Ștefan Bănică jr. a primit o "palmă" după noul atac la PSD: "Când era Băsescu..."

Liviu Pleşoianu, deputat PSD, a avut o replică pentru Ștefan Bănică, după ce artistul a repetat ceea ce a spus și la concertul susținut pe 7 martie, anume că "aceasta este cea mai proastă Guvernare pe care a avut-o România în ultima sută de ani". Realitatea.net a fost prima instituție media care a remarcat spusele lui Ștefan Bănică de la concertul din 7 martie.

"Sub Băsescu, timp de ZECE ani, Bănică Jr. s-a luptat doar cu VETA, care i-a stricat CHIUVETA. Acum, brusc, e un mare luptător, puternic implicat politic și social...", a scris Pleșoianu pe Facebook.

Totul a plecat de la faptul că Ştefan Bănică Jr. a răbufnit împotriva guvernanţilor, într-un interviu pentru paginademedia.ro. "Aceasta este cea mai proastă Guvernare pe care a avut-o România în ultima sută de ani. Am mai spus asta și într-un concert și m-a citat toată lumea. Am spus-o pentru că am simțit, și e valabil și acum”, a afirmat Bănică.

Pe 7 martie, la concertul susținut la Circul Metropolitan din București, Ştefan Bănică jr. a rostit, practic, aceleași cuvinte: "Mulţumim pentru cea mai proastă guvernare din ultimii 100 de ani".

În acel moment, toată sala s-a ridicat în picioare și a aplaudat. Practic, aproape 5.000 de oameni au aplaudat, îndelung, cuvintele artistului în vârstă de 51 de ani.

