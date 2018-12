Ștefan Bănică, veste extraordinară!

Stefan Banica, in concert la Sala Palatului (2018). Foto: Cristian Otopeanu

Stefan Banica a incheiat aseara, la Cluj Napoca, seria concertelor sale extraordinare de Craciun din 2018, iar cântărețul a dat încă o lovitură: în cele 5 concerte de Crăciun, a reușit să strângă peste 23.000 de oameni în sala de concert!

Anul acesta, Stefan Banica a sustinut cinci concerte de Craciun, detinand in continuare, si in 2018, recordul, pentru un artist roman, ca numar de concerte de anvergura desfasurate in unele din cele mai mari sali de spectacole din Romania. Cele cinci concerte de Craciun au adunat impreuna un numar impresionant de spectatori, peste 23.000 de oameni.

Din cele cinci spectacole de Craciun din acest an, patru s-au desfasurat cu casa inchisa la Sala Palatului din Bucuresti in zilele de 13, 14, 15, 16 decembrie, iar al cincilea show a avut loc pe 19 decembrie la Cluj, la Sala Polivalenta, concertul de Craciun Stefan Banica ajungand la Cluj pentru al treilea an consecutiv.

Concertele de Craciun marca Stefan Banica jr. au implinit 17 ani de traditie neintrerupta, Stefan Banica fiind singurul artist roman care se impune de 17 ani incoace cu una dintre cele mai mari si complexe productii muzicale din Romania.

Totodata, concertele de Craciun din acest an au marcat cateva premiere:

- inceputul show-ului a fost inedit, unic, Stefan Banica facandu-si aparitia din scena Salii Palatului in doar in cateva secunde, printr-un sistem special conceput pentru concertul de Craciun

- Stefan Banica a fost surprins in timpul unuia dintre concertele de la Sala Palatului de catre casa de discuri MediaPro Music, care i-a acordat “Discul de Aur” pentru vanzarile-record ale celui mai recent album lansat de Stefan Banica: “Picat din Luna”

- O alta premiera s-a inregistrat in concertul de pe 15 decembrie, cand Stefan Banica a facut anuntul ca va deveni tata pentru a treia oara

- La Sala Palatului s-a cantat pe un sistem de sonorizare performant, de ultima generatie, care a oferit un sunet mult mai amplu

- S-au regasit in playlist-ul concertelor de Craciun doua piese de pe albumul “Picat din Luna”, care au fost cantate in premiera la Sala Palatului: “Pana la cer” si “Inima mea esti tu”

In fiecare an, din concertele de Craciun Stefan Banica nu lipsesc invitatii speciali. Si in acest an, Stefan Banica a creat momente memorabile alaturi Monica Anghel, Mioara Velicu, Ioana Ignat si Alexandra Crisan. Impreuna cu Monica Anghel s-au creat momente pline de magie, sensibilitate, dar si multa energie, atunci cand au adus un omagiu uneia dintre cele mai mari artiste a secolului XX: Aretha Franklin.

Momentul alaturi de Mioara Velicu a fost extrem de apreciat, a ridicat instant publicul in picioare, in fiecare din cele cinci seri de concert. Alaturi de Ioana Ignat, o voce de succes a tinerei generatii si fosta finalista la “Vocea Romaniei”, Stefan Banica a reinterpretat cantecul “Iinima mea esti tu”, de pe albumul “Picat din Luna”. Alexandra Crisan, finalista in 2014 la X Factor, in echipa lui Stefan Banica, a adus in scena un timbru vocal exceptional si o energie aparte.

Stefan Banica jr. a atins recorduri de neegalat intr-o cariera de peste 30 de ani in muzica, teatru, film si televiziune. Show-urile sale, ce-i poarta amprenta inconfundabila, sunt unice in intreg showbiz-ul romanesc.