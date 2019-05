Ştefan Bănică Jr., atac dur la PSD: Cea mai proastă guvernare

Ştefan Bănică Jr., atac fără menajamente la adresa la PSD şi a Vioricăi Dăncilă! Este cea mai proastă Guvernare pe care a avut-o România în ultima sută de ani, a declarat artistul într-un interviu pentru portalul paginademedia.ro..

Ştefan Bănică Jr. a răbufnit împotriva guvernaţilor când a fost întrebat despre participarea la vot şi de mesajele pe care ar trebui să le transmită artiştii.

"Oamenii trebuie să înțeleagă că trebuie să voteze. Dacă nu votează nu se va schimba nimic. Eu am spus lucrurile astea de ani de zile, mascat sau nemascat prin cântecele mele", a afirmat Bănică.

"Unde vreți să vă creșteți copiii? Ce vreți să învețe? Noi avem o responsabilitate. Trebuie să-l înveți că poate alege. (...) Trebuie să vă gândiți la ce nu vă place, la ce detestați cel mai tare. Te-ai dus și ți-ai făcut datoria. E ca și cum ți-ai aduna hârtia ta de pe jos, măcar ai conștiința curată că tu te-ai comportat civilizat. Du-te și votează!"

"Aceasta este cea mai proastă Guvernare pe care a avut-o România în ultima sută de ani. Am mai spus asta și într-un concert și m-a citat toată lumea. Am spus-o pentru că am simțit și e valabil și acum”, a mai afirmat Bănică.

Realitatea.net a fost prima instituție media care a remarcat spusele lui Ștefan Bănică de la concertul din 7 martie. VEZI AICI VIDEO cu ce s-a petrecut pe 7 martie!