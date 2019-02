Ștefan Bănică - anunț important pentru fani

Stefan Banica

Stefan Banica jr sarbatoreste femeia, in luna martie, prin 3 concerte "Te iubesc, femeie!", care vor avea loc la Timisoara, Constanta si Bucuresti.

Anul acesta, in luna martie, Stefan Banica jr sarbatoreste femeia, pentru al noualea an consecutiv, prin concertele „Te iubesc, femeie!”. Concertele se vor desfasura in trei orase din Romania:

- 3 martie – TIMISOARA (Sala Sporturilor „Constantin Jude”, ora 19)

- 5 martie – CONSTANTA (Casa de Cultura a Sindicatelor, ora 19:30)

- 7 martie – BUCURESTI (Circul Metropolitan Bucuresti, ora 19:30)

PREȚURI BILETE CONCERT ȘTEFAN BĂNICĂ JR

Categoria I - 180 lei

Categoria II - 120 lei

Categoria III - 80 lei

Biletele pentru concertul de la Timisoara se gasesc la casa de bilete a Salii Sporturilor „Constantin Jude”, la Iulius Mall si online pe www.iabilet.ro, www.spectacoltm.ro, www.eventbook.ro.

Biletele pentru concertele acustice de la Constanta si Bucuresti se gasesc la casele de bilete ale salilor de spectacol, la Librariile Carturesti si online pe www.myticket.ro, www.entertix.ro, www.webrollevents.com.

„Abia astept sa ne revedem si in acest an, in luna martie, la concertele „Te iubesc, femeie!”. Vom canta unele dintre cele mai frumoase cantece de dragoste din repertoriul meu, care sper sa ajunga direct la sufletul celor care vor fi in sala de spectacol la cele trei concerte din acest an: la Timisoara, Constanta si Bucuresti", a spus Stefan Banica jr.

Stefan Banica jr este singurul artist roman care sustine anual doua productii muzicale de anvergura, ambele inregistrand cea mai mare longevitate in peisajul muzical romanesc: celebrele concerte de Craciun (17 ani neintrerupti de existenta) si concertele din luna martie (care se desfasoara pentru al 9-lea an consecutiv).

Cu o cariera impresionanta, de peste 30 de ani, in muzica, film, teatru si televiziune, Stefan Banica este unul dintre cei mai iubiti artisti romani, reprezentand un adevarat brand in showbiz-ul din Romania.