate afacerile pe care le administrează. Acestea includ o rețea de 40 de restaurante, un hotel, centru de conferințe, sală de fitness, cafenea și un centru SPA. În plus, se va autosuspenda din profesia de avocat pentru un an de zile, în semn de protest pentru toți avocații care nu pot să-și reprezinte clienții din țară, deoarece nu au pe unde să circule.

Ștefan Mandachi invită pe toată lumea să i se alăture în acest demers și îi provoacă pe oamenii de afaceri cunoscuți să facă și ei același lucru, dorindu-și ca apelul său să se propage în rândul românilor prin intermediul unui mecanism simplu. Fiecare susținător al demersului este încurajat să provoace alte trei persoane care să se alăture manifestului, de la companii mari, la oameni de afaceri sau angajați. Ștefan Mandachi i-a provocat pe oamenii de afaceri Gigi Becali, Ion Țiriac și Viorel Cataramă.

„Este un gest cât se poate de serios, cu moartea de pe șosele nu se glumește. Am printat milioane de afișe în care mi-am strigat disperarea cu privire la potecile noastre din Moldova. Am creat puțină vâlvă la început apoi lucrurile s-au domolit și românii își reintră încet dar sigur în zona molcomă de confort. Practic, am demonstrat că în șapte ore se face un metru de autostradă. Dacă există voință și bani, chiar și un singur om poate face o autostradă fără nicio problemă. România are bani. Chiar și pentru două autostrăzi, dar ni se spune să stăm liniștiți că, până în 2027, o să avem autostradă. Mi se pare absurd să mai treacă încă o generație, iar noi să continuăm să pierdem ani din viață la volan. Nu vreau ca demersul meu să fie catalogat drept un semnal de alarmă pentru că, semnalul a fost dat deja de morții nevinovați pe șosele. Prin acest manifest mă expun total și îmi asum consecințele.” a declarat Ștefan Mandachi, în cadrul conferinței de presă.