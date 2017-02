Statul va investi peste 100 de milioane de euro pentru renovarea a patru stadioane din Capitală

N-avem fotbal, dar vom avea stadioane! Statul va investi peste 100 de milioane de euro pentru renovarea a patru arene din Capitală. Stadioanele Dinamo, Steaua, Giuleşti şi cel de la Arcul de Triumf, ar urma să fie modernizate în vederea Campionatului European din 2020.

Modernizarea stadionelor ar trebui să înceapă la finalul acestui an, dosarul aflându-se deja la Compania Națională de Investiții.



Arena din Giulești va fi demolată şi reconstruită. Va avea o capacitate de peste 18 mii de locuri şi va costa peste 27 de milioane de euro. Cel puţin aşa aratul planul pe hârtie.



Şi stadionul Steaua va fi mult mai mare. După finalizarea lucrărilor, va avea 30 de mii de locuri. Adică, cu 2000 în plus faţă de cât există în prezent. Investiţia va costa 45 de milioane de euro. Se vor face şi lucrări de reabilitare pentru că ultima renovare la stadionul Steaua a fost făcută în urmă cu 21 de ani.



Modernizarea stadionului Dinamo ar urma să coste 30 de milioane de euro. Pentru aceşti bani, incinta ar urma să aibă 25 de mii de locuri, faţă de 15 mii cât are în prezent.

Conform proiectului şi stadionul de rugby Arcul de Triumf va fi extins la 12 mii de locuri.



Aceste noi arene vor fi însă doar terenuri de antrenament pentru echipele ce vin în ţara noastră la turneul final. Meciurile se vor disputa pe Naţional Arena.



Iniţiativa modernizărilor stadioanelor a fost a patronilor cluburilor care s-au plâns în repetate rânduri că NU au unde să-i antreneze pe sportivi.