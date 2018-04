Ștefan Bănică jr a ajuns de urgență la spitalul Floreasca. Ce-a pățit artistul

Ştefan Bănică jr. (50 de ani) a ajuns la camera de gardă de la Spitalul Floreasca din București, acuzând dureri abdominale, potrivit jurnalistului Florin Condurățeanu.

"Framantat de o stare digestiva rea, Ştefan Banica jr. s-a prezentat la Spitalul Floreasca. Medicii au stabilit ca este vorba despre o indigestie, despre crampe digestive. O infectie. El va fi in continuare investigat. Cei mai buni profesori vor culege datele din teste si vor pune un diagnostic", a spus Florin Condurăţeanu la România TV.

CV Ştefan Bănică jr

Data nasterii: 18 octombrie 1967

Oras natal: Bucuresti

Educatie

Liceul “I. L. Caragiale”, Bucuresti - Perioada: 1981 – 1985

Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică, Bucuresti, clasa prof. Ion Cojar (1985-1989) - Perioada: 1985-1989

Activitate profesionala

TEATRU

1990-2002 - Teatrul “Lucia Sturdza Bulandra”

2002 - prezent – Teatrul de Comedie

FILME

Stefan Banica jr. a jucat in 13 filme de cinema si televiziune, “Liceenii” fiind unul dintre cele mai populare filme din istoria cinematografiei romanesti.

Primele sale 4 filme (pentru lista completă, click aici):

"Eroii nu au vârstă“ – serial TV, regia M. Constantinescu, 1984 (rolul: Guriţă)

„Liceenii“ – regia Nicolae Corjos, 1986 (rolul: Mihai)

„Extemporal la dirigenţie“ – regia Nicolae Corjos, 1987 (rolul: Mihai)

„O călătorie de neuitat“ – serial TV, regia Geo Saizescu, 1988 (rolul: Ion)

„Liceenii rock`n roll“ – regia Nicolae Corjos, 1990 (rolul: Mihai)

TELEVIZIUNE

Intre anii 2006–2013, a fost gazda emisiunii “Dansez pentru tine”, Pro TV.

Aparitii in show-uri de divertisment in prime-time pe cele mai importante posturi de televiziune din Romania (TVR 1, TVR 2, ANTENA 1, TELE 7abc, PRO TV, PRIMA TV)

10 Show-uri – “Popeasca & Bănică” (TVR, ANTENA 1, PRO TV)

Moderatorul emisiunii-concurs “21” (TVR)

Compozitor al piesei “Dansez pentru tine” – melodia emisiunii tv cu acelasi nume (PRO TV)

Jurat & mentor X Factor Romania, Antena 1 (2014, 2015, 2016, 2017)

MUZICĂ

Compozitor, textier, orchestrator.

15 discuri de autor (pentru detalii, click aici)

CONCERTE

mii de concerte în întreaga ţară

peste 315.000 de spectatori doar la concertele sale de Crăciun

din 2002 până în prezent a sustinut 63 de concerte de Crăciun “sold out” la Sala Palatului, cea mai importantă sală de spectacole din ţară

în 2008 - record pentru România: 7 concerte consecutive de Crăciun “sold out” la Sala Palatului

In concerte, Stefan Banica apare alaturi de Rock’n’roll Band si grupul The 50’s, care a fost infiintat la initiativa lui Stefan Banica in 1994.

PREMII

Ştefan Bănică jr. este unul dintre cei mai premiaţi artişti români din toate timpurile. A obţinut zeci de distincţii, acordate de instituţii de prestigiu, începând cu anul 1987. Primele 6 sunt mai jos, pentru lista completă, click aici!

1987 – Premiul ACIN pentru interpretare (pentru rolul "Mihai" din filmul Liceenii)

1995 – Cea mai buna emisiune de divertisment - Ceaiul de la ora 5 (TVR)

1998 – Cel mai bun cuplu satiric TV - Popeasca & Bănică, Moftul român

1999 – Premiul “Mari cupluri ale micului ecran” - Popeasca & Bănică

1999 – Cel mai bun interpret rock, District-Dialog

2000 – Premiul “Slagarul anului” - Festivalul Mamaia